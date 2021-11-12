44歲謝安琪箍牙舊照被出土 上Do姐節目為狂奶搶Fo解畫
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、[email protected]_do_cheng
謝安琪被好友出賣
在《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會上，樂壇前輩與新人同場，女歌手中以44歲的謝安琪最搶鏡。受疫情影響，歌手共聚一堂的活動不多，當日大家見面特別興奮，謝安琪與Heyo霍嘉豪出道時間相若，相識多年自然自然雞啄唔斷，其間更合照留念。事後Heyo在社交網開心分享與謝安琪的合照，還附送了一張謝安琪箍牙時期的舊照，真係夠朋友。
謝安琪極速回應
由於Heyo有Hashtag謝安琪，當事人亦好快留言回應，非常大方說：「我而家其實好鍾意箍牙時期嗰陣影啲相，因為當年覺得好難影得好睇好怕影相，今時今日睇返反而覺得珍貴。」舊照片中的Heyo無論身形與樣貌都與現在判若兩人，而箍住鋼牙的謝安琪就笑對鏡頭，二人都好青春。雖謝謝安琪唔介意，但陳奐仁Hanjin就留言：「你post張舊相會唔會激死佢呀 @kaytse」
解釋為何著透視裝
日前在叱咤記者會上一件透視裝令謝安琪成為全場焦點，就連Do姐鄭裕玲都非常好奇，日前謝安琪上Do姐的商台節目《口水多過浪花》，被問到基於咩原因會揀那件衫，謝安琪說：「我嘅造型師係好斯文好文青嘅女仔，嗰日佢揀咗呢套衫畀我，叫我試一試，出嚟效果好好，同佢平時揀嘅衫好唔同，我好想支持佢，當場話就咁啦！我對造型嘅接受能力都好高，冇乜所謂！」造型師成功令謝安琪吸引住大家的眼球，應記一功。
當年出道任性箍牙
謝安琪在訪問中講盡事業家庭事，無所不談，對於當年28歲入行時個箍牙樣，謝安琪自認好爆裂：「我出道時好爆裂咁箍住牙，好多人都問點解，好應該係箍完整好先出道。其實當時我已簽公司，冇同公司講去箍牙，大家都好震驚。我一直好想箍牙，但父母叫我唔好搞咁多嘢，我刷牙刷得好仔細，所以牙齒好白好靚，但有兩隻牙疊埋咗，我好想整好佢。結果第一次拍廣告，賺咗少少錢，我就即係走去箍，仲要係鋼箍，好肉酸。」