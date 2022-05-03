謝安琪下巴又出事？著心口開窿衫拍廣告 被網民狠批低俗
謝安琪（Kay）近日在永明金融有一輯新廣告曝光，在廣告中她穿著一件鮮黃色的心口開窿衫，兼露事業線，卻引來網民批評品味低俗，亦有網友指她的下巴又再出事！
謝安琪 著心口開窿衫捱批
謝安琪由去年8月為永明金融拍的「裸命」廣告開始，近日最新一輯廣告曝光，竟惹來網民批狠﹗在廣告中謝安琪穿上心口開窿設計的鮮黃色衫，因而露出事業線，引來網民批評她「好低俗」、「心口開個窿同保險有關係？」、「可能解釋為：個心（口）唔受保！」、「啲agent個心口都開窿㗎？」等等。
網民撐幸福肥
除了衣著外，亦有網民再度將焦點放在Kay的樣貌上，質疑Kay「個下巴又長咗」、「個樣乜事？」、「做乜個樣唔同晒」、「越黎越膠」等等，亦有網民力撐Kay「依家幸福肥，塊面飽滿咗，仲好睇過以前」！
下巴曾被指撞樣邵音音
許廷鏗（Alfred）之前主持ViuTV節目《AH佛真．惜玩》，曾邀請謝安琪（Kay）作嘉賓，二人以「隨心隨性」的生活為題，一邊寫書法、學花藝，一邊大談感性往事和人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她在節目中個下巴「又唔同咗樣」，變成和邵音音及Angelababy「同款」，甚至直指她「個下巴好似就嚟跌咁」、「好膠」、「完全唔自然」、「好似打咗針」等等。
被好友出賣箍牙舊照
謝安琪與音樂人Heyo霍嘉豪出道時間相若，已相識多年，早前在活動上相遇，自然雞啄唔斷，其間更合照留念。事後Heyo在社交網開心分享與謝安琪的合照，還附送了一張謝安琪候05年初出道時箍牙時期的舊照，真係夠朋友。
重溫謝安琪出道以來進化史
現年45歲的謝安琪自05年出道以來一直頗有爭議，包括未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動等，不過論關注度，始終其身材受到最高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。
關鍵詞謝安琪
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Life Hong Kong、[email protected]
讀者留言