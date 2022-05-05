謝嘉怡自爆在英國手揸兩物業 與父母同住零負擔 慳妹儲蓄成習慣
26歲的2020年港姐冠軍謝嘉怡，留港生活兩年已深深體會到香港樓市癲狂的程度，日前她在小紅書分享理財之道，自爆大學時期已在英國擁兩個物業，她坦言與父母同住零負擔，全靠有入冇出的儲蓄法，買下第一間屋。謝嘉怡慨嘆香港打工仔即使年薪30萬亦難以上車，而她亦沒有打算在港置業，不過租金同樣嚇人！
謝嘉怡分享投資理財心得
成為香港小姐後，謝嘉怡決定留港發展，一個人租屋住，又安排在英國飼養的愛犬越洋飛來相伴，似乎想把香港變成第二個家，不過謝嘉怡對本地樓價就好有意見，經常被問會否在香港置業的她，日前在小紅書拍片回應。
謝嘉怡呻在港難以上車
謝嘉怡不諱言在香港根本無辦法買到樓，因為樓價實在太癲狂，她在片中分享自己的理財及投資心得，更自爆早在英國已有兩物業揸手。謝嘉怡全片講英格蘭式英語，不過有字幕，她指出香港的樓價非常不合理：「英國和香港的樓價差異實在太瘋狂……如果你想買一套基本樓房，在香港將花費你大約1,100萬港幣，25年3%的利率，每年將花費約60萬港幣，如果年薪是30萬港幣，你根本負擔不起的價錢。」
瘋狂儲蓄樓滾樓
謝嘉怡大講英國的樓市行情，她表示在英國買一間兩房、有上下樓梯、前後花園連私人車道的房屋，平均100萬港幣就買到，而業主只需付5%的按揭，所以她在大學時期已有樓揸手：「我在大學讀書時也在全職工作，我非常幸運仍能和父母一起住，我不需要買柴米油鹽……我儲起當時的薪金，不斷儲蓄，然後到大學二年級，已經儲了足夠的錢去支付首期。」至於第二個物業，就是謝嘉怡把第一個物業收回來的租金儲起，變成第二個物業的首期。
慳妹上身唔買包包一條裙著到爛
謝嘉怡全靠儲蓄致富，她更在片中表示自己不是物質主義者，從不會花錢買名牌包包，因為唔值得，見到別人買一條裙著一次就唔要，她就一條裙著到爛為止，寧願花錢去投資去做更加有意義的事情。不少網民都大讚謝嘉怡是貼地港姐，其投資理念亦非常正確。
網民留言讚貼地
謝嘉怡性格樂天，打扮亦樸素。（圖片來源：[email protected]_tse）