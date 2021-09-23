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謝安琪中秋大反擊晒淡妝自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲

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撰文：東方新地

44歲謝安琪（Kay）早前被網民惡搞，把她的演唱會宣傳片截圖和一張木偶照拼湊在一起，直指她下巴「完全唔自然」。不過阿Kay日前趁中秋節佳節在IG大反擊，上載一張淡妝自拍照，架上眼鏡的她明顯比實質年齡年輕不少，更獲一班好友大讚激似18歲。

文：東方新地 ｜圖：謝安琪 IG、張繼聰 IG、張瞻 IG

謝安琪日前趁中秋佳節晒素顏自拍照。（圖片來源：謝安琪 IG）
謝安琪日前趁中秋佳節晒淡妝自拍照。（圖片來源：謝安琪 IG）

中秋大反擊晒素顏照

44歲人妻謝安琪（Kay）早前為12月開騷拍宣傳片，但眼見她下巴生硬，說話時得個口郁，面部肌肉與下巴完全唔識郁，更被網民惡搞將她宣傳片截圖後和一張木偶照拼湊在一起，直指她下巴「完全唔自然」。不過近日阿Kay趁中秋節佳節在IG大反擊，上載一張戴上眼鏡的自拍照，相中她略施脂粉，只畫上了眼線，臉上的痣都清晰可見，臉部亦頗有肉地，散發着陣陣少女味，即獲一班好友大讚後生咗，泳兒留言指她似學生，黎美言則留言：「Wa 18歲！」而阿Kay本人則寫道：「月餅面，向大家祝賀圓圓圓圓。」

謝安琪中秋大反擊晒素顏自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲
謝安琪早前被網民惡搞，將她宣傳片截圖後和一張木偶照拼湊在一起，直指她下巴「完全唔自然」。（圖片來源：網上圖片）
謝安琪與老公張繼聰。（圖片來源：謝安琪 IG）
謝安琪與老公張繼聰。（圖片來源：謝安琪 IG）
謝安琪日前趁中秋節與家人相聚。（圖片來源：張瞻 IG）
謝安琪日前趁中秋節與家人相聚。（圖片來源：張瞻 IG）
張瞻同妹妹及媽媽合照，天色好靚呀。（圖片來源：張瞻 IG）
張瞻同妹妹及媽媽合照，天色好靚呀。（圖片來源：張瞻 IG）
謝安琪中秋大反擊晒素顏自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲
謝安琪趁中秋節在IG大反擊，上載一張淡妝自拍照，相中她略施脂粉，只畫上了眼線，臉上的痣都清晰可見，臉部亦頗有肉地，散發着陣陣少女味。（圖片來源：謝安琪 IG）
謝安琪中秋大反擊晒素顏自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲
黎美言留言。（圖片來源：謝安琪 IG）
謝安琪中秋大反擊晒素顏自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲
Super Girls的成員Yanny留言。（圖片來源：謝安琪 IG）
謝安琪中秋大反擊晒素顏自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲
泳兒留言。（圖片來源：謝安琪 IG）

謝安琪為12月開騷宣傳

早前謝安琪為12月開騷拍了一條宣傳片並上載於自己的社交網內，見她的下巴非常生硬，說話時得個口郁，面部肌肉與下巴完全唔識郁，不少網民都嘖嘖稱奇！

謝安琪拍片宣傳12月的音樂會。（圖片來源：謝安琪IG）
謝安琪拍片宣傳12月的音樂會。（圖片來源：謝安琪IG）
謝安琪說話時口郁但下巴完全硬晒。（圖片來源：謝安琪IG）
謝安琪說話時口郁但下巴完全硬晒。（圖片來源：謝安琪IG）

謝安琪被指撞樣邵音音

許廷鏗（Alfred）首次主持ViuTV節目《AH佛真．惜玩》，不惜碌爆人情卡邀請多位圈中好友作嘉賓，其中就包括今年自資開公司和推出新歌的謝安琪（Kay），二人以「隨心隨性」的生活為題，一邊寫書法、學花藝，一邊大談感性往事和人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她的下巴「又唔同咗樣」，變得和邵音音及Angelababy「撞款」！

Kay曾為許廷鏗擔任他首個紅館演唱會的嘉賓。（圖片來源：謝安琪IG）
Kay曾為許廷鏗擔任他首個紅館演唱會的嘉賓。（圖片來源：謝安琪IG）
Kay和許廷鏗在節目中一同寫書法、學花藝。（圖片來源：謝安琪IG）
Kay和許廷鏗在節目中一同寫書法、學花藝。（圖片來源：謝安琪IG）

節目中Kay憶述當年與老公張繼聰及兩歲兒子張瞻首次到戲院睇戲，剛好遇上電影首映禮，有不少記者在場，當時她不想兒子露面，因此叫記者「唔好影相」，事隔多年後，Kay重遇其中一名記者，獲對方送贈當年一家三口牽手照，令她反思同一事件在不同時空、心態、角度下去看，已經大有不同。

Kay笑言：「好似將個鏡頭拉Wide咗之後，事情可以很美好。」（圖片來源：ViuTV影片截圖）
Kay笑言：「好似將個鏡頭拉Wide咗之後，事情可以很美好。」（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但網民卻將焦點放了在Kay的下巴上。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但網民卻將焦點放了在Kay的下巴上。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
其實Kay過往曾多次被傳整容，不過她解釋變樣只係因為箍牙同化妝。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
其實Kay過往曾多次被傳變靚，不過她解釋變樣只係因為箍牙同化妝。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

不過網民都錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她在節目中個下巴「又唔同咗樣」，變成和邵音音及Angelababy「同款」，甚至直指她「個下巴好似就嚟跌咁」、「好膠」、「完全唔自然」、「好似打咗針」等等。

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

重溫謝安琪出道以來進化史

現年44歲的謝安琪自05年出道以來一直頗有爭議，包括未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動等，但其身材卻一直受到高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。

由初出道的32A，平地暴升變成36D 豪乳！
由2005年初出道的32A，平地暴升變成36D豪乳！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝安琪
2007年Kay與張繼聰結婚，同年誕下兒子張瞻。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
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2007年Kay仲係單眼皮。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2008年係謝安琪 豐收年，「《Binary》的制作與歌曲内容我都很喜歡，最開心的是很多人說聽這隻碟時，會由第1首聽至最後，不會『飛歌』。 」
2008年係謝安琪豐收年，她說：「《Binary》嘅製作同歌曲内容我都好鍾意，最開心嘅係好多人話聽呢隻碟時，會由第1首聽到最後，唔會『飛歌』。 」（圖片來源：新傳媒圖片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
2008年Kay踏入31歲，著上漁網絲襪展現少許性感魅力。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
Kay身材曾一度進化成大包米。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
能輕易夾出深長事業線。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
出席頒獎禮，正面看，領口位置甚高，其實沒甚睇頭，不過一側身，卻是另一片美好春光⋯⋯
出席頒獎禮，正面看，領口位置甚高，其實沒甚睇頭，不過一側身，卻是另一片美好春光⋯⋯（圖片來源：新傳媒圖片庫）
遮住心口那塊布被豐滿渾圓兼彈性十足的E奶瘋狂向外撐開，令阿Kay 胸前乍現「超大騎樓」！
遮住心口那塊布被豐滿渾圓兼彈性十足的E奶瘋狂向外撐開，令阿Kay胸前乍現「超大騎樓」！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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