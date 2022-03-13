謝安琪

謝安琪狂奶重出江湖 重溫32A到D變幻史

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3月13日是謝安琪（Kay）45歲生日，出道已有17年的她，雖然已是一子一女之母，但身形依然勁Fit！早前她就冒住寒冷天氣，以一身透視Deep V裝現身戶外記者會活動，大晒深長事業線，她笑言就是因為天氣太凍，所以要令個氣氛「Hot啲」！其實Kay自05年出道以來身材一直受到高度關注，特別是她由初出道時的32A，變成現在的36D豪乳，令人稱奇，更因此一度被指同變形金剛一樣，有一對「變形狂奶」！

謝安琪 無懼寒風Hot爆見MIRROR

謝安琪去年尾出席於昂坪市集舉行的活動時，穿著一件透視超Deep V裝，晒出久違的事業線，成功艷壓全場，奪去不少MIRROR的「峰」頭。Kay笑言是就是因為天氣太凍，所以要令個氣氛「Hot啲」，又指其一身性感打扮已經給老公張繼聰過目，Kay笑指老公自己個胸比她更大，所以對她個胸「冇乜反應」，只係擔心天氣太凍，會凍親Kay個喉嚨。

謝安琪 Kay近年已少有作性感打扮，一對D奶難得重出江湖。
謝安琪近年已少有作性感打扮，一對D奶難得重出江湖。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay老公張繼聰都好留意潮流，認為她的造型最緊要夠靚。
謝安琪老公張繼聰都好留意潮流，認為她的造型最緊要夠靚。（圖片來源：[email protected]

笑言：好多人問我凍唔凍

謝安琪在社交網亦有分享自己當日的靚相，並留言：「多謝903嘅安排，讓我哋一班新舊朋友聚首一堂，久違嘅熱鬧，大家都好開心。BTW，我會盡快學識擺MIRROR嘅手勢。 #尋日好多人問我凍唔凍 #我同佛仔都覺得見到MIRROR即刻青春 #青春就係充滿熱誠熱情 #所以唔凍」

謝安琪 Kay晒相後被網友取笑「心口已經有好大個M字」，所以不用再去學MIRROR嘅手勢。
謝安琪晒相後被網友取笑「心口已經有好大個M字」，所以不用再去學MIRROR嘅手勢。（圖片來源：[email protected]
謝安琪
（圖片來源：[email protected]網民留言截圖）
謝安琪
（圖片來源：[email protected]網民留言截圖）
謝安琪
（圖片來源：[email protected]謝安琪 Kay Tse 網民留言截圖）
謝安琪 香港Fila總經理廖寶賢當日亦有在現場為Kay影靚相。
香港Fila總經理廖寶賢當日亦有在現場為Kay影靚相。（圖片來源：[email protected]_liu）
謝安琪 仲影到Kay同Jer密密斟㖭！
仲影到Kay同Jer密密斟㖭！（圖片來源：[email protected]_liu）
謝安琪 又努力為Kay影同MIRROR所有成員合照。
又努力為Kay影同MIRROR所有成員合照。（圖片來源：[email protected]_liu）
謝安琪 最終勉強影晒12子加Kay。
最終勉強影晒12子加Kay。（圖片來源：[email protected]_liu）

謝安琪大騷白滑美背

謝安琪近日又在IG分享了一段做健身的舊片，片中Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。其中，健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺，即使不見正面，從鏡中影像一樣性感程度爆燈，獲不少網民大讚：「養眼的人妻」、「塊鏡仲好睇」、「身材真係好得」、「迷人嘅背肌」、「女神呢身戰衣不得了」等等。

謝安琪 近期因疫情關係，健身室被逼停業，Kay只好在IG貼出健身舊片。
近期因疫情關係，健身室被逼停業，Kay只好在IG貼出健身舊片。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。
Kay穿上露背上衣和瑜伽褲，大晒白滑美背，拍攝角度更若隱若現展露驕人身材。（圖片來源：[email protected]
謝安琪 有網民發現健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺。
有網民更發現健身室的照鏡倒影令Kay的澎湃上圍表露無遺。（圖片來源：[email protected]

重溫謝安琪K奶變幻史：由 32A 變 36D

謝安琪自05年出道以來頗有爭議，未婚懷孕、爆肺停工、傳因立場問題被封殺，事業運波動，但其身材卻一直受到高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。

