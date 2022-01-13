露手臂有壓力？Kay謝安琪po靚相被質疑P圖
謝安琪（Kay）日前穿著一件白色Tube Top襯黑色闊腳褲出席樂壇頒獎禮，事後她在社交網貼出了多張個人靚相，獲網友大讚「套衫好襯你」、「高貴典雅」、「啲女人味爆晒出嚟」等等，但有網友卻發現其中一張相中，Kay手臂側邊的光線出現了彎曲的狀態，另一張更連牆都彎埋，因此質疑Kay為遮掩露出的手臂而P歪了圖！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar
Kay 謝安琪 自認鍾意老公肥
謝安琪（Kay）日前趁住老公張繼聰42歲生日，在社交網貼出兩人合照放閃，並寫上：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥﹗Happy Birthday，琪 2022年1月11日。」被莊韻澄取笑：「肥才顯得自己瘦，所以我都鍾意老公肥，Happy birthday 聰哥。」
被封「宮雪花第二」
事實上已嫁人兼育有一子一女的Kay，不時都會展現出一身幸福肥，日前Kay穿著一件白色Tube Top襯黑色闊腳褲出席樂壇頒獎禮，事後她在社交網貼出了多張個人靚相，其中一張相中就被發現她手臂側邊的背景燈光線條出現了彎曲變形，另一張更連牆都彎埋，因此被網友質疑她太重手執相，更封她做「宮雪花第二」。
下巴被指太尖
睇番當日Kay在台上的表演片段，手臂確實比她所貼出的相片粗壯不少，更有網友指相中Kay「下巴尖到可以插死人」、「整容痕跡愈嚟愈明顯」、「撞面邵音音」等。不過亦有網民特登開Post讚嘆44歲人妻兼人母Kay保養得宜，仲係咁索，且多了幾分女人味。