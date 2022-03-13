謝安琪狂奶重出江湖 重溫32A到D變幻史

3月13日是謝安琪（Kay）45歲生日，出道已有17年的她，雖然已是一子一女之母，但身形依然勁Fit！早前她就冒住寒冷天氣，以一身透視Deep V裝現身戶外記者會活動，大晒深長事業線，她笑言就是因為天氣太凍，所以要令個氣氛「Hot啲」！其實Kay自05年出道以來身材一直受到高度關注，特別是她由初出道時的32A，變成現在的36D豪乳，令人稱奇，更因此一度被指同變形金剛一樣，有一對「變形狂奶」！