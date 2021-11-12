44歲謝安琪箍牙舊照被出土 上Do姐節目為狂奶搶Fo解畫

日前在《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會上以一套黑白透視裝搶盡風頭的謝安琪，多年來五官與身形都不斷變幻，難得在記者會上遇上舊相識霍嘉豪Heyo(音樂人)，在現場寒暄完再影合照，事後Heyo放相上社交網，加多張16年前謝安琪的箍牙舊照，有冇得到當事人授權先？

撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、[email protected]_do_cheng