謝安琪 戀講嘢

戀講嘢｜謝安琪曾懷疑張繼聰性取向 形容自己箍牙被對方鍾意「好得意」

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ViuTV的清談節目《戀講嘢》於2021年8月24日首播起請到無數女嘉賓大爆戀愛史，昨晚（25日）播出的第100集邀請到謝安琪（Kay）做嘉賓，透露自己與老公張繼聰初相識時期不為人知的戀愛點滴。

謝安琪 戀講嘢 謝安琪做《戀講嘢》第100集嘉賓。
謝安琪做《戀講嘢》第100集嘉賓。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

大爆對張繼聰第一印象

謝安琪談及跟張繼聰的初次見面，當時二人一同出席頒獎禮的記者會，明明記者會是黃昏時份才開始，但二人都被安排在下午就要出現，張繼聰更藉此與謝安琪在一間佈置得很浪漫的餐廳二人茶聚：「佢嗰陣時有一首歌叫《烏蠅鏡》，佢就戴住烏蠅鏡過嚟坐低，一輪嘴係咁同我講嘢！我覺得佢好好傾，同佢講咩話題，佢都好似百科全書！」

謝安琪 戀講嘢 謝安琪談及跟張繼聰的愛情點滴。
謝安琪談及跟張繼聰的愛情點滴。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

張繼聰與自己志趣相投

謝安琪表示覺得二人「好夾」，特別是講到經典電影《慾望號街車》，由於她在修讀翻譯時曾接觸過，而張繼聰就曾出演過這齣舞台劇，令她不禁覺得二人真是志趣相投，但原來張繼聰早就做過功課：「佢同我拍拖之後同我講，佢話第一次見我之前做過資料搜集，佢知道同我同一間中學，又知道我鍾意嘅演員、書、電影啊……」可見他為追得心上人真的下了不少苦功。

謝安琪 戀講嘢 謝安琪將張繼聰視作閨蜜。
謝安琪將張繼聰視作閨蜜。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

曾懷疑對方性取向

她就指當時只是覺得「終於識到第一個朋友」，因當時做新人時十分孤獨，幸好有對方出現。被問到當時是否覺得對方好man，謝安琪馬上說「唔覺得啊」，又自爆張繼聰經常用溫柔的聲音跟自己說話，因此曾經懷疑對方的性取向：「其實我有懷疑佢係Gay嘅，因為我真係覺得第一次同佢傾偈。我初頭幾次同佢做嘢見面，我都以為佢係gay嘅。」她續指，初次見面後更「friendzone」了張繼聰，甚至視他為閨蜜，因為覺得他走路有時「有啲beat」、說話「又有啲cute」，更有點「姿整」，加上對方練到很大隻，反差太大才而令她誤會。

謝安琪 戀講嘢 謝安琪笑言曾經誤會張繼聰是Gay。
謝安琪笑言曾經誤會張繼聰是Gay。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

箍牙時期不覺得會有人喜歡

謝安琪坦言當時從沒想過會有人想追求自己，皆因當時正值自己箍牙時期：「可能係呢個原因，我個嘴唇長期想收埋，所以冇諗過會有人會無端端鍾意我，入咗行之後大家都係有顏值，有個人同你好好傾，我會覺得係friend，估唔到佢咁得意，喺嗰個位都feel到我係靚嘅，仲話嗰時有儲我嘅Yes咭！」

謝安琪 戀講嘢 謝安琪表示當年箍牙時的自己經常是這個表情。
謝安琪表示當年箍牙時的自己經常是這個表情。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
謝安琪 戀講嘢 謝安琪於箍牙時感到自卑。
謝安琪於箍牙時感到自卑。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

奇招表白超深刻

她坦言因為自己箍牙，覺得當時的自己影相很難看而承受了很多壓力，更曾經想過不適合從事這個行業，幸得張繼聰一直在旁支持和鼓勵自己，有一次他用這個藉口約自己，並送了7粒龍珠：「佢話畀一個願望我，然後打開自己份禮物，係7粒龍珠，我好疑惑，覺得好幼稚，佢就話要我估佢有咩願望，佢話『我想你做我女朋友！』」她一講已經講到非常冧，身上滿佈粉紅泡泡！

謝安琪 戀講嘢 謝安琪憶述張繼聰用7粒龍珠向自己表白！
謝安琪憶述張繼聰用7粒龍珠向自己表白！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
謝安琪 戀講嘢 謝安琪表示當時得知對方喜歡自己非常驚訝！
謝安琪表示當時得知對方喜歡自己非常驚訝！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
謝安琪 戀講嘢 她一講已經講到非常冧
她一講已經講到非常冧（圖片來源：ViuTV影片截圖）

