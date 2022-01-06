44歲謝安琪透露第5度爆肺 網民抵死建議：換瑞士山區肺
第5次爆肺，之後健康指數一直不好
謝安琪表示去年初自組公司《淺白本部》，期間做過很多不同崗位，由做老闆到做打雜，更做埋手術：「《離不開》的宣傳完結之後，有一天我突然呼吸困難胸口鬱痛，那痛楚像極了我最害怕的『爆肺』，我不敢想像是什麼但心知不妙，當下立即安排入院檢查，是我人生第五次『爆肺』。做了一個手術，住院一星期，之後休息了一個月。休息期間是夏天，我寫了《未見過世面的招積》和《靜夜歌》。之後每一個月的複診，是真正的『照肺』啊。肺部康復良好，就是其他健康指數一直不好。」就在爆過肺的身體情況之下，謝安琪仍能完成12月29日的音樂會，為2021年畫上圓滿句號，相當厲害！
Sammi鼓勵，網民籲換肺
至於謝安琪公開5度爆肺消息後，Sammi鄭秀文及很多歌迷都留言鼓勵，又祝福她2022新一年要健康。另有一些網民則抵死說：「爆肺天后你估浪得虛名㗎？」甚至套用鄭中基《龍咁威2003》經典一幕留言：「有冇諗過換肺？瑞士山區肺。」
張繼聰笑老婆係「爆肺歌手」
謝安琪之所以咁易爆肺，據知是天生左肺有小孔會漏氣，而首次爆肺發現問題時，有傳是她18歲在街上突然感到胸痛並送急症後，被醫生告知。往後日子，謝安琪的肺部就如計時炸彈，不定時、突如其來爆她一爆，2008年她老公張繼聰出席活動時就曾透露，老婆謝安琪當時第4次爆肺需做手術並留院觀察，更笑言老婆是「爆肺歌手」。
離開麥浚龍後變得活力
其實自從謝安琪2021年離開幻國文化、結束與麥浚龍的合作後，她的IG有了翻天覆地變化，變得更有活力，更會出Post回應網民有關於她的話題，還外界多了途徑與她直接接觸，加深了解。舉個例，網上有人出Post取笑謝安琪在《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》成晚得個坐字食白果，謝安琪就在IG明示自己一樣盡興：「唔係一定要自己得奬先至開心。成為座上客投入欣賞、擔當演出者參與慶賀，一樣盡興。多謝叱咤903邀請，能夠成為頒獎禮表演嘉賓，深感榮幸。亦都要多謝我嘅演出拍檔們，同時恭喜男生力軍金獎得主MC。同大家一齊演出非常開心。恭喜各位得獎者，辛苦晒各位工作人員，多謝所有樂迷嘅支持，祝大家新年快樂。」