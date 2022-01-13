露手臂有壓力？Kay謝安琪po靚相被質疑P圖

謝安琪（Kay）日前穿著一件白色Tube Top襯黑色闊腳褲出席樂壇頒獎禮，事後她在社交網貼出了多張個人靚相，獲網友大讚「套衫好襯你」、「高貴典雅」、「啲女人味爆晒出嚟」等等，但有網友卻發現其中一張相中，Kay手臂側邊的光線出現了彎曲的狀態，另一張更連牆都彎埋，因此質疑Kay為遮掩露出的手臂而P歪了圖！