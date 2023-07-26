戀講嘢｜謝安琪曾懷疑張繼聰性取向 形容自己箍牙被對方鍾意「好得意」
大爆對張繼聰第一印象
謝安琪談及跟張繼聰的初次見面，當時二人一同出席頒獎禮的記者會，明明記者會是黃昏時份才開始，但二人都被安排在下午就要出現，張繼聰更藉此與謝安琪在一間佈置得很浪漫的餐廳二人茶聚：「佢嗰陣時有一首歌叫《烏蠅鏡》，佢就戴住烏蠅鏡過嚟坐低，一輪嘴係咁同我講嘢！我覺得佢好好傾，同佢講咩話題，佢都好似百科全書！」
張繼聰與自己志趣相投
謝安琪表示覺得二人「好夾」，特別是講到經典電影《慾望號街車》，由於她在修讀翻譯時曾接觸過，而張繼聰就曾出演過這齣舞台劇，令她不禁覺得二人真是志趣相投，但原來張繼聰早就做過功課：「佢同我拍拖之後同我講，佢話第一次見我之前做過資料搜集，佢知道同我同一間中學，又知道我鍾意嘅演員、書、電影啊……」可見他為追得心上人真的下了不少苦功。
曾懷疑對方性取向
她就指當時只是覺得「終於識到第一個朋友」，因當時做新人時十分孤獨，幸好有對方出現。被問到當時是否覺得對方好man，謝安琪馬上說「唔覺得啊」，又自爆張繼聰經常用溫柔的聲音跟自己說話，因此曾經懷疑對方的性取向：「其實我有懷疑佢係Gay嘅，因為我真係覺得第一次同佢傾偈。我初頭幾次同佢做嘢見面，我都以為佢係gay嘅。」她續指，初次見面後更「friendzone」了張繼聰，甚至視他為閨蜜，因為覺得他走路有時「有啲beat」、說話「又有啲cute」，更有點「姿整」，加上對方練到很大隻，反差太大才而令她誤會。
箍牙時期不覺得會有人喜歡
謝安琪坦言當時從沒想過會有人想追求自己，皆因當時正值自己箍牙時期：「可能係呢個原因，我個嘴唇長期想收埋，所以冇諗過會有人會無端端鍾意我，入咗行之後大家都係有顏值，有個人同你好好傾，我會覺得係friend，估唔到佢咁得意，喺嗰個位都feel到我係靚嘅，仲話嗰時有儲我嘅Yes咭！」
奇招表白超深刻
她坦言因為自己箍牙，覺得當時的自己影相很難看而承受了很多壓力，更曾經想過不適合從事這個行業，幸得張繼聰一直在旁支持和鼓勵自己，有一次他用這個藉口約自己，並送了7粒龍珠：「佢話畀一個願望我，然後打開自己份禮物，係7粒龍珠，我好疑惑，覺得好幼稚，佢就話要我估佢有咩願望，佢話『我想你做我女朋友！』」她一講已經講到非常冧，身上滿佈粉紅泡泡！
自爆被老公趕落車
謝安琪訪問中分享到有一次和老公張繼聰慶祝周年紀念，穿了大露背高衩裙，並請化妝師靚一靚赴會食完飯，晚飯過後張繼聰揸車回家時突然在公路上放低了自己。謝安琪笑言那時張繼聰說：「在高速公路上他突然叫我下車，他說無法專心開車，因為我太靚了！」
張繼聰、謝安琪2005年出道 APM「勁歌王」活動舊照曝光
張繼聰與謝安琪均畢業於恩主教書院，不過77年出世的謝安琪其實係「師姐」，二人入行後才相識，更於2007年奉子成婚，照片中二人樣子與今日大不同，張繼聰戴上「食神眼鏡」凝望謝安琪的側拍，亦今網友掀起無限回憶。
謝安琪28歲箍牙樣成再熱話
至於28歲出道的謝安琪，在舊照中的箍牙樣，亦引起網友熱烈討論：「其實十幾歲啲小朋友都應該箍牙，唔洗等到咁大個至搞，外觀係靚好」、「我唔覺得佢有整 箍完牙會變好正常」，更有好記性網友回憶「Kay初出道箍牙期間曾只出歌不出樣」；「其實果個年代d人都知佢唔係女神，依家久唔久就有d人/有記者吹捧話佢女神，至慘係連佢自己都信，以為自己真係女神」。
張繼聰曾經「玩命」出賣老婆舊相
其實除了網友分享的舊照，張繼聰也曾分享二人初出道的合照。去年張繼聰趁結婚15周年的水晶婚，在IG引用法國文學家Andre’Maurois語錄「A happy marriage is a Long conversation which always seems Too Short （幸福的婚姻是一場漫長的對話，但對話總是太短）」向老婆表達愛意。
事隔十多年喜變 「老夫少妻」
張繼聰還對老婆說︰「結婚咁耐，你都keep到，都係咁靚。我就keep唔到…… 」並上載一張兩人年輕時的陳年合照，及一張自己的爆肌近照。不過相中所見當年的阿Kay與現在對比相距甚遠。 而阿Kay的舊照一出，即引來網友熱議，紛紛留言：「出賣老婆系列」、「又可以畀機會老婆鬧」、「用意有可疑」等，連好友游學修亦笑問張繼聰：「算唔算反話？」而謝安琪則回覆說︰「喂！咪喺度挑撥離間喎﹗」
謝安琪承認初出道箍牙樣「好爆裂」
謝安琪初出道時，冇同公司講就去箍牙，據她自己受訪時講「大家都好震驚」，這個階段她自己都頗抗拒影相，前年歌手Heyo在社交網開心分享與謝安琪05年初出道時的舊照，真係夠朋友。
謝安琪極速回應：今時今日睇返反而覺得珍貴
由於Heyo有Hashtag謝安琪，當事人亦好快留言回應，非常大方說：
「我而家其實好鍾意箍牙時期嗰陣影啲相，因為當年覺得好難影得好睇好怕影相，今時今日睇返反而覺得珍貴。」
舊照片中的Heyo無論身形與樣貌都與現在判若兩人，而箍住鋼牙的謝安琪就笑對鏡頭，二人都好青春。雖然謝安琪唔介意，但陳奐仁Hanjin就留言：「你post張舊相會唔會激死佢呀 @kaytse」
謝安琪暢談當年出道「任性箍牙」
謝安琪曾經在Do姐訪問中講盡事業家庭事，無所不談，對於當年28歲入行時個箍牙樣，謝安琪自認好爆裂：
「我出道時好爆裂咁箍住牙，好多人都問點解，好應該係箍完整好先出道。其實當時我已簽公司，冇同公司講去箍牙，大家都好震驚。我一直好想箍牙，但父母叫我唔好搞咁多嘢，我刷牙刷得好仔細，所以牙齒好白好靚，但有兩隻牙疊埋咗，我好想整好佢。結果第一次拍廣告，賺咗少少錢，我就即係走去箍，仲要係鋼箍，好肉酸。」
張繼聰「食神Look」奪 叱咤生力軍男歌手銅獎
至於當年25歲初出道的張繼聰，原來好喜歡配戴太陽眼鏡，茶色太陽鏡與96年星爺《食神》造型好相似，由出騷到大碟MV造型，都別樹一格，當年張繼聰與王浩信同樣是男歌手「新人王」，呢個「食神Look」加上實力唱作，殺出重圍奪得「叱咤生力軍男歌手銅獎」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！