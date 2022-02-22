44歲謝安琪健身舊片騷白滑美背 身材若隱若現網民跪求正面照

現年44歲的歌手謝安琪（Kay）一向是圈中女神級人妻，不時騷性感派福利，大晒美好身段。不過近期因疫情關係，健身室被逼停業，Kay只好在IG貼出健身舊片，片中所見Kay穿上瑜伽裝操肌，露出白滑美背和蜜桃臀，而照鏡倒影更見到Kay澎湃的激凸上圍，惹來不少網民留言大讚。