自爆被老公趕落車

謝安琪訪問中分享到有一次和老公張繼聰慶祝周年紀念，穿了大露背高衩裙，並請化妝師靚一靚赴會食完飯，晚飯過後張繼聰揸車回家時突然在公路上放低了自己。謝安琪笑言那時張繼聰說：「在高速公路上他突然叫我下車，他說無法專心開車，因為我太靚了！」

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（圖片來源：ViuTV畫面截圖）

張繼聰、謝安琪2005年出道 APM「勁歌王」活動舊照曝光

張繼聰與謝安琪均畢業於恩主教書院，不過77年出世的謝安琪其實係「師姐」，二人入行後才相識，更於2007年奉子成婚，照片中二人樣子與今日大不同，張繼聰戴上「食神眼鏡」凝望謝安琪的側拍，亦今網友掀起無限回憶。

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 網友分享18年前舊照：「當年2005年APM影，剛剛出道。 」
網友分享18年前舊照：「當年2005年apm影，剛剛出道。 」（圖片來源：Ton Ton @ FB官塘老母群組 ）

謝安琪28歲箍牙樣成再熱話

至於28歲出道的謝安琪，在舊照中的箍牙樣，亦引起網友熱烈討論：「其實十幾歲啲小朋友都應該箍牙，唔洗等到咁大個至搞，外觀係靚好」、「我唔覺得佢有整 箍完牙會變好正常」，更有好記性網友回憶「Kay初出道箍牙期間曾只出歌不出樣」；「其實果個年代d人都知佢唔係女神，依家久唔久就有d人/有記者吹捧話佢女神，至慘係連佢自己都信，以為自己真係女神」。

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 28歲出道的謝安琪正在箍牙，直至2006年才將「牙箍」拆掉。
28歲出道的謝安琪正在箍牙，直至2006年才將「牙箍」拆掉。（圖片來源：Ton Ton @ FB官塘老母群組 ）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 2005年1月5日，謝安琪首支派台作品《姿色份子》率先出爐，並於同年4月正式成為香港女歌手。
2005年1月5日，謝安琪首支派台作品《姿色份子》率先出爐，並於同年4月正式成為香港女歌手。（圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 2006年謝安琪開始受到各界注視。她先在4月除掉佩戴數年的牙箍，又在6月2日推出《Ksus2》，派台歌為《愁人節》、《亡命之途》及《菲情歌》等。
2006年謝安琪開始受到各界注視。她先在4月除掉佩戴數年的牙箍，又在6月2日推出《Ksus2》，派台歌為《愁人節》、《亡命之途》及《菲情歌》等。（圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 05年初出道的謝安琪，曾與藍奕邦一同接受訪問。
05年初出道的謝安琪，曾與藍奕邦一同接受訪問。（圖片來源：東方新地 ）

張繼聰曾經「玩命」出賣老婆舊相

其實除了網友分享的舊照，張繼聰也曾分享二人初出道的合照。去年張繼聰趁結婚15周年的水晶婚，在IG引用法國文學家Andre’Maurois語錄「A happy marriage is a Long conversation which always seems Too Short （幸福的婚姻是一場漫長的對話，但對話總是太短）」向老婆表達愛意。

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 張繼聰晒謝安琪嚇人舊照賀結婚周年 網民：又可以畀機會老婆鬧
結婚15周年，張繼聰在IG上載一張兩人年輕時的陳年合照，這個階段的Kay已拆除牙箍，阿聰亦除去了「食神眼鏡」。（圖片來源：[email protected]

事隔十多年喜變 「老夫少妻」

張繼聰還對老婆說︰「結婚咁耐，你都keep到，都係咁靚。我就keep唔到…… 」並上載一張兩人年輕時的陳年合照，及一張自己的爆肌近照。不過相中所見當年的阿Kay與現在對比相距甚遠。 而阿Kay的舊照一出，即引來網友熱議，紛紛留言：「出賣老婆系列」、「又可以畀機會老婆鬧」、「用意有可疑」等，連好友游學修亦笑問張繼聰：「算唔算反話？」而謝安琪則回覆說︰「喂！咪喺度挑撥離間喎﹗」

謝安琪承認初出道箍牙樣「好爆裂」

謝安琪初出道時，冇同公司講就去箍牙，據她自己受訪時講「大家都好震驚」，這個階段她自己都頗抗拒影相，前年歌手Heyo在社交網開心分享與謝安琪05年初出道時的舊照，真係夠朋友。

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。
Heyo公開當年謝安琪一張箍住牙影的合照。（圖片來源：[email protected]

