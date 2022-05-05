謝嘉怡自爆在英國手揸兩物業 與父母同住零負擔 慳妹儲蓄成習慣

26歲的2020年港姐冠軍謝嘉怡，留港生活兩年已深深體會到香港樓市癲狂的程度，日前她在小紅書分享理財之道，自爆大學時期已在英國擁兩個物業，她坦言與父母同住零負擔，全靠有入冇出的儲蓄法，買下第一間屋。謝嘉怡慨嘆香港打工仔即使年薪30萬亦難以上車，而她亦沒有打算在港置業，不過租金同樣嚇人！