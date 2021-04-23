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謝安琪傳將做ViuTV一姐 同老公張繼聰打對台

東方新地

謝安琪（Kay）今年1月同麥浚龍（Juno）旗下的幻國文化娛樂結束三年合約，但並未有透露新動向，今日就傳出ViuTV正密斟Kay加盟，據知ViuTV除了承諾會為她度身訂造開劇做女一，更會讓其「姊妹」唱片公司大國文化幫她出碟及舉行世界巡迴演唱會，讓Kay一躍成為ViuTV加唱片公司的「一姐」，隨時有機會同返無綫助陣的老公張繼聰打對台！

文：東方新地 ｜ 圖：謝安琪IG、麥浚龍IG、新傳媒圖片庫

ViuTV高層金廣誠 認有同謝安琪傾合作

對於ViuTV有意簽謝安琪（Kay）做「一姐」的傳言，ViuTV製作部副總裁金廣誠回應時，直認有同Kay傾過合作，但只係想搵Kay做節目，至於加盟方面，他只表示：「我哋大門長期打開！」而張繼聰就透過經理人指只要太太開心他就會支持，並認為現在兩台都好開放，可以自由兩邊走，至於講到會否重返無綫拍劇，他就落閘指今年電影檔期已排滿，但不會排除返無綫拍劇的可能性。

正為電影《總是有愛在隔離》宣傳的張繼聰，近日先後上了無綫《勁歌金曲》及《開心大綜藝》做嘉賓，助陣無綫對撼ViuTV。
正為電影《總是有愛在隔離》宣傳的張繼聰，近日先後上了無綫《勁歌金曲》及《開心大綜藝》做嘉賓，助陣無綫對撼ViuTV。
謝安琪日前在IG發長文感激歌迷十六年來的支持，同時把IG上的工作聯絡也更新了，並親證已跟麥浚龍公司的三年合約已滿。
謝安琪早前在IG發長文感激歌迷十六年來的支持，同時把IG上的工作聯絡也更新了，並親證已跟麥浚龍公司的三年合約已滿。

謝安琪親證已約滿麥浚龍公司即走 歌迷叫好：唔使再著到披麻戴孝咁啦﹗

謝安琪和麥浚龍在去年屢傳不和，有指是因工作上多次的意見分歧，而謝安琪雖否認不和，但就表示跟Juno除了工作以外，私下沒有共同話題。謝安琪曾在IG發長文，指自己入行第十六個年頭，感謝歌迷多年來的厚愛：「我和你們一起走，如今已第十六個年頭，百般滋味，突然湧上心頭，想跟你們說的，有太多，一時之間，卻不知要怎麼開口…….一關一關，一彎一彎，路，有時不好走，但你們卻從來沒有放開我的手……就讓我心中的千言萬語，都化作一聲衷心的感謝……在我軟弱的時候，最能感受你們的溫柔，出之於心還是宣之於口，我一一撿拾一一領受，一點一滴從不遺漏……」其後謝安琪向傳媒親證和麥浚龍的三年合約已滿，暫時未有最新動向，如有最新消息定必向大家分享！

謝安琪早前孖傳不和的麥浚龍一起接受電台訪問，笑容欠奉，面左左，而謝安琪全套麻質造型跟麥浚龍的一身裝束相信是為宣傳而配襯過。
謝安琪早前孖傳不和的麥浚龍一起接受電台訪問，笑容欠奉，面左左，而謝安琪全套麻質造型跟麥浚龍的一身裝束相信是為宣傳而配襯過。
謝安琪離巢麥浚龍公司，歌迷齊聲叫好，更指謝安琪不用再著到披麻戴孝咁，相信是指早前謝安琪為配合宣傳時的造型。
謝安琪離巢麥浚龍公司，歌迷齊聲叫好，更指謝安琪不用再著到披麻戴孝咁，相信是指早前謝安琪為配合宣傳時的造型。
亦有歌迷開心表示終於不用見謝安琪黑沉沉的造型，相信是指她的唱片造型以及為跟麥浚龍合唱時的一身黑造型照。
亦有歌迷開心表示終於不用見謝安琪黑沉沉的造型，相信是指她的唱片造型以及為跟麥浚龍合唱時的一身黑造型照。
謝安琪的全黑相片造型照，完全看不清她的靚樣，難怪令歌迷有意見。
謝安琪的全黑相片造型照，完全看不清她的靚樣，難怪令歌迷有意見。