謝安琪極速回應：今時今日睇返反而覺得珍貴

由於Heyo有Hashtag謝安琪，當事人亦好快留言回應，非常大方說：

「我而家其實好鍾意箍牙時期嗰陣影啲相，因為當年覺得好難影得好睇好怕影相，今時今日睇返反而覺得珍貴。」

舊照片中的Heyo無論身形與樣貌都與現在判若兩人，而箍住鋼牙的謝安琪就笑對鏡頭，二人都好青春。雖然謝安琪唔介意，但陳奐仁Hanjin就留言：「你post張舊相會唔會激死佢呀 @kaytse」

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 謝安琪大方留言，仲話覺得當年的箍牙相好珍貴。
謝安琪大方留言，仲話覺得當年的箍牙相好珍貴。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 陳奐仁加把嘴搭訕。
陳奐仁加把嘴搭訕。（圖片來源：[email protected]

謝安琪暢談當年出道「任性箍牙」

謝安琪曾經在Do姐訪問中講盡事業家庭事，無所不談，對於當年28歲入行時個箍牙樣，謝安琪自認好爆裂：

「我出道時好爆裂咁箍住牙，好多人都問點解，好應該係箍完整好先出道。其實當時我已簽公司，冇同公司講去箍牙，大家都好震驚。我一直好想箍牙，但父母叫我唔好搞咁多嘢，我刷牙刷得好仔細，所以牙齒好白好靚，但有兩隻牙疊埋咗，我好想整好佢。結果第一次拍廣告，賺咗少少錢，我就即係走去箍，仲要係鋼箍，好肉酸。」

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 張繼聰和謝安琪在2007年1月舉行婚禮；同年6月16日，兒子張瞻James）出生。2017年3月23日，相隔十年，女兒張靖Karina）出生。
張繼聰和謝安琪在2007年1月舉行婚禮；同年6月16日，兒子張瞻（James）出生。2017年3月23日，相隔十年，女兒張靖（Karina）出生。（圖片來源：louischeung2013）

張繼聰「食神Look」奪 叱咤生力軍男歌手銅獎

至於當年25歲初出道的張繼聰，原來好喜歡配戴太陽眼鏡，茶色太陽鏡與96年星爺《食神》造型好相似，由出騷到大碟MV造型，都別樹一格，當年張繼聰與王浩信同樣是男歌手「新人王」，呢個「食神Look」加上實力唱作，殺出重圍奪得「叱咤生力軍男歌手銅獎」。

謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 《Wild Day Out 港台歌手大激鬥》——2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯
《Wild Day Out 港台歌手大激鬥》——2005年做樂壇新人是什麼一個概念？當年叱咤樂壇至尊歌曲大獎係陳奕迅嘅《夕陽無限好》，我最喜愛男女歌手分別係陳奕迅同楊千嬅，這一年姜濤只係6歲，而叱咤生力軍男歌手金銀銅分別就係側田、方大同及張繼聰⋯⋯（圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 張繼聰初出道首年的造型，跟96年星爺電影《食神》一樣同樣喜款戴茶色太陽鏡。
張繼聰初出道首年的造型，跟96年星爺電影《食神》同樣喜款戴茶色漸變太陽鏡，仲有唔同款式！（圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 初出道嘅張繼聰，以白背心加食神眼鏡拍MV花絮詳見另文）。
初出道嘅張繼聰，以白背心加食神眼鏡拍MV（花絮詳見另文）。（圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 唱作人年代嘅張繼聰。
唱作人年代嘅張繼聰。（圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 同期新人仲有葉宇澄、郭力行，以及「女生宿舍」梁靖琪左一）。
同期新人仲有葉宇澄、郭力行，以及「女生宿舍」梁靖琪（左一）。 （圖片來源：東方新地）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 最近張繼聰獲邀與星爺合作，現身對方工作室並於IG 出Po，他自己也笑言「行梗運」。
最近張繼聰獲邀與星爺合作，現身對方工作室並於IG 出Po，他自己也笑言「行梗運」。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 張繼聰 MV 彈弓手 plt 呢個MV係張繼聰自己搵朋友幫手拍攝，實驗意味都幾強。
呢個MV係張繼聰自己搵朋友幫手拍攝，實驗意味都幾強。（圖片來源：MV 彈弓手 ）
謝安琪 戀講嘢 張繼聰 謝安琪 張繼聰有唔同款式嘅太陽眼鏡⋯⋯
自己作曲同填詞嘅《彈弓手》，你認唔認得個女主角？呢個MV真係好經典⋯（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV影片截圖、東方新地

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