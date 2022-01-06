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44歲謝安琪透露第5度爆肺 網民抵死建議：換瑞士山區肺

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撰文：東方新地

44歲的謝安琪在香港樂壇有「爆肺天后」稱號，不是因為廣闊音域或唱功得名，而是真的爆過幾次肺，即有氣胸問題。加入樂壇剛滿17年的她，昨日（1月5日）在IG分享2021年的心路歷程，期間提到自己去年第五度爆肺一事！

文：東方新地｜圖：[email protected]、《龍咁威2003》截圖、[email protected]

Kay在IG發表2021年回顧內容時，提起自己在去年夏季第5次爆肺。（圖片來源：IG@kaytse）
Kay在IG發表2021年回顧內容時，提起自己在去年夏季第5次爆肺。（圖片來源：[email protected]

第5次爆肺，之後健康指數一直不好

謝安琪表示去年初自組公司《淺白本部》，期間做過很多不同崗位，由做老闆到做打雜，更做埋手術：「《離不開》的宣傳完結之後，有一天我突然呼吸困難胸口鬱痛，那痛楚像極了我最害怕的『爆肺』，我不敢想像是什麼但心知不妙，當下立即安排入院檢查，是我人生第五次『爆肺』。做了一個手術，住院一星期，之後休息了一個月。休息期間是夏天，我寫了《未見過世面的招積》和《靜夜歌》。之後每一個月的複診，是真正的『照肺』啊。肺部康復良好，就是其他健康指數一直不好。」就在爆過肺的身體情況之下，謝安琪仍能完成12月29日的音樂會，為2021年畫上圓滿句號，相當厲害！

Kay出Post簡單提及自己最近爆肺一事。（圖片來源：IG@kaytse）
Kay出Post簡單提及自己最近爆肺一事。（圖片來源：[email protected]

Sammi鼓勵，網民籲換肺

至於謝安琪公開5度爆肺消息後，Sammi鄭秀文及很多歌迷都留言鼓勵，又祝福她2022新一年要健康。另有一些網民則抵死說：「爆肺天后你估浪得虛名㗎？」甚至套用鄭中基《龍咁威2003》經典一幕留言：「有冇諗過換肺？瑞士山區肺。」

對於Kay爆肺，竟有網民以此開玩笑，並提議換瑞士山區肺。（圖片來源：《龍咁威2003》截圖）
對於Kay爆肺，竟有網民以此開玩笑，並提議換瑞士山區肺。（圖片來源：《龍咁威2003》截圖）

張繼聰笑老婆係「爆肺歌手」

謝安琪之所以咁易爆肺，據知是天生左肺有小孔會漏氣，而首次爆肺發現問題時，有傳是她18歲在街上突然感到胸痛並送急症後，被醫生告知。往後日子，謝安琪的肺部就如計時炸彈，不定時、突如其來爆她一爆，2008年她老公張繼聰出席活動時就曾透露，老婆謝安琪當時第4次爆肺需做手術並留院觀察，更笑言老婆是「爆肺歌手」。

張繼聰都曾拿老婆爆肺一事笑說：「爆肺歌手。」（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰都曾拿老婆爆肺一事笑說：「爆肺歌手。」（圖片來源：[email protected]

離開麥浚龍後變得活力

其實自從謝安琪2021年離開幻國文化、結束與麥浚龍的合作後，她的IG有了翻天覆地變化，變得更有活力，更會出Post回應網民有關於她的話題，還外界多了途徑與她直接接觸，加深了解。舉個例，網上有人出Post取笑謝安琪在《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》成晚得個坐字食白果，謝安琪就在IG明示自己一樣盡興：「唔係一定要自己得奬先至開心。成為座上客投入欣賞、擔當演出者參與慶賀，一樣盡興。多謝叱咤903邀請，能夠成為頒獎禮表演嘉賓，深感榮幸。亦都要多謝我嘅演出拍檔們，同時恭喜男生力軍金獎得主MC。同大家一齊演出非常開心。恭喜各位得獎者，辛苦晒各位工作人員，多謝所有樂迷嘅支持，祝大家新年快樂。」

有網民笑Kay在2021叱咤食白果坐成晚，Kay則出Post正面回應，同時提到最近疑介入Ash婚姻的MC張天賦，不知Kay私下又有否向MC釋出關懷呢。（圖片來源：IG@kaytse）
有網民笑Kay在2021叱咤食白果坐成晚，Kay則出Post正面回應，同時提到最近疑介入Ash婚姻的MC張天賦，不知Kay私下又有否向MC釋出關懷呢。（圖片來源：[email protected]
BTW，有網民特登開Post讚嘆44歲人妻兼人母Kay保養得宜，仲係咁索，且多了幾分女人味。既然有人Like，不如一同重溫她多年來的唯美照。（圖片來源：IG@kaytse）
BTW，有網民特登開Post讚嘆44歲人妻兼人母Kay保養得宜，仲係咁索，且多了幾分女人味。既然有人Like，不如一同重溫她多年來的唯美照。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@kaytse）
（圖片來源：[email protected]
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