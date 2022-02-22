44歲謝安琪健身舊片騷白滑美背 身材若隱若現網民跪求正面照
現年44歲的歌手謝安琪（Kay）一向是圈中女神級人妻，不時騷性感派福利，大晒美好身段。不過近期因疫情關係，健身室被逼停業，Kay只好在IG貼出健身舊片，片中所見Kay穿上瑜伽裝操肌，露出白滑美背和蜜桃臀，而照鏡倒影更見到Kay澎湃的激凸上圍，惹來不少網民留言大讚。
大騷白滑美背
謝安琪在IG分享了一段做健身的舊片，片中Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。其中，健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺，即使不見正面，從鏡中影像一樣性感程度爆燈，獲不少網民大讚：「養眼的人妻」、「塊鏡仲好睇」、「身材真係好得」、「迷人嘅背肌」、「女神呢身戰衣不得了」等等。
冇好好「善用」老公
謝安琪寫道：「我承認我係好懶，做運動亦都好渣，但係我真係懷念，同師傅喺健身室做重量訓練的日子」，不少網民就搞笑留言指Kay家中正好有一個好好的健身教練，笑言Kay冇好好「善用」老公張繼聰。
身材屢成焦點
因應疫情賦閒在家的謝安琪，早前同音樂人及慈善團體合作，穿上小背心以多角度邊唱歌邊自拍，大晒美好身段。今次阿Kay獻聲以「Kay x HKPMC x BCCH Backyard Jam Special 〈其實寂寞〉」為題，與Backyard Jam一齊jam歌，仲要一鏡到底加迷人視角，為兒童醫院的醫護人員及病童籌款，善心爆棚！影片播放完片頭後，戴上草帽、自稱素顏只塗防曬及穿上身居服的謝安琪現身。
黑色小背心「家居服」上陣
黑色小背心透視「家居服」下，謝安琪在其大埔住所範圍自錄短片，邊唱邊行，不時展露無邪笑容。炎熱天氣下，晒一晒都出汗係好合理嘅！所以阿Kay胸口都滴晒汗，而且雙頰紅卜卜，睇到人心跳。
結尾再來個烏身倒奶加勝利V字配笑容，無得頂！
靜極思動 密密上傳唯美照
其實謝安琪靜極思動，都密密在ig上傳由老公張繼聰操刀的唯美照，之前又再派福利，穿上麻色低胸長裙，在林中拍下知性美照，相中阿Kay淡妝示人，長髮飄逸，並配上甚具含義的字句。