47歲謝安琪重唱首本名曲大失準網民怒數2宗罪：把聲係發生乜事
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近年多棲發展的47歲謝安琪日前（19日）到灣仔出席商場活動時大唱《囍帖街》，卻惹來唔少網民留言怒數2宗罪，狠批她靚聲失了蹤！
謝安琪重唱首本名曲《囍帖街》失準網民：把聲係發生乜事
謝安琪在活動上大唱首本名曲《囍帖街》。一開始都發揮正常，但唱到高音部分，就即刻遞咪給現場粉絲，最後又唱到大走音，搞到網民都紛紛留言怒轟：「最憎啲人高音位唱唔到就隊支咪俾人」、「退步都算，至少唱之前應該好好開下聲掛」、「根本無假聲，chorus一用假音就飄到外太空…唔怪得要俾觀眾唱 完全上唔到把聲係發生乜事？…以前輕鬆唱「我歌故我在」嘅謝安琪去咗邊？」等。
髮型老土撞樣龍婷
謝安琪除了唱歌走音被狠批之外，髮型亦大炒車，有網民更笑指謝安琪的髮型撞樣狄波拉同龍婷。
謝安琪大爆失聲長達3星期
謝安琪差不多一年未公開演唱，特別感謝粉絲們出席支持。她接受傳媒訪問提到之前因咳嗽和氣管敏感而導致失聲長達3星期，甚至有幾天需要臥床休養，現在聲音仍然有些沙啞。這次參加活動時，更是由丈夫張繼聰騎著電單車護送她到場。
唱《囍帖街》被指倒米
此外，亦有網民指今次謝安琪參加商場旗艦店開幕典禮，卻唱出《囍帖街》，其中歌詞「但霎眼 全街的單位 快要住滿烏鴉 好景不會每日常在 天梯不可只往上爬」有「倒米」之嫌。
事後，謝安琪在社交平台發文指：「來到灣仔區 當然要唱「囍帖街」呀 囍帖街這首歌為我的事業和人生收穫了許多珍貴的回憶，更創下過不少記錄。」又表示希望能夠憑歌寄意，希望大家能夠在商場創造更美好的回憶。
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圖片來源：YouTube截圖、IG@kaytse、IG@staceylongting