謝婷婷無預警曝光秘婚一年 挺巨肚披低胸婚紗嫁外籍老公

現年43歲的謝婷婷昨日無預警在社交平台投下震撼彈，首度公開與外籍丈夫Mathew秘婚一週年的消息，並曝光多張從未公開的海邊婚禮照片。謝婷婷當時更是挺着巨肚披上低胸白色婚紗出嫁，而這場秘密婚禮竟然已經悄悄舉行了整整一年。