陳慧琳演唱會｜謝安琪做嘉賓遭狂嘲走音 老公火速發文護妻 13年爆5次肺健康惹擔憂
謝安琪合體陳慧琳 演出失準遭狠批
謝安琪於陳慧琳演唱會第8場擔任嘉賓，並先與Kelly合唱經典金曲《囍帖街》，其後再獨唱自己的歌曲《3/8》。但演出片段在網上流傳後，風向竟急轉直下，唔少網民直指Kay的表現未如理想，尤其在音準方面出現嚴重問題，留言插爆她「走音走得好誇張」、「完全唔係平時嘅水準」。更有網民直接開火，質疑若以此狀態，佢如何有信心舉辦即將到來的個人演唱會，言詞相當尖銳。
張繼聰IG發文 疑心痛護妻金句力撐
在謝安琪被負評圍攻之際，向來被封為「愛妻號」的張繼聰，於昨日（28日）更新社交平台，他上載一張與愛犬散步的晨運照，並寫下充滿哲理的文字，被外界解讀為隔空力撐老婆。張繼聰寫道：「遇到咩事都唔重要，用咩心情態去面對先係最重要，所有嘢都係為我服務，令我更加可以做真正嘅自己，聰聰，let’s go」。他更表示喜歡與自己對話，勉勵自己要「望清心裏面嘅石頭，然後踩住佢哋上，又行過一關。」
揭謝安琪13年5度爆肺 曾因壓力日喊夜喊
現年48歲的謝安琪的健康狀況一直備受關注，這次演出失準，也讓不少粉絲擔心其舊患復發。回顧過往，Kay的音樂路途一直被健康問題所困擾，當中以「爆肺」（氣胸）最為嚴重。她曾在訪問中透露，自2008年底首度爆肺需要入院做手術後，在13年間竟經歷了5次復發。肺部功能不佳直接影響其歌唱時的氣息控制，導致演出偶有失準。她更坦言曾因此感到極大壓力，甚至陷入情緒低谷，「以致日喊夜喊」身心俱疲。這次的失準風波，不禁令人聯想是否與其身體狀況有關，昔日的健康隱憂再次浮現。
網民反應兩極
事件在網上持續發酵，網民反應呈現兩極化。大部分留言集中批評謝安琪的表現，有網民狠批：「真係走得好離譜，聽到好尷尬」、「作為專業歌手，呢個表現唔合格」、「如果用呢個狀態開演唱會，真係唔會買飛。」不過，亦有大批忠實粉絲留言力撐偶像，認為應給予體諒：「人誰無過，可能只係一時失手」、「佢身體一直唔好，大家唔好咁苛刻啦」、「Kay快啲調整好！我哋會支持你！」更有歌迷指，無論狀態如何，都期待她在個人演唱會的演出，希望她能盡快走出陰霾，專心備戰。