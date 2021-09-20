謝安琪帶仔女跟AK學舞 30秒影片跳MIRROR〈IGNITED〉囡囡Freestyle搶阿媽鏡

謝安琪（Kay）久休復出，近日除了拍廣告和籌備12月舉行的演唱會，早前又為許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV節目《AH佛真．惜玩》做嘉賓，謝安琪那個又唔同咗的下巴更成為熱話！為了準備再開騷，謝安琪近日帶埋一對仔女去跟AK學跳舞，她把一段30秒的影片放上社交網，兩母女與AK大跳MIRROR的〈IGNITED〉，囡囡Karina可愛的舞姿竟搶晒阿媽風頭。

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖、網民留言截圖、謝安琪IG、新傳媒圖片庫