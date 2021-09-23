謝安琪中秋大反擊晒淡妝自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲
文：東方新地 ｜圖：謝安琪 IG、張繼聰 IG、張瞻 IG
中秋大反擊晒素顏照
44歲人妻謝安琪（Kay）早前為12月開騷拍宣傳片，但眼見她下巴生硬，說話時得個口郁，面部肌肉與下巴完全唔識郁，更被網民惡搞將她宣傳片截圖後和一張木偶照拼湊在一起，直指她下巴「完全唔自然」。不過近日阿Kay趁中秋節佳節在IG大反擊，上載一張戴上眼鏡的自拍照，相中她略施脂粉，只畫上了眼線，臉上的痣都清晰可見，臉部亦頗有肉地，散發着陣陣少女味，即獲一班好友大讚後生咗，泳兒留言指她似學生，黎美言則留言：「Wa 18歲！」而阿Kay本人則寫道：「月餅面，向大家祝賀圓圓圓圓。」
謝安琪為12月開騷宣傳
早前謝安琪為12月開騷拍了一條宣傳片並上載於自己的社交網內，見她的下巴非常生硬，說話時得個口郁，面部肌肉與下巴完全唔識郁，不少網民都嘖嘖稱奇！
謝安琪被指撞樣邵音音
許廷鏗（Alfred）首次主持ViuTV節目《AH佛真．惜玩》，不惜碌爆人情卡邀請多位圈中好友作嘉賓，其中就包括今年自資開公司和推出新歌的謝安琪（Kay），二人以「隨心隨性」的生活為題，一邊寫書法、學花藝，一邊大談感性往事和人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她的下巴「又唔同咗樣」，變得和邵音音及Angelababy「撞款」！
節目中Kay憶述當年與老公張繼聰及兩歲兒子張瞻首次到戲院睇戲，剛好遇上電影首映禮，有不少記者在場，當時她不想兒子露面，因此叫記者「唔好影相」，事隔多年後，Kay重遇其中一名記者，獲對方送贈當年一家三口牽手照，令她反思同一事件在不同時空、心態、角度下去看，已經大有不同。
不過網民都錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她在節目中個下巴「又唔同咗樣」，變成和邵音音及Angelababy「同款」，甚至直指她「個下巴好似就嚟跌咁」、「好膠」、「完全唔自然」、「好似打咗針」等等。
重溫謝安琪出道以來進化史
現年44歲的謝安琪自05年出道以來一直頗有爭議，包括未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動等，但其身材卻一直受到高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。