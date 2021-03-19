謝安琪疑墮億元騙案損失千萬 張繼聰神回應

謝安琪近日疑似被捲入大埔比華利山一宗金融投資騙案，有傳損失達1千萬！事源自去年6月開始，有一名「富豪」鄰居用益「自己人」作借口，向多個星級鄰居以投資藥品的名義騙財，據知騙案涉及的總金額高達1億元，有傳謝安琪與老公張繼聰亦被騙投資了約1千萬元，不過謝安琪就否認被騙財，仲話自己無被騙係因為⋯⋯

文：東方新地｜圖：謝安琪、張繼聰、陳浚霆IG圖片及江美儀、黃文標微博圖片