謝安琪自創服飾品牌Kaytiquette 索價萬二蚊一條裙貴過名牌超離地？

謝安琪（Kay）日前宣布成立自家女裝品牌Kaytiquette，近日推出頭炮以「法式浪漫」為主題的服裝系列在網上發售，定價由$398至$1,480不等。不過有網民發現部分產品竟然以美元計價，其中最貴的一條裙標價為1,480美元，即是約11,527元港，認真離地！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、kaytiquette網站截圖