謝安琪中秋大反擊晒淡妝自拍照 獲讚逆齡生長激似18歲

44歲謝安琪（Kay）早前被網民惡搞，把她的演唱會宣傳片截圖和一張木偶照拼湊在一起，直指她下巴「完全唔自然」。不過阿Kay日前趁中秋節佳節在IG大反擊，上載一張淡妝自拍照，架上眼鏡的她明顯比實質年齡年輕不少，更獲一班好友大讚激似18歲。

文：東方新地 ｜圖：謝安琪 IG、張繼聰 IG、張瞻 IG