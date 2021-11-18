謝安琪自創服飾品牌Kaytiquette 索價萬二蚊一條裙貴過名牌超離地？
謝安琪（Kay）日前宣布成立自家女裝品牌Kaytiquette，近日推出頭炮以「法式浪漫」為主題的服裝系列在網上發售，定價由$398至$1,480不等。不過有網民發現部分產品竟然以美元計價，其中最貴的一條裙標價為1,480美元，即是約11,527元港，認真離地！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、kaytiquette網站截圖
推出自家品牌Kaytiquette
今年自組唱片公司「淺白本部」的謝安琪(Kay)，日前宣布成立自家女裝品牌Kaytiquette（取自Kay的名稱，結合解作禮儀的etiquette而來），她與不同設計師合作，創作不同的企劃。近日謝安琪終於推出頭炮以「法式浪漫」為主題的服裝系列在網上發售，但由於反應太過熱烈，連帶網站的伺服器一度被「打爆」，之後Kay更親自開Live答謝大家熱情支持，她說：「希望透過Kaytiquette這個平台，與大家一同欣賞細閱，我一直很喜歡的設計師們的創作理念，以『大自然』和『人』作為設計的軸心，陸續推出不同Episodes。」
萬二蚊一條裙嚇壞人
謝安琪的品牌頭炮涵蓋衫褲鞋袋，以古典法式服裝為靈感，清一色米白色為主，走清新的文青路線，價錢由$398至$1,480不等。不過有網民發現網上部分產品竟然以美元計價，其餘產品又沒有標明是用什麼貨幣結算，好似其中最貴的一條全身裙竟然標價1,480美元，即是約11,527元港元，價單直逼國際知名品牌，離地程度嚇壞不少網民！有網友在討論區直指過萬蚊條裙實在太離譜，之後有人表示聯絡過網店查詢，得知有關貨品全部都以港幣價錢結算，並非美元。而該網店未幾已經刪走了美元兩字，但仍沒有標明是港幣計算。