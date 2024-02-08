謝安琪入圍金像獎影后惹熱議 張繼聰4字Man爆回應護妻

日前《第四十二屆香港電影金像獎》宣佈了19項大獎的候選名單，其中謝安琪憑《4拍4家族》成功首度入圍「最佳女主角」，將與余香凝、王丹妮等人爭奪殊榮。雖然謝安琪本人就非常開心自己入圍影后，不過網民似乎不太滿意…