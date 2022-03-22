謝安琪激罕晒爆肌照 操成健美身材 生日收張繼聰送健身器材有關？

近期因疫情關係，健身室被逼停業，謝安琪（Kay）繼早前貼健身舊片晒背後，日前終於貼出正面照，穿上運動Bra Top的謝安琪谷行手臂，擺出有如健美小姐的姿勢，大晒她難得一見的一對「老鼠仔」，大家都讚佢禾桿冚珍珠！