麥浚龍發表動向暗寸謝安琪？

在謝安琪發千字文前，麥浚龍在IG出post，似有所指：「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好。」之後更透露即將有新合作單位，之後貼出莫文蔚合照：「今天，與多年沒見的她再度合作。崗位不同了，而我們這個組合卻依舊迷人。會再遇的，才算緣分。」謝安琪約滿後，麥浚龍火速公布與有份量合作計劃，令外界指他暗寸反目的謝安琪！

麥浚龍日前出post並留言「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好。」不少網民留言質問麥浚龍是否話中有話？問他是否暗寸謝安琪？
麥浚龍早前出post並留言「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好。」不少網民留言質問麥浚龍是否話中有話？問他是否暗寸謝安琪？
網民對麥浚龍的說話解讀成寸謝安琪，紛紛留言質問他，反指他才不專業。
網民對麥浚龍的說話解讀成寸謝安琪，紛紛留言質問他，反指他才不專業。

謝安琪開新IG疑另起爐灶

是非不斷的謝安琪，17年大鑼大鼓宣布加盟麥浚龍的「幻國文化」旗下，當時已有指她為怕公司分散資源，極力反對Juno（麥浚龍）再簽薛凱琪，一姐地位意氣風發，在Juno力谷下事業成功再上；不過轉眼三年合約快將屆滿，屢傳出Kay計劃另起爐灶，與Juno經常意見分歧，獨斷獨行未經公司同意下上周耀輝Live節目唱從未發布過的新歌，又一度取消關注Juno惹來種種猜測，早前再爆出她未有履行合約精神，瘦身不成令纖體廣告合約泡湯，「幻國文化」因而損失七位數收入，連累公司為她執手尾。

加盟「幻國文化」三年的謝安琪，隨著與Juno（麥浚龍）合唱最終章，兩人近日更傳不和，Kay不單取消關注Juno，近日更爆出Kay接下纖體廣告被指不合作、令廣告合約終止，導致Juno的「幻國文化」有所損失，盛傳雙方關係破裂。
加盟「幻國文化」三年的謝安琪，隨著與Juno（麥浚龍）合唱最終章，兩人近大半年屢傳不和，Kay不單取消關注Juno，早前更爆出Kay接下纖體廣告被指不合作、令廣告合約終止，導致Juno的「幻國文化」有所損失，盛傳雙方關係破裂。

謝安琪傳與Juno擘面兼激怒廣告商

不管是唱片公司定經理人，「合久必分」似乎每次都應驗於謝安琪與她的合作夥伴，先後與環球唱片、經理人夏森美、周博賢不歡而散，17年加盟Juno的「幻國文化」旗下，二人關係密切經常孖住上台合唱，在Juno力谷下，近兩年阿Kay更橫掃叱咤頒獎禮盡擸大獎，不過，隨著Kay的合約屆滿前，二人的蜜月期亦一去不返，早前Kay被發現突然取消關注Juno的IG，令二人不和傳聞不脛而走，早前再爆出「幻國文化」年初為Kay接下一個纖體廣告，但Kay身形一直不達標令廣告拍攝期一拖再拖，更有指她棄用廣告商提供的纖體用品，又不理指示自行跟教練操肌，激怒廣告商最終令合約終止。

謝安琪早前另開新 IG帳號「 k.daybykay」，有指是為擺脫Juno為另起爐灶鋪路。
謝安琪早前另開新 IG帳號「 k.daybykay」，有指是為擺脫Juno為另起爐灶鋪路。
日前張繼聰出席電影活動，對於老婆謝安琪與Juno不和傳聞，他開腔極力維護老婆，又指老公責任是要長期令老婆心情愉快。
早前張繼聰出席電影活動，對於老婆謝安琪與Juno不和傳聞，他開腔極力維護老婆，又指老公責任是要長期令老婆心情愉快。

Juno以千萬簽謝安琪 3年後老闆都無面畀

據知情者透露：「六年前Kay同Juno首次合唱，Juno有財力，嗰時Kay好識做，成日黐住Juno又大讚對方有頭腦，兩個好快已經成為密友，到Kay停工生完女， Juno仲以千萬簽Kay加盟公司旗下，因為要收復失地，Kay入公司初期，真係好聽話，乜都會依Juno意思去做，不過時間耐咗，Kay已經好有自己意見，公司職員幫佢接工作，唔滿意就唔做，搞到班員工無所適從，近期佢連Juno都唔畀面！兩個開會經常各執一詞，依家兩個見面都面左左！」

