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謝安琪 方皓玟 受MIRROR演唱會影響開騷疑被拒保 仲有邊個演唱會被影響？

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謝安琪（Kay）和方皓玟（小明）即將在於下周六、日（8月13日及14日），在亞洲國際博覽館舉合聯合演唱會，但近日有消息指兩人受MIRROR演唱會上發生的慘劇影響，被保險公司拒保，此外近月還有不少歌手即將舉行演唱會，包括林家謙和周國賢。

謝安琪 方皓玟 傳開騷遇阻滯

法例規定所有演唱會主辦方都必須購買「公眾法律責任保險」，以承擔租用人在使用體育館期間，遇有死亡、受傷、遺失或損壞等情況所負的法律責任。但近日有消息指由謝安琪和方皓玟聯合舉辦的《Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪》音樂會，因為原本的製作公司有指是MIRROR演唱會的涉事公司，因此有保險公司拒絕在這個「敏感時刻」為她們的演唱會承保。不過有關單位就強烈否認，指其保險方面未有受到影響。

謝安琪 《Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪》音樂會將於8月13及14日在亞洲國際博覽館舉行。
《Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪》音樂會將於8月13及14日在亞洲國際博覽館舉行。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 有指主辦商希望能以簡單舞台為主軸，務求能讓今次演唱會可以如期舉行。
有指主辦商希望能以簡單舞台為主軸，務求能讓今次演唱會可以如期舉行。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 近日謝安琪和方皓玟正密密為演唱會四出宣傳。
近日謝安琪和方皓玟正密密為演唱會四出宣傳。（圖片來源：[email protected]
MIRROR演唱會 藝能工程有限公司的FB專頁早前曾轉發謝安琪8月演唱會的消息。
MIRROR演唱會的總承辦商「藝能工程」的FB專頁早前曾轉發謝安琪和方皓玟8月演唱會的消息，惹來其是這個演唱會承辦商的猜測。（圖片來源：[email protected]藝能工程有限公司）

一文睇清近月受影響演唱會

Tyson Yoshi 演唱會直播被取消

Tyson Yoshi首個個人大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》將於8月5至8日在九展STAR HALL舉行，粉絲除了可以實名制購買門票外，更可透過MakeALive直播平台買飛欣賞演唱會，不過日前MakeALive已透露這個網上直播要延期售票，今日（8月1日）Tyson Yoshi更宣布MakeALive將取消其網上演唱會直播，他在社交網上表示：「團隊正在非常努力和其他直播平台溝通，希望能夠如常提供8月8號網上直播表演。」

謝安琪 Tyson Yoshi《MY NEW WORLD ORDER》演唱會
Tyson Yoshi《MY NEW WORLD ORDER》演唱會（圖片來源：演唱會海報）
謝安琪 Tyson Yoshi宣告同MakerAlive的直播合作被取消。
Tyson Yoshi宣告同MakerAlive的直播合作被取消。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

林家謙 可能被要求「棟篤唱」

林家謙將於8月19日起在紅館舉辦一連6場《SUMMER BLUES》演唱會，這是他首個紅館個人演唱會，也是繼MIRROR後首個在紅館舉行的大型演出，因此備受公眾關注，文化體育及旅遊局長楊潤雄在會見傳媒時，曾表示會與轄下場地租用者商討表演安排，避免舞台上有太過高危的設施，包括場地設計問題及可能牽涉懸吊的裝置等，以確保所有表演安全進行，對此網民紛紛力撐林家謙，指他主打賣唱功，即使「棟篤唱」開騷都無問題，更可以配合其歌曲《一人之境》的境界。

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（圖片來源：演唱會海報）

周國賢 承諾配合當局要求

周國賢亦將於9月2至4日在紅館開辦一連3場《THE END》演唱會，對於楊潤雄表示會加強對演唱會的安全要求，周國賢的演唱會主辦單位向傳媒表示演唱會將會如期進行，如果當局提出任何要求，他們也會作出全面配合，安全至上。

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（圖片來源：演唱會海報）

修哥 舞台上擺酒最穩陣

已屆90歲高齡的修哥（胡楓）寶刀未老，將會今年中秋節（9月10日）舉行一場《無限楓騷演唱會》，並將會有多達21間主辦單位齊齊參與，成為紅館史上最多主辦單位的演唱會，據傳屆時舞王修哥將會唔跳舞，改為與嘉賓們在台上排排坐，以「擺酒」形式進行演唱會，連梯級都唔多，非常穩陣。

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（圖片來源：演唱會海報）

Anson Lo X 欣宜 音樂會 9月照開

Anson Lo（盧瀚霆）和欣宜原訂於9月6日假亞洲國際博覽館舉行的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，在MIRROR演唱會慘劇發生後，很多「神徒」都擔心這個音樂會將會被取消，但今日（8月1日）商台就在社交網宣布將會開始每日一句，po出勵志的「神の金句」，為這個音樂會進行宣傳，也為一眾「神徒」打下一劑強心針。

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（圖片來源：音樂會海報）
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（圖片來源：[email protected] 商業電台）

MC 張天賦 x 洪嘉豪 仲有冇得跳唱？

洪嘉豪和MC張天賦將於9月2至4日在九展Star Hall舉行《MC x Kaho Frenemy live 2022》，兩人已是第二次合體開騷，其中洪嘉豪揚言要為快歌「郁動」身體，似乎有意挑戰跳唱，唔知在近日的「敏感時刻」影響下，兩人仲有無機會在台上「郁動」？

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（圖片來源：演唱會海報）

Winka x Soching 網民擔心隨時取消

COLLAR兩位成員Winka（陳泳伽）和Soching（蘇芷晴），原訂於8月21日在九展地下Music Zone舉行《卡樂B追尋你的塊樂之魂音樂會》，但由於Soching男友阿Mo（李啟言）在今次MIRROR演唱會慘劇中受傷嚴重，令粉絲都好擔心這個「一日限定」的音樂會隨時會被取消。

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（圖片來源：音樂會海報）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]藝能工程有限公司

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