陳慧琳演唱會｜謝安琪做嘉賓遭狂嘲走音 老公火速發文護妻 13年爆5次肺健康惹擔憂

48歲謝安琪（Kay）早前擔任陳慧琳（Kelly）演唱會嘉賓，孖住Kelly大唱經典歌《囍帖街》嘅謝安琪事後就被大批網民狠批嚴重走音，更質疑她能否以目前狀態舉行個人演唱會。對於網上嘅負評，「愛妻號」老公張繼聰昨日（28日）就似乎在社交平台回應網民負評…..