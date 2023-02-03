謝天華曾自私飲咖啡被同劇女演員黑面 網友極速起底5大嫌疑女星
謝天華自爆曾因自私飲咖啡 而被同劇女演員黑面
在《大灣仔的夜2》最新一集，張智霖問在場其他男明星「入行以來最討厭的人」，謝天華一開始婉轉答沒有，但再三思考過後，便自爆自己曾被同劇女演員冷待黑面的經驗：「就是有一次，跟一個女一號拍電視劇，我當時是男一號，我記得有一天，我買了咖啡，她發現我買了咖啡，然後問我，為什麼我沒有的？我怎麼知道你也要咖啡啊。然後從此之後，她就跟我的態度就反過來了，不友善了。」謝天華表示覺得自己很委屈，亦覺得自己並沒有錯，他更表示當時拍劇的日子都像度日如年，非常難熬。
網民柯南上身 迅速起底5大嫌疑女星
最新一集一播出，不少網民都馬上柯南上身，迅速起底曾經與謝天華合作過的女明星名單。由於謝天華做過男主角的劇集不多，所以網民馬上篩選出五位嫌疑女星，包括《迎妻接福》鍾嘉欣、《師奶股神》商天娥、《潛行狙擊》陳法拉、《法網狙擊》楊茜堯及《女警愛作戰》周勵淇。雖然謝天華沒有公開事件的女主角，但有不少網民已經開始將矛頭直指陳法拉同商天娥，甚至開始謾罵有嫌疑的幾位女演員。
網民批評謝天華情商低
在另一廂，有網民留言表示謝天華拍戲亦經常遲到，有可能被排擠的原因並非因為一杯咖啡。同時，亦有網民批評他情商低之餘，他在節目中爆料時沒有指名點姓的行為，未免令不少無辜的女藝人受傷：「建議以後要爆料直接點名，這樣讓人猜猜猜，猜錯了被無辜網暴的女藝人多慘，簡直無妄之災」、「有沒有可能是女演員請他喝過水或者食物，但當他買咖啡沒有帶人家的，人家生氣，他自己不記得了」、「只能說，做人不紳士，情傷不高，人家其實不缺這杯咖啡的錢」等。
吳卓羲自爆曾被前輩打壓
其後，吳卓羲亦透露曾經被一位前輩打壓，他表示當時有前輩曾經當著他面前批評他做戲差：「我剛入行的時候拍過一個電視劇，有一個比較前輩的，他有一天我在拍的時候告訴我，你呀？你不行啊，你看他，他一定可以啦，你也不懂演戲。然後過了兩三部戲，我再跟他合作，他就說，我一早就說你厲害、你可以！然後我就想，前輩不是要支持後輩的嗎？」
張智霖大爆曾經因300蚊險拍裸照
當周柏豪提到自己曾經被電影公司欺騙，拍下一張不太合適的照片來被用作宣傳照片的經驗時，張智霖亦大爆自己曾經因為300蚊險拍裸照的往事：「那個時候我才15歲，走路回家突然間有一個男的他就說，你要不要做模特？在街上而已，然後他說我給你幾百塊，好像就去了他的家這樣子，300塊，然後怎麼拍，就脫衣服，我就直接走了。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。
讀者留言