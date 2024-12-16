前港姐冠軍2愛犬慘遭投毒不治 發文怒斥：對人性失去信心！
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29歲謝嘉怡（Lisa-Marie）2020年參選港姐奪冠後入行，雖然入行後星路平平，但係謝嘉怡在社交平台就頗為活躍，更keep住分享日常。謝嘉怡作為愛狗之人，經常會曬出與3隻愛犬嘅合照，亦對佢哋極之愛錫。不過今日（16日），佢就突然在社交平台悲傷發文，透露自己嘅愛犬遭投毒不治，更直言對人性失去信心……
謝嘉怡2愛犬慘遭投毒
謝嘉怡以英文痛心地發長文交代事情經過，並透露自己昨日帶同3隻愛犬到大埔林村鄉的社山村散步，豈料愛犬在途中意外服食遭有心人投毒嘅肉類：「當我見到牠們的時候，已經倒下及出現痙攣等情况。Peach捱不到見獸醫，Summer亦隨即離世。獸醫告訴我那些食物有神經毒素，所以牠們吃了後毒素會立即攻擊他們的大腦，因此亦無法救治。」謝嘉怡悲痛發文表示對愛犬嘅不捨，今日更特意再返回那路段查看有沒有動物上鉤。
謝嘉怡悲憤斥對人性失去信心
謝嘉怡續指昨日對人性失去了信心，但仍遇到有好心人為佢叫的士，又拿了牛奶盼能幫助2隻愛犬，而且的士司機亦沒有收取任何費用。謝嘉怡更感謝搶救愛犬嘅獸醫：「盡了最大努力幫助和半夜發信息給我看我和Leo有沒有事的獸醫護士，是他們令我相信這個世界還有好人。」
謝嘉怡再指今天要為自己的愛犬挺身而出，不能要讓牠們無緣無故地死去，亦希望令社會關注對小動物的安全問題：「為何購買這些產品是合法呢？如果有人可以毒害動物，怎麼能阻止他們對人類下毒？」
謝嘉怡公開毒物盼引起關注
最後謝嘉怡更po出那些有毒肉的照片，並直斥就算係人都有中招嘅風險：「這些毒藥也會殺死我們，大家從最後一張相可見，這是經過精心策劃，他們有一整隻烤雞、香腸和任何動物都會喜歡的肉類，他們甚至把食物放在盤子裡給牠們吃。」隨後謝嘉怡亦在限時動態稱收到唔少轉載文章嘅請求，並表示此事唔需要得到任何允許，因為她只希望能引起更多人對此事嘅關注。
撰文：東方新地圖片來源：ig@lisamarie_tse