謝婷婷無預警曝光秘婚一年 挺巨肚披低胸婚紗嫁外籍老公
謝婷婷挺孕肚穿低胸婚紗海邊嫁Mathew
從曝光的婚禮照片可見，這場浪漫婚禮於一年前在加拿大托菲諾（Tofino）的海邊舉行，背景是開揚壯麗的海岸線。謝婷婷當日捨棄繁複隆重的傳統婚紗，選擇一襲極簡風格的白色低胸婚紗登場，腳踏舒適便鞋，隨性中不失優雅。當時她仍懷有細仔Brooklyn Milne，挺着巨肚在翠綠草地上與Mathew深情對望、雙手緊握，畫面浪漫滿瀉。大女Sara更化身最萌小花女，頭戴精緻花環、手持鮮花見證父母大婚，謝婷婷彎腰與愛女甜蜜錫錫，盡顯溫馨母愛。
謝婷婷IG感性發文紀念秘婚一週年
謝婷婷昨日在Instagram感性寫下：「Year One. The four of us. ILYSM」，並標註了丈夫Mathew的帳號，以最簡單真摯的文字紀念這個重要日子。帖文確認了她與Mathew已正式結婚滿一年，目前一家四口在加拿大溫哥華生活。作為謝賢與狄波拉的細女、謝霆鋒胞妹，謝婷婷自誕下大女Sara後便定居加拿大，生活作風一直極為低調，從未對外公開婚姻狀況，直至昨日才首度揭曉。
謝婷婷情路波折曾與安志杰長跑4年
謝婷婷過去曾經歷多段備受矚目的戀情。2009年她與安志杰公開拍拖，男方早已融入謝家生活，一度屢傳婚訊，外界視兩人為金童玉女，可惜這段4年長跑最終在2013年遺憾告終。其後她曾與攝影師戴尚安短暫交往約一年，2016年底更與荷里活男星「鷹眼」謝洛美維納傳出緋聞，惟最終不了了之。兜兜轉轉多年，謝婷婷終於覓得真命天子Mathew，在加拿大展開全新人生篇章。
網民湧入祝福大讚婚照唯美幸福滿瀉
帖文一出即引來大批網民送上祝福，留言區湧現「Happy 1st wedding anniversary!!」等恭賀說話，謝婷婷亦親自逐一回覆：「Thank you!」。不少網民大讚婚照唯美浪漫，有人留言表示「好靚呀，祝福你哋一家四口」、「終於等到你公開，真係好開心」，亦有人感嘆謝婷婷兜轉多年終於搵到幸福，留言區一片正能量洗版。