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謝安琪入圍金像獎影后惹熱議 張繼聰4字Man爆回應護妻

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日前《第四十二屆香港電影金像獎》宣佈了19項大獎的候選名單，其中謝安琪憑《4拍4家族》成功首度入圍「最佳女主角」，將與余香凝、王丹妮等人爭奪殊榮。雖然謝安琪本人就非常開心自己入圍影后，不過網民似乎不太滿意…

謝安琪入圍影后惹熱議：咁屎戲都有得提名

入圍名單一出，有網民就在社交平台發文向謝安琪打氣：「見到謝安琪克服影壇空白期，入圍金像獎影后。喺度講聲先：加油呀！」不過似乎其他網民就對謝安琪能夠入圍影后感到非常不滿，狠批謝安琪「戲屎」，根本未夠班入圍影后：「咁屎戲都有得提名」、「証明d乜，冇得提名嗰d連屎都不如？」、「讀對白咁嘅演技都到圍，金像獎真係0公信力，寧願從缺一個位都唔好亂俾人入啦」、「差到甘都入圍」、「我睇晒張提名名單，真係好多叉叉叉」。

Xie 不過網民就指謝安琪表情浮誇戲又屎，根本唔值入圍金像獎。
不過網民就指謝安琪表情浮誇戲又屎，根本唔值入圍金像獎。（圖片來源：《4拍4家族》預告截圖）

張繼聰護妻挺身回應

不過有網民為謝安琪平反，認為她已經進步許多，在《4拍4家族》 中演技亦不錯：「演得一點也不差喎」、「張太演技還需多加段練！有提名=代表很多鼓勵！」、「其實唔差」等。除了網民之外，就連老公張繼聰都以「多謝支持❤️🙏🏻」四字挺身回應護妻。

Xie 張繼聰挺身留言護妻。
張繼聰挺身留言護妻。（圖片來源：網民留言截圖）
Xie 兩公婆向來恩愛。
兩公婆向來恩愛。（圖片來源：IG@kaytse）

謝安琪首度入圍影后 激動到當街爆喊

謝安琪以歌手身份出道，在2009年開始踏足電影界，不過在在2013年拍完電影《末日派對》後，就沒有再接拍新電影，直到去年才再以第一女主角身份出演《4拍4家族》。今次能夠憑《4拍4家族》首度入圍影后 ，謝安琪都表示非常開心與激動，並立即在社交平台發表千字文感想：

收到同事打來
跟我說自己獲得金像獎兩項提名
「最佳女主角」及「最佳電影原創歌曲」
內心的激動難以言喻
一時間情緒太多
竟然在街上不顧一切的大叫大哭🫂

這是我人生
第一次獲得金像獎的提名呀
然後，慢慢地，
一點一滴地回憶
拍攝和主題曲錄音
許多感受湧上心頭

有觀眾喜歡阿Cat這個角色 喜歡毋忘這首電影主題曲
這部電影曾經帶給大家一絲感動
那已是對一個演員和歌手最大的獎勵🤍

還得到各選民及評審們的投票作支持
與各位演技出色的女演員
及電影主題曲一起提名
是額外、意外的收穫和榮幸
鼓勵我要更加更加的努力
演好每個角色 製作更多感動人心的歌曲

P.S. 《4拍4家族》 目前還有極少量場次放映
還未看和想重溫的朋友千萬不要錯過了。

Xie 謝安琪憑《4拍4家族》首度入圍金像影后。本人一聽到入圍消息，更開心到喺街爆喊！
謝安琪憑《4拍4家族》首度入圍金像影后。本人一聽到入圍消息，更開心到喺街爆喊！（圖片來源：IG@kaytse）

謝安琪多次被批「戲屎」

今次謝安琪能夠入圍金像獎影后令一眾網民都感到非常驚訝，事關謝安琪從影以來一直多次被批「戲屎」。早前出演ViuTV劇集《法與情》時，主角之一的謝安琪就被網民狠批表情太誇張，演技又未夠班：「點解謝安琪整完容，咩角度都係扁口扁面，已經打咗蘋果肌又打咗蝦餃下巴，但正面睇落去都係扁口扁面」、「咩角度都好乸奇怪」、「謝安琪表情誇張到癡線」、「戲屎到咁，真係睇到唔想睇」等。

Xie 法與情 謝安琪被批表情太浮誇。
謝安琪被批表情太浮誇。（圖片來源：《法與情》截圖）
Xie 法與情 謝安琪 法與情 網民話呢一幕最出戲...
網民話呢一幕最出戲…（圖片來源：《法與情》截圖）
Xie 法與情 謝安琪 法與情 網民仲話呢個嬲樣真係頂唔順..
網民仲話呢個嬲樣真係頂唔順..（圖片來源：《法與情》截圖）

謝安琪出道以來只不過2次劇，包括第1次在2014年以客串身份演出的TVB劇集《老表，你好hea！》，第2套就是2016年的TVB時裝奇幻驚悚劇《殭》。演出經驗並不豐富的謝安琪當時擔正做《殭》女一，被外界批評演技差兼造作劣評四起，如今再度挑戰做女主角，事隔7年演技沒有太大進步，亦是網民不能接受的原因之一。

Xie 法與情 謝安琪於《殭》第一次做女一，當年被鬧演技差。
謝安琪於《殭》第一次做女一，當年被鬧演技差。（圖片來源：《殭》影片截圖）
Xie 法與情 更經常扮可愛。
更經常扮可愛。（圖片來源：《殭》影片截圖）
Xie 法與情 慘不忍睹......
慘不忍睹……（圖片來源：《殭》影片截圖）

網民都話謝安琪表情太浮誇！

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圖片來源：《法與情》截圖、《殭》影片截圖、IG@kaytse、《4拍4家族》預告截圖、網民留言截圖

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