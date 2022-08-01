謝安琪 方皓玟 受MIRROR演唱會影響開騷疑被拒保 仲有邊個演唱會被影響？

謝安琪（Kay）和方皓玟（小明）即將在於下周六、日（8月13日及14日），在亞洲國際博覽館舉合聯合演唱會，但近日有消息指兩人受MIRROR演唱會上發生的慘劇影響，被保險公司拒保，此外近月還有不少歌手即將舉行演唱會，包括林家謙和周國賢。