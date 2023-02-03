謝天華曾自私飲咖啡被同劇女演員黑面 網友極速起底5大嫌疑女星

近年有不少香港藝人到內地拍攝綜藝節目而人氣急升，由謝天華、吳卓羲、周柏豪、張智霖、陳小春、林曉峰擔任固定嘉賓的《大灣仔的夜2》亦受到內地網民的關注。在《大灣仔的夜2》最新一集，謝天華提到曾經因為自私買咖啡而被同劇女星黑面，有不少網民立即起底5大嫌疑女星。