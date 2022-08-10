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謝天華飲「便便」未算最誇 王嘉爾鯨吞XX最離譜 重溫藝人陸綜重口味挑戰

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容祖兒近日亮相內地節目惹來熱話，有網民睇完片段回憶起唔少藝人上內地節目挑戰食重口味食物，謝天華一幕「自循環」畫面嚇親唔少人，不過最誇張都係GOT7成員王嘉爾（Jackson）挑戰食呢一樣嘢！

謝天華 容祖兒 容祖兒近日亮相內地節目《牧野家族》惹來熱話，有網民睇完片段回憶起唔少藝人上內地節目挑戰食超重口味食物。
容祖兒近日亮相內地節目《牧野家族》惹來熱話，有網民睇完片段回憶起唔少藝人上內地節目挑戰食超重口味食物。（圖片來源：微博＠霍汶希Mani）

葉璇食蟋蟀唔敢吞

內地綜藝節目《今天吃什麼》每集有唔同特殊食材主題，葉璇2015年有份拍嗰一集就要食蟋蟀，片段所見葉璇全程都係頂硬上，主持人擺完隻蟋蟀入佢口，葉璇已經拎起杯茶諗住試下吞落肚，不過都係頂唔順，當場嘔返出嚟。

謝天華 容祖兒
（圖片來源：《今天吃什麼》節目截圖）

馬德鐘生吞竹蟲讚好味

睇見葉璇慘況，馬德鐘竟然冇有怕照拍《今天吃什麼》，主持人食竹蟲嗰陣佢自告奮勇主動擺竹蟲入口，吞完仲大讚好食，到底係馬神演技好，定真係咁好食？

謝天華 容祖兒
（圖片來源：《今天吃什麼》節目截圖）

立即睇葉璇馬德鐘《今天吃什麼》片段（葉璇由9：00開始，馬德鐘由17：00開始）

食緊飯真係唔好睇葉璇、馬德鐘食另類食物。

謝天華「自循環」飲隔夜小便

謝天華2016年北上拍內地節目《跟着貝爾去冒險》體驗野外求生，節目除咗要謝天華挑戰食蟲、食牛睪丸，重頭戲更要佢「自循環」飲隔夜小便。為咗節目效果，謝天華決定鼓起勇氣一啖過飲晒，飲完自己小便仲表示：「味道真的很難聞，可是知道是自己的東西，所以也沒甚麼難受。」

謝天華 容祖兒
（圖片來源：微博＠謝天華）
容祖兒 謝天華「自循環」飲黃黃地嘅小便，隔住個mon都聞到味。
謝天華「自循環」飲黃黃地嘅小便，隔住個mon都聞到味。（圖片來源：《跟着貝爾去冒險》節目截圖）
容祖兒 謝天華一啖過飲晒隔夜小便。
謝天華一啖過飲晒隔夜小便。（圖片來源：《跟着貝爾去冒險》節目截圖）

王嘉爾鯨吞排泄物

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）2016年拍內地節目《大學生來了》試過挑戰食動物排泄物，當中包括兔仔、飛鼠、蝙蝠等便便，雖然呢堆排泄物唔係新鮮滾熱辣出爐，但睇見王嘉爾敢拎上手成盤鯨吞落口，真係服到五體投地。

謝天華 容祖兒 韓國男團GOT7成員王嘉爾Jackson）2016年拍內地節目試過挑戰食另類食物。
韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）2016年拍內地節目試過挑戰食另類食物。（圖片來源：[email protected]
謝天華 容祖兒 男團GOT7成員王嘉爾Jackson）將成盤排泄物倒入口，果然夠搏。
男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）將成盤排泄物倒入口，果然夠搏。（圖片來源：《大學生來了》節目截圖）
謝天華 容祖兒 節目組指王嘉爾Jackson）所吞的排泄物經過後製，有中藥方面的功效。
節目組指王嘉爾（Jackson）所吞的排泄物經過後製，有中藥方面的功效。（圖片來源：《大學生來了》節目截圖）
謝天華 容祖兒 王嘉爾Jackson）2016年拍內地節目《大學生來了》試過挑戰食兔仔、飛鼠、蝙蝠等排泄物。
王嘉爾（Jackson）2016年拍內地節目《大學生來了》試過挑戰食兔仔、飛鼠、蝙蝠等排泄物。（圖片來源：《大學生來了》節目截圖）

撰文：東方新地圖片來源：微博＠霍汶希Mani、《今天吃什麼》截圖、《跟着貝爾去冒險》節目截圖、《大學生來了》節目截圖、[email protected]、微博＠謝天華資料或影片來源：[email protected]中国东方卫视官方频道China DragonTV Official

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