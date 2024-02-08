謝安琪入圍金像獎影后惹熱議 張繼聰4字Man爆回應護妻
謝安琪入圍影后惹熱議：咁屎戲都有得提名
入圍名單一出，有網民就在社交平台發文向謝安琪打氣：「見到謝安琪克服影壇空白期，入圍金像獎影后。喺度講聲先：加油呀！」不過似乎其他網民就對謝安琪能夠入圍影后感到非常不滿，狠批謝安琪「戲屎」，根本未夠班入圍影后：「咁屎戲都有得提名」、「証明d乜，冇得提名嗰d連屎都不如？」、「讀對白咁嘅演技都到圍，金像獎真係0公信力，寧願從缺一個位都唔好亂俾人入啦」、「差到甘都入圍」、「我睇晒張提名名單，真係好多叉叉叉」。
張繼聰護妻挺身回應
不過有網民為謝安琪平反，認為她已經進步許多，在《4拍4家族》 中演技亦不錯：「演得一點也不差喎」、「張太演技還需多加段練！有提名=代表很多鼓勵！」、「其實唔差」等。除了網民之外，就連老公張繼聰都以「多謝支持❤️🙏🏻」四字挺身回應護妻。
謝安琪首度入圍影后 激動到當街爆喊
謝安琪以歌手身份出道，在2009年開始踏足電影界，不過在在2013年拍完電影《末日派對》後，就沒有再接拍新電影，直到去年才再以第一女主角身份出演《4拍4家族》。今次能夠憑《4拍4家族》首度入圍影后 ，謝安琪都表示非常開心與激動，並立即在社交平台發表千字文感想：
收到同事打來
跟我說自己獲得金像獎兩項提名
「最佳女主角」及「最佳電影原創歌曲」
內心的激動難以言喻
一時間情緒太多
竟然在街上不顧一切的大叫大哭🫂
這是我人生
第一次獲得金像獎的提名呀
然後，慢慢地，
一點一滴地回憶
拍攝和主題曲錄音
許多感受湧上心頭
有觀眾喜歡阿Cat這個角色 喜歡毋忘這首電影主題曲
這部電影曾經帶給大家一絲感動
那已是對一個演員和歌手最大的獎勵🤍
還得到各選民及評審們的投票作支持
與各位演技出色的女演員
及電影主題曲一起提名
是額外、意外的收穫和榮幸
鼓勵我要更加更加的努力
演好每個角色 製作更多感動人心的歌曲
P.S. 《4拍4家族》 目前還有極少量場次放映
還未看和想重溫的朋友千萬不要錯過了。
謝安琪多次被批「戲屎」
今次謝安琪能夠入圍金像獎影后令一眾網民都感到非常驚訝，事關謝安琪從影以來一直多次被批「戲屎」。早前出演ViuTV劇集《法與情》時，主角之一的謝安琪就被網民狠批表情太誇張，演技又未夠班：「點解謝安琪整完容，咩角度都係扁口扁面，已經打咗蘋果肌又打咗蝦餃下巴，但正面睇落去都係扁口扁面」、「咩角度都好乸奇怪」、「謝安琪表情誇張到癡線」、「戲屎到咁，真係睇到唔想睇」等。
謝安琪出道以來只不過2次劇，包括第1次在2014年以客串身份演出的TVB劇集《老表，你好hea！》，第2套就是2016年的TVB時裝奇幻驚悚劇《殭》。演出經驗並不豐富的謝安琪當時擔正做《殭》女一，被外界批評演技差兼造作劣評四起，如今再度挑戰做女主角，事隔7年演技沒有太大進步，亦是網民不能接受的原因之一。
網民都話謝安琪表情太浮誇！
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