謝安琪

謝安琪激罕晒爆肌照 操成健美身材 生日收張繼聰送健身器材有關？

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近期因疫情關係，健身室被逼停業，謝安琪（Kay）繼早前貼健身舊片晒背後，日前終於貼出正面照，穿上運動Bra Top的謝安琪谷行手臂，擺出有如健美小姐的姿勢，大晒她難得一見的一對「老鼠仔」，大家都讚佢禾桿冚珍珠！

謝安琪 展現「麒麟臂」

謝安琪在發文中指「做Gym」做到頭髮亂晒，早前才透露收到老公張繼聰贈送一副大型健身器材作為生日禮物，正當大家以為謝安琪在展示最近的健身成果時，她卻補充說這其實是2018年的舊照，引來不少她的圈中好友和網友紛紛留言，謝安琪耐心地一一作出回應。

謝安琪 Kay平日都係作文青打扮。
謝安琪平日喜以文青打扮示人。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay的爆肌照，既有「老鼠仔」，又有結實的腹肌。
今次難得晒爆肌照，既有「老鼠仔」，又有結實的腹肌。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 傅佩嘉和Aka趙慧珊）都留言大讚Kay又Hot又Sexy，不過Kay就搞笑話自己好鍾意肌肉，可惜肌肉似乎唔鍾意佢！
傅珮嘉和Aka（趙慧珊）都留言大讚Kay又Hot又Sexy，不過Kay就搞笑話自己好鍾意肌肉，可惜肌肉似乎唔鍾意佢！（圖片來源：[email protected]
謝安琪 岑珈其大讚Kay好Fit，Kay就反讚他一直童顏。
岑珈其大讚Kay好Fit，Kay就反讚他一直童顏。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Mag林欣彤）驚訝Kay的火辣爆肌照，大叫「OMG」，Kay就搞笑驚訝自己原來曾經都有郁動過。
Mag（林欣彤）驚訝Kay的火辣爆肌照，大叫「OMG」，Kay就搞笑驚訝自己原來曾經都有郁動過。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 又對Winkie黎美言）表示今次呢幅相已經係佢個人嘅最好成果。
又對Winkie（黎美言）表示今次呢幅相已經係佢個人嘅最好成果。（圖片來源：[email protected]

謝安琪生完細女狂操肌

這張操肌照原來攝於謝安琪在2017年3月誕下細女張靖（Kakaball），並持續Keep Fit約大半年後，她笑言當時是人生第一次努力做運動，因為腹肌太難練，所以她都偏向練手臂及膊頭，因此才會練出一對「麒麟臂」。被問到是否預告肌肉準備「回歸」，Kay就回答：「好似荷李活嗰啲咁囉，嗰啲大片通常幾年後先上㗎嘛。」

謝安琪 三人在露天空間食蛋糕，環境舒服又寫意﹗
Kakaball現在已經有5歲大。（圖片來源：IG＠louischeung2013）
謝安琪 分娩在即的Jessica蔡明思）向Kay狂呻大肚後重咗20磅，Kay亦大呻因為之前出去踩單車曬親對手臂，呢幾日都甩皮甩到好痕瞓唔著覺！
分娩在即的Jessica（蔡明思）向Kay狂呻大肚後重咗20磅，Kay亦大呻因為之前出去踩單車曬親對手臂，呢幾日都甩皮甩到好痕瞓唔著覺！（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay又向林奕匡投訴老公張繼聰經常用嘲笑嘅方式激勵佢，真係「好有心」。
謝安琪又向林奕匡投訴老公張繼聰經常用嘲笑嘅方式激勵佢，真係「好有心」。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 網民就搞笑指Kay家中正好有一個好好的健身教練，笑言Kay冇好好「善用」老公張繼聰。
Kay近日經常和老公張繼聰一齊練跑。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 張繼聰仲影埋老公視角的跑步照。
張繼聰仲影埋老公視角的跑步照。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay早前生日收到老公送的大型健身器材作禮物，她笑指現時仍在和家中的生日禮物培養感情中。
Kay早前生日收到老公送的大型健身器材作禮物，她笑指現時仍在和家中的生日禮物培養感情中。（圖片來源：[email protected]

網友指可以一拳打暈張繼聰

有不少網友笑指Kay「手瓜起𦟌」、「老鼠仔好明顯」、「一拳可以打暈張繼聰」，而Kay的健身教練Brenda就問她：「今日係咪有人激嬲你？你想點做叫埋我。」Kay即回應：「師傅即係師傅，世事都被你看透了！」仲加上一團火的emoji，唔通真係畀人激嬲咗？

謝安琪 健身教練Brenda問Kay係咪有人激嬲佢，Kay即回應話世事都被佢看透了。
健身教練Brenda問Kay係咪有人激嬲佢，Kay即回應話世事都被佢看透了。（圖片來源：[email protected]se）
謝安琪 唔知Kay係咪畀老公激親？
唔知Kay係咪畀老公激親？（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay又大呻腹肌好難練。
Kay又大呻腹肌好難練。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 而佢偏向練手臂同膊頭。
而佢偏向練手臂同膊頭。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 又話啲肌肉要幾年後先可以番番嚟。
又話啲肌肉要幾年後先可以番番嚟。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 網友大讚Kay手瓜起𦟌。
網友大讚Kay手瓜起𦟌。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay就話佢嗰排出街食飯都好鍾意做呢個好似健美小姐嘅動作！
Kay就話佢嗰排出街食飯都好鍾意做呢個好似健美小姐嘅動作！（圖片來源：[email protected]
謝安琪 張繼聰操到好fit。
其實張繼聰本身都操到好fit，冇咁易被Kay打暈！（圖片來源：[email protected]

謝安琪大騷白滑美背

謝安琪早前曾在IG分享了一段做健身的舊片，片中Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。其中，健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺，即使不見正面，從鏡中影像所見一樣性感程度爆燈，獲不少網民大讚：「養眼的人妻」、「塊鏡仲好睇」、「身材真係好得」、「迷人嘅背肌」、「女神呢身戰衣不得了」等等。

謝安琪 近期因疫情關係，健身室被逼停業，Kay只好在IG貼出健身舊片。
Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 呢個白滑玉背冇得輸！
呢個白滑玉背冇得輸！有網民更發現健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺。（圖片來源：[email protected]

謝安琪正面相曝光

謝安琪夫妻的健身教練Brenda是一名健美冠軍，曾經在2005的選美世界賽上得過銀牌！有網民更發現，Brenda原來有留低阿Kay當時跟操的「正面」做紀錄，雖然謝安琪並非穿著同一件運動衫，不過貼身的上衣仍然展現出謝安琪誘人的體態！張繼聰曾在訪問中透露，健美冠軍Brenda負責為他操練，起初骨瘦纖弱的他被要求大膽去增肥、令到有能量健身，結果更由140多磅變成2018年180多磅，練出健碩身材。

謝安琪 張繼聰都係跟佢練！
張繼聰都係跟佢練！（圖片來源：[email protected]_lo_lo）
謝安琪 謝安琪健身正面相曝光！
謝安琪健身正面相曝光！（圖片來源：[email protected]_lo_lo）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_lo_lo

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