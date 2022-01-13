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露手臂有壓力？Kay謝安琪po靚相被質疑P圖

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撰文：東方新地

謝安琪（Kay）日前穿著一件白色Tube Top襯黑色闊腳褲出席樂壇頒獎禮，事後她在社交網貼出了多張個人靚相，獲網友大讚「套衫好襯你」、「高貴典雅」、「啲女人味爆晒出嚟」等等，但有網友卻發現其中一張相中，Kay手臂側邊的光線出現了彎曲的狀態，另一張更連牆都彎埋，因此質疑Kay為遮掩露出的手臂而P歪了圖！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar

Kay 謝安琪 自認鍾意老公肥

謝安琪（Kay）日前趁住老公張繼聰42歲生日，在社交網貼出兩人合照放閃，並寫上：「聰，你知唔知我最鍾意你乜嘢？就係你肥﹗Happy Birthday，琪 2022年1月11日。」被莊韻澄取笑：「肥才顯得自己瘦，所以我都鍾意老公肥，Happy birthday 聰哥。」

謝安琪 張繼聰
Kay同老公張繼聰頭貼頭合照，塊面顯得又瘦又尖。（圖片來源：[email protected]

被封「宮雪花第二」

事實上已嫁人兼育有一子一女的Kay，不時都會展現出一身幸福肥，日前Kay穿著一件白色Tube Top襯黑色闊腳褲出席樂壇頒獎禮，事後她在社交網貼出了多張個人靚相，其中一張相中就被發現她手臂側邊的背景燈光線條出現了彎曲變形，另一張更連牆都彎埋，因此被網友質疑她太重手執相，更封她做「宮雪花第二」。

這一張相中的Kay皮膚白滑，獲網友大讚好養眼。（圖片來源：IG@kaytse）
這一張相中的Kay皮膚白滑，獲網友大讚好養眼。（圖片來源：[email protected]
但被網友指出在其他相中呈現直條的光線，在這張相中變得彎彎曲曲。（圖片來源：IG@kaytse）
但被網友指出在其他相中呈現直條的光線，在這張相中變得彎彎曲曲。（圖片來源：[email protected]
仲有呢張同樣係Kay撥頭髮的靚相。（圖片來源：IG@kaytse）
仲有呢張同樣係Kay撥頭髮的靚相。（圖片來源：[email protected]
手臂側邊的門框同樣彎咗。（圖片來源：IG@kaytse）
手臂側邊的門框同樣彎咗。（圖片來源：[email protected]
而另一張相影晒Kay全身。（圖片來源：IG@kaytse）
而另一張相影晒Kay全身。（圖片來源：[email protected]
放大嚟睇，原來牆都彎埋，兩隻手臂的線條都變得糢糊。（圖片來源：IG@kaytse）
放大嚟睇，原來牆都彎埋，兩隻手臂的線條都變得糢糊。（圖片來源：[email protected]

下巴被指太尖

睇番當日Kay在台上的表演片段，手臂確實比她所貼出的相片粗壯不少，更有網友指相中Kay「下巴尖到可以插死人」、「整容痕跡愈嚟愈明顯」、「撞面邵音音」等。不過亦有網民特登開Post讚嘆44歲人妻兼人母Kay保養得宜，仲係咁索，且多了幾分女人味。

這張相中Kay微笑半低頭，被網友指下巴非常尖銳。（圖片來源：IG@kaytse）
這張相中Kay微笑半低頭，被網友指下巴非常尖銳。（圖片來源：[email protected]
這張是Kay在社交網貼出的舞台照，可以睇得出刻意遮住雙臂。（圖片來源：IG@kaytse）
這張是Kay在社交網貼出的舞台照，可以睇得出刻意遮住雙臂。（圖片來源：[email protected]
而在商台放出的影片中，就見到真實的Kay手臂相當粗壯。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
而在商台放出的影片中，就見到真實的Kay手臂相當粗壯。（圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar）
側睇更肥美。（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）
側睇更肥美。（圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar）

即睇《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》 謝安琪等嘉賓表演片段：（Kay在6:18出場）

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