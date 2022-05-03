謝安琪

謝安琪下巴又出事？著心口開窿衫拍廣告 被網民狠批低俗

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謝安琪（Kay）近日在永明金融有一輯新廣告曝光，在廣告中她穿著一件鮮黃色的心口開窿衫，兼露事業線，卻引來網民批評品味低俗，亦有網友指她的下巴又再出事！

謝安琪 著心口開窿衫捱批

謝安琪由去年8月為永明金融拍的「裸命」廣告開始，近日最新一輯廣告曝光，竟惹來網民批狠﹗在廣告中謝安琪穿上心口開窿設計的鮮黃色衫，因而露出事業線，引來網民批評她「好低俗」、「心口開個窿同保險有關係？」、「可能解釋為：個心（口）唔受保！」、「啲agent個心口都開窿㗎？」等等。

謝安琪 在廣告中Kay著住一件心口開窿衫，微露事業線。
在廣告中Kay著住一件心口開窿衫，微露事業線。（圖片來源：[email protected] Life Hong Kong）
謝安琪 另一幅廣告相，就見Kay下身配搭住一條黑褲。
另一幅廣告相，就見Kay下身配搭住一條黑褲，手臂顯肥，被網民指成個造型出晒事。（圖片來源：[email protected] Life Hong Kong）

網民撐幸福肥

除了衣著外，亦有網民再度將焦點放在Kay的樣貌上，質疑Kay「個下巴又長咗」、「個樣乜事？」、「做乜個樣唔同晒」、「越黎越膠」等等，亦有網民力撐Kay「依家幸福肥，塊面飽滿咗，仲好睇過以前」！

謝安琪 在日前一張自拍照中，Kay亦被網民指她自爆V煞巫婆下巴！
在日前一張自拍照中，被網民指她驚現V煞巫婆下巴！（圖片來源：[email protected]
謝安琪 廣告片中Kay亦有著住呢個造型出場。
除了廣告硬照，廣告片中Kay亦有著住呢個造型出場。（圖片來源：[email protected] Life Hong Kong）
謝安琪 另外仲有一個著套裝的女強人造型。
另外仲有一個著套裝的女強人造型，雖然包到冚，但都被網民指穿上套裝的謝安琪變水桶腰。（圖片來源：[email protected] Life Hong Kong）
謝安琪 以及穿著居家服的慈母Look。
以及穿著居家服的慈母Look。（圖片來源：[email protected] Life Hong Kong）
謝安琪 慈母Look被選用為在不同地方掛上的大型廣告照，Kay亦有四出打卡，看來好滿意。
慈母Look被選用為在不同地方掛上的大型廣告照，Kay之前更去到隧道口打卡，看來相當滿意。（圖片來源：[email protected]kaytse）
謝安琪 謝安琪早前拍攝的「裸命」廣告令人印象深刻。
謝安琪早前拍攝的「裸命」廣告令人印象深刻。（圖片來源：[email protected] Life Hong Kong）
謝安琪 Kay近日為服裝品牌做代言，就著上了一件貼身衫上陣，盡顯S形身材。
Kay近日為服裝品牌做代言，就著上了一件貼身衫上陣，盡顯S形身材。（圖片來源：[email protected]

下巴曾被指撞樣邵音音

許廷鏗（Alfred）之前主持ViuTV節目《AH佛真．惜玩》，曾邀請謝安琪（Kay）作嘉賓，二人以「隨心隨性」的生活為題，一邊寫書法、學花藝，一邊大談感性往事和人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她在節目中個下巴「又唔同咗樣」，變成和邵音音及Angelababy「同款」，甚至直指她「個下巴好似就嚟跌咁」、「好膠」、「完全唔自然」、「好似打咗針」等等。

謝安琪 Kay笑言：「好似將個鏡頭拉Wide咗之後，事情可以很美好。」
Kay在節目中笑言：「好似將個鏡頭拉Wide咗之後，事情可以很美好。」但網民卻將焦點放了在Kay的下巴上。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
謝安琪 其實Kay過往曾多次被傳整容，不過她解釋變樣只係因為箍牙同化妝。
其實Kay過往曾多次被傳變靚，不過她解釋變樣只係因為箍牙同化妝。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

被好友出賣箍牙舊照

謝安琪與音樂人Heyo霍嘉豪出道時間相若，已相識多年，早前在活動上相遇，自然雞啄唔斷，其間更合照留念。事後Heyo在社交網開心分享與謝安琪的合照，還附送了一張謝安琪候05年初出道時箍牙時期的舊照，真係夠朋友。

謝安琪與相識多年的Heyo霍嘉豪在叱咤記者上重聚。
謝安琪與相識多年的Heyo霍嘉豪在活動上重聚。（圖片來源：[email protected]
Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。
Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。（圖片來源：[email protected]

重溫謝安琪出道以來進化史

現年45歲的謝安琪自05年出道以來一直頗有爭議，包括未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動等，不過論關注度，始終其身材受到最高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。

謝安琪 由初出道的32A，平地暴升變成36D 豪乳！
由2005年初出道的32A，平地暴升變成36D豪乳！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝安琪 2007年Kay與張繼聰結婚，同年誕下兒子張瞻。
2007年Kay與張繼聰結婚，同年誕下兒子張瞻。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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2007年Kay仲係單眼皮。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2008年係謝安琪 豐收年，「《Binary》的制作與歌曲内容我都很喜歡，最開心的是很多人說聽這隻碟時，會由第1首聽至最後，不會『飛歌』。 」
2008年係謝安琪豐收年，她說：「《Binary》嘅製作同歌曲内容我都好鍾意，最開心嘅係好多人話聽呢隻碟時，會由第1首聽到最後，唔會『飛歌』。 」（圖片來源：新傳媒圖片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
2008年Kay踏入31歲，著上漁網絲襪展現少許性感魅力。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
Kay身材曾一度進化成大包米。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
能輕易夾出深長事業線。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝安琪 出席頒獎禮，正面看，領口位置甚高，其實沒甚睇頭，不過一側身，卻是另一片美好春光⋯⋯
出席頒獎禮，正面看，領口位置甚高，其實沒甚睇頭，不過一側身，卻是另一片美好春光⋯⋯（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝安琪 遮住心口那塊布被豐滿渾圓兼彈性十足的E奶瘋狂向外撐開，令阿Kay 胸前乍現「超大騎樓」！
遮住心口那塊布被豐滿渾圓兼彈性十足的E奶瘋狂向外撐開，令阿Kay胸前乍現「超大騎樓」！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Life Hong Kong、[email protected]

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