謝安琪帶仔女跟AK學舞 30秒影片跳MIRROR〈IGNITED〉囡囡Freestyle搶阿媽鏡
謝安琪（Kay）久休復出，近日除了拍廣告和籌備12月舉行的演唱會，早前又為許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV節目《AH佛真．惜玩》做嘉賓，謝安琪那個又唔同咗的下巴更成為熱話！為了準備再開騷，謝安琪近日帶埋一對仔女去跟AK學跳舞，她把一段30秒的影片放上社交網，兩母女與AK大跳MIRROR的〈IGNITED〉，囡囡Karina可愛的舞姿竟搶晒阿媽風頭。
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖、網民留言截圖、謝安琪IG、新傳媒圖片庫
謝安琪仔女盡得父母真傳
謝安琪與張繼聰的一對仔女盡得父母真傳，大仔張瞻踢波頂呱呱，與妹妹張靖（Karina）同樣能歌善舞，為培育張瞻，謝安琪最近安排阿仔跟MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生，AK）學跳舞。
兩母女同場較量
這日謝安琪就同對仔女齊齊跟AK學舞，大跳MIRROR嘅歌曲 〈IGNITED〉，她把只有30秒的短片放上社交網，未見張瞻身影但有妹妹Karina，兩母女一齊焫焫焫焫焫焫著，看得出Karina跳舞細胞強勁，一舉手一投足都成為焦點，大玩Freestyle，跟住音樂自由擺動，到前奏完結後佢仲瀟灑離場，有晒鋪排同設計，非常可愛。
謝安琪笑指係BB班
謝安琪雖然初學〈IGNITED〉，但有多年舞台經驗定的她跳舞時有型有款，動作都跟得非常到位，不少網友都話唔夠喉想睇完整版，但謝安琪就笑指自己仲係BB班級數，唔敢獻醜：「跳得太渣唔敢Po長版本！」AK亦有在謝安琪的社交網留言，同妹妹Karina講下次再玩！
謝安琪為12月開騷宣傳
早前謝安琪為12月開騷拍了一條宣傳片並上載於自己的社交網內，見她的下巴非常生硬，說話時得個口郁，面部肌肉與下巴完全唔識郁，不少網民都嘖嘖稱奇！
謝安琪被指撞樣邵音音
許廷鏗（Alfred）首次主持ViuTV節目《AH佛真．惜玩》，不惜碌爆人情卡邀請多位圈中好友作嘉賓，其中就包括今年自資開公司和推出新歌的謝安琪（Kay），二人以「隨心隨性」的生活為題，一邊寫書法、學花藝，一邊大談感性往事和人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她的下巴「又唔同咗樣」，變得和邵音音及Angelababy「撞款」！
節目中Kay憶述當年與老公張繼聰及兩歲兒子張瞻首次到戲院睇戲，剛好遇上電影首映禮，有不少記者在場，當時她不想兒子露面，因此叫記者「唔好影相」，事隔多年後，Kay重遇其中一名記者，獲對方送贈當年一家三口牽手照，令她反思同一事件在不同時空、心態、角度下去看，已經大有不同。
不過網民都錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她在節目中個下巴「又唔同咗樣」，變成和邵音音及Angelababy「同款」，甚至直指她「個下巴好似就嚟跌咁」、「好膠」、「完全唔自然」、「好似打咗針」等等。
重溫謝安琪出道以來進化史
現年44歲的謝安琪自05年出道以來一直頗有爭議，包括未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動等，但其身材卻一直受到高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神。