謝安琪 初出道的Kay，身材與眼耳口鼻一樣平凡過平凡，32A都畀凸，極其量隻有少少胸肌。
初出道的Kay，身材與眼耳口鼻一樣平凡過平凡，32A都畀凸，極其量隻有少少胸肌。（圖片來源：新傳媒照片庫）
謝安琪 初出道時著上小背心的Kay，波平如鏡，即使低胸，亦零事業線。
06年著上小背心的Kay，依然波平如鏡，即使低胸，亦零事業線。（圖片來源：新傳媒照片庫）
謝安琪 懷孕升cup的情況在Kay身上並不明顯，07年懷著張瞻的她，胸部只稍顯豐滿。
懷孕升cup的情況在Kay身上並不明顯，07年懷著張瞻的她，胸部只稍顯豐滿。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2008年係謝安琪 豐收年，「《Binary》的制作與歌曲内容我都很喜歡，最開心的是很多人說聽這隻碟時，會由第1首聽至最後，不會『飛歌』。 」
2008年是謝安琪的豐收年，她表示：「《Binary》的制作與歌曲内容我都很喜歡，最開心的是很多人說聽這隻碟時，會由第1首聽至最後，不會『飛歌』。 」（圖片來源：新傳媒照片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
當時的Kay身形最多只能算均稱。（圖片來源：新傳媒照片庫）
身材屢成焦點！重溫謝安琪出道以來進化史！
（圖片來源：新傳媒照片庫）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
到09年，Kay已憑一曲《囍帖街》升呢天后，身價與上圍同時3級跳，激凸程度誇張，唔睇樣，以爲彭丹駕到！（圖片來源：新傳媒照片庫）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
（圖片來源：新傳媒照片庫）
謝安琪 出席頒獎禮，正面看，領口位置甚高，其實沒甚睇頭，不過一側身，卻是另一片美好春光⋯⋯
出席頒獎禮，正面看，領口位置甚高，其實沒甚睇頭，不過一側身，卻是另一片美好春光……（圖片來源：新傳媒照片庫）
謝安琪 遮住心口那塊布被豐滿渾圓兼彈性十足的E奶瘋狂向外撐開，令阿Kay 胸前乍現「超大騎樓」！
遮住心口那塊布被豐滿渾圓兼彈性十足的D奶瘋狂向外撐開，令阿Kay 胸前乍現「超大騎樓」！（圖片來源：新傳媒照片庫）
謝安琪 現時Kay雙峰已經冇當年E奶咁誇張，但都keep住有D奶乍現。
現時Kay雙峰已經冇當年E奶咁誇張，但都keep住有D奶乍現。（圖片來源：新傳媒照片庫）

飾演史上最大包殭屍

2016年Kay拍TVB劇集《殭》飾演殭屍藍夢南，跟龐應天（關禮傑）戰鬥一幕，穿白色貼身長袖衫嘅夢南唔止好打得，而且大包上圍更睇到觀眾眼凸！而夢南戰敗後被關起來，瞓低雙手被綁呢幕，不倒巨胸更令人嘖嘖稱奇，肯定係史上最大包殭屍！

被打暈嘅謝安琪，不倒胸迫爆電視屏幕⋯⋯
被打暈嘅謝安琪，被指不倒胸迫爆電視屏幕……（圖片來源：《殭》截圖）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
劇中Kay被手扣關起來，畫面可見白tee下大包上圍非常激凸，高聳如座山一樣！（圖片來源：《殭》截圖）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
被封為《殭》最性感一幕！（圖片來源：《殭》截圖）

對於劇中一幕穿白色緊身毛衣時，身材激凸成網民熱話，謝安琪坦言當時穿了承托力較強嘅內衣，先有咁大包效果，但就冇諗過大家會留意！

重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
被關入囚室後，Kay嘅大包上圍更明顯，相信Kay自己耷低頭都未必睇到自己腳趾！（圖片來源：《殭》截圖）
重溫謝安琪飾演史上最大包殭屍——藍夢南
Kay解釋自己當時係著了一件承托力較強嘅內衣，先有咁大包效果！（圖片來源：《殭》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_liu、新傳媒照片庫、《殭》截圖

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