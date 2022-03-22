謝安琪激罕晒爆肌照 操成健美身材 生日收張繼聰送健身器材有關？
謝安琪 展現「麒麟臂」
謝安琪在發文中指「做Gym」做到頭髮亂晒，早前才透露收到老公張繼聰贈送一副大型健身器材作為生日禮物，正當大家以為謝安琪在展示最近的健身成果時，她卻補充說這其實是2018年的舊照，引來不少她的圈中好友和網友紛紛留言，謝安琪耐心地一一作出回應。
謝安琪生完細女狂操肌
這張操肌照原來攝於謝安琪在2017年3月誕下細女張靖（Kakaball），並持續Keep Fit約大半年後，她笑言當時是人生第一次努力做運動，因為腹肌太難練，所以她都偏向練手臂及膊頭，因此才會練出一對「麒麟臂」。被問到是否預告肌肉準備「回歸」，Kay就回答：「好似荷李活嗰啲咁囉，嗰啲大片通常幾年後先上㗎嘛。」
網友指可以一拳打暈張繼聰
有不少網友笑指Kay「手瓜起𦟌」、「老鼠仔好明顯」、「一拳可以打暈張繼聰」，而Kay的健身教練Brenda就問她：「今日係咪有人激嬲你？你想點做叫埋我。」Kay即回應：「師傅即係師傅，世事都被你看透了！」仲加上一團火的emoji，唔通真係畀人激嬲咗？
謝安琪大騷白滑美背
謝安琪早前曾在IG分享了一段做健身的舊片，片中Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。其中，健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺，即使不見正面，從鏡中影像所見一樣性感程度爆燈，獲不少網民大讚：「養眼的人妻」、「塊鏡仲好睇」、「身材真係好得」、「迷人嘅背肌」、「女神呢身戰衣不得了」等等。
謝安琪正面相曝光
謝安琪夫妻的健身教練Brenda是一名健美冠軍，曾經在2005的選美世界賽上得過銀牌！有網民更發現，Brenda原來有留低阿Kay當時跟操的「正面」做紀錄，雖然謝安琪並非穿著同一件運動衫，不過貼身的上衣仍然展現出謝安琪誘人的體態！張繼聰曾在訪問中透露，健美冠軍Brenda負責為他操練，起初骨瘦纖弱的他被要求大膽去增肥、令到有能量健身，結果更由140多磅變成2018年180多磅，練出健碩身材。
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