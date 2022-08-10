謝天華飲「便便」未算最誇 王嘉爾鯨吞XX最離譜 重溫藝人陸綜重口味挑戰
廣告
容祖兒近日亮相內地節目惹來熱話，有網民睇完片段回憶起唔少藝人上內地節目挑戰食重口味食物，謝天華一幕「自循環」畫面嚇親唔少人，不過最誇張都係GOT7成員王嘉爾（Jackson）挑戰食呢一樣嘢！
葉璇食蟋蟀唔敢吞
內地綜藝節目《今天吃什麼》每集有唔同特殊食材主題，葉璇2015年有份拍嗰一集就要食蟋蟀，片段所見葉璇全程都係頂硬上，主持人擺完隻蟋蟀入佢口，葉璇已經拎起杯茶諗住試下吞落肚，不過都係頂唔順，當場嘔返出嚟。
馬德鐘生吞竹蟲讚好味
睇見葉璇慘況，馬德鐘竟然冇有怕照拍《今天吃什麼》，主持人食竹蟲嗰陣佢自告奮勇主動擺竹蟲入口，吞完仲大讚好食，到底係馬神演技好，定真係咁好食？
立即睇葉璇馬德鐘《今天吃什麼》片段（葉璇由9：00開始，馬德鐘由17：00開始）
食緊飯真係唔好睇葉璇、馬德鐘食另類食物。
謝天華「自循環」飲隔夜小便
謝天華2016年北上拍內地節目《跟着貝爾去冒險》體驗野外求生，節目除咗要謝天華挑戰食蟲、食牛睪丸，重頭戲更要佢「自循環」飲隔夜小便。為咗節目效果，謝天華決定鼓起勇氣一啖過飲晒，飲完自己小便仲表示：「味道真的很難聞，可是知道是自己的東西，所以也沒甚麼難受。」
王嘉爾鯨吞排泄物
韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）2016年拍內地節目《大學生來了》試過挑戰食動物排泄物，當中包括兔仔、飛鼠、蝙蝠等便便，雖然呢堆排泄物唔係新鮮滾熱辣出爐，但睇見王嘉爾敢拎上手成盤鯨吞落口，真係服到五體投地。
撰文：東方新地圖片來源：微博＠霍汶希Mani、《今天吃什麼》截圖、《跟着貝爾去冒險》節目截圖、《大學生來了》節目截圖、[email protected]、微博＠謝天華資料或影片來源：[email protected]中国东方卫视官方频道China DragonTV Official
讀者留言