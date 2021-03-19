謝安琪疑墮億元騙案損失千萬 張繼聰神回應
文：東方新地｜圖：謝安琪、張繼聰、陳浚霆IG圖片及江美儀、黃文標微博圖片
謝安琪 疑被騙失千萬
近日大埔比華利山附近被貼滿追債大字報，「債仔」疑是比華利山有名的富豪「L先生」，自稱擁有七間上市公司、三幢比華利山別墅，創立過逾140間不同類型的公司，生意涉及金融、科技、文化、餐飲、珠寶等多個行業，亦參與過不少慈善工作，結識了不少圈中人，據「L先生」朋友所說，他曾對友人表示過自己與謝安琪相熟。
據知「L先生」由去年6月開始，以益「自己人」作借口，向多個星級鄰居推銷投資藥品可得每月8厘高息回報，即每投資100萬，每月可得8萬利息，不少投資者於農曆新年前仍每月有息收，因此放下戒心不停加碼，令騙案涉及的總金額高達1億元，但自農曆新年過後，每月派息開始出問題，直至近日「L先生」失蹤，並被人貼大字報追債，一眾投資者才驚悉被騙，據知已有數名苦主報警求助。
有傳謝安琪與老公張繼聰亦被騙投資了約1千萬元，不過謝安琪就否認被騙，更話對事件並不知情，她表示：「我冇乜撞見過佢（指「L先生」），可能冇乜緣分！可能喺佢眼中，我呢啲係窮，佢唔想呃我錢啩！」而張繼聰就承認見過「L先生」，但指無同對方合作過，他說：「坦白講真係唔熟，同佢冇投資上嘅嘢，亦冇留意到任何大字報，所以唔係好清楚。」
可能被問得太多次，張繼聰在社交網上載自己跑步相回應，表示：「嗱，消咗一千卡路里就係堅嘅！Happy Friday！」又加上Hashtag「創作力量同幻想會嚇你一跳」、「笑一笑世界更美妙」，獲網友大讚好有創意！
江美儀傳與騙徒相熟 即劃清界線
過去「L先生」曾在訪問中提及自己因為家住比華利山別墅，與不少演藝界的名人是鄰居，經常會到他家中聚餐。2018年他又曾與江美儀、陳浚霆主持過一個飲食節目。江美儀亦在訪問中表示過自己是透過做義工的共同朋友認識「L先生」，之後曾多次參與過對方所舉辦的慈善工作，更曾一同接受雜誌的訪問，以及為對方的健康飲食節目擔任嘉賓主持。
被問到是否與「L先生」相熟，江美儀透過經理人表示曾跟對方在工作上見過數面，但強調無投資，她表示：「見到比華利山附近有大字報，所以知佢畀人追債，希望佢快啲出嚟，還番啲錢畀人啦！」
陳浚霆曾與江美儀合作主持過多輯《街市遊樂團》節目，並在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「風少」，他表示只在2、3年前同「L先生」合作拍過飲食節目，但之後再無聯絡。