前港姐冠軍2愛犬慘遭投毒不治 發文怒斥：對人性失去信心！

29歲謝嘉怡（Lisa-Marie）2020年參選港姐奪冠後入行，雖然入行後星路平平，但係謝嘉怡在社交平台就頗為活躍，更keep住分享日常。謝嘉怡作為愛狗之人，經常會曬出與3隻愛犬嘅合照，亦對佢哋極之愛錫。不過今日（16日），佢就突然在社交平台悲傷發文，透露自己嘅愛犬遭投毒不治，更直言對人性失去信心……

