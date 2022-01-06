44歲謝安琪透露第5度爆肺 網民抵死建議：換瑞士山區肺

44歲的謝安琪在香港樂壇有「爆肺天后」稱號，不是因為廣闊音域或唱功得名，而是真的爆過幾次肺，即有氣胸問題。加入樂壇剛滿17年的她，昨日（1月5日）在IG分享2021年的心路歷程，期間提到自己去年第五度爆肺一事！