15年謝安琪和麥浚龍因合唱歌曲〈羅生門〉爆火花大受歡迎，兩人更因此成為密友。
15年謝安琪和麥浚龍因合唱歌曲〈羅生門〉爆火花大受歡迎，兩人更因此成為密友。
產女停工令事業停頓的謝安琪，17年宣布加盟麥浚龍的「幻國文化」，在Juno投放資源力谷下，阿Kay事業成功再上高峰，更在18年度叱咤頒獎禮連擸三個大獎，分別是「至尊歌曲大獎」、「叱咤女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手獎」。
產女停工令事業停頓的謝安琪，17年宣布加盟麥浚龍的「幻國文化」，在Juno投放資源力谷下，阿Kay事業成功再上高峰，更在18年度叱咤頒獎禮連擸三個大獎，分別是「至尊歌曲大獎」、「叱咤女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手獎」。
快將約滿「幻國文化」的謝安琪，近期便經常與Juno因工作意見分歧，二人早前一同到商台受訪，已經貌合神離。
快將約滿「幻國文化」的謝安琪，近期便經常與Juno因工作意見分歧，二人早前一同到商台受訪，已經貌合神離。

薛凱琪拒被Kay騎住簽Juno撻Q

家底厚的麥浚龍Juno當年投資成立「幻覺文化娛樂」拓大個人娛樂版圖，鎖定簽起雙「琪」謝安琪薛凱琪發圍，講足大半年，近來產女抖足年幾的謝安琪，終於復工坐正成為公司一姐，Juno更落足本幫Kay大堆頭製作新歌。見Kay頭威頭勢先聲奪人，難免令薛凱琪眼紅，同Juno傾足大半年約仍未成事，全因唔甘心過檔畀Kay騎住只做阿二，決定反口縮沙，最終無緣合作！

43歲謝安琪開新IG疑另起爐灶 懶理與Juno擘面傳聞繼續我行我素

薛凱琪 Juno 傾足大半年

12年離開效力十年、一手捧紅自己嘅華納唱片，薛凱琪就係貪可以喺太陽娛樂坐正一姐之位，兼且旨意Paco出力打入內地電影市場。六年來雖然靠太陽娛樂同Paco成功北闖佔一席位，不過又係簽完約即遇上鄧麗欣回流，表面一姐實情身份地位都遠遠不如Paco多年愛將，自然耿耿於懷。當年36歲未有拖拍唯一寄託就係事業同買磚頭，Fiona兩年前與Juno合作歌曲〈結〉時已經密密斟商量合約事宜，直到17年底落實細節，一心諗住滿約就有得過檔，一圓一姐夢。

薛凱琪
16年合作歌曲〈結〉埋下伏線，去年Juno一有念頭開經理人公司，已經向Fiona招手，差點成事。

一山不能藏二琪

據知情人士透露，Fiona的如意算盤全部因為生完女自由身隨時可以簽約開工的謝安琪打亂：「Juno間幻國娛樂同電影公司一定會愈做愈大，第一步就係簽晒『雙琪』返嚟。其實Juno冇諗過邊個先係一姐，反而Kay好大方，佢好有音樂理想，一早話過新公司簽多啲人百花齊放仲多元化，係Fiona一直以為一姐過檔件事可以好隆重，點知佢舊約未完、嗰頭Kay已經簽咗約仲開緊工，第一首主打歌就係Juno監工導演動員全公司拍MV。見到Kay係威係勢，Fiona唔想過檔被人騎住。」

薛凱琪
同Paco合作六年，如願以償打進內地電影市場。
去年12月Juno同Fiona傾定細節，等今年中滿約落筆，不過Kay產後復出先行開工仲出埋新歌，搞到Fiona不滿風頭被搶又做唔成一姐，因而同Juno合作撻Q。
Juno曾同Fiona傾定細節等待女方跟舊東家滿約便落筆，不過Kay產後復出先行開工仲出埋新歌，搞到Fiona不滿風頭被搶又做唔成一姐，因而同Juno合作撻Q。
Fiona要同舊東家滿約才能過檔，Juno於是照原定計劃先簽Kay仲做埋新歌，Kay在MV大露背又食煙，勁有noise，不過就被Fiona理解成搶去風頭和一姐地位。
Fiona要同舊東家滿約才能過檔，Juno於是照原定計劃先簽Kay仲做埋新歌，Kay在MV大露背又食煙，勁有noise，不過就被Fiona理解成搶去風頭和一姐地位。
43歲謝安琪開新IG疑另起爐灶 懶理與Juno擘面傳聞繼續我行我素
謝安琪拍MV露背又抽煙，相當破格。
親自出馬幫Kay新歌〈人妻的偽術〉執導、出動公司上下創意團隊打造、又班埋自家電影班底拍攝，Juno在Kay身上投放愈多、Fiona愈係深明過檔後又係冇得做一姐。
親自出馬幫Kay新歌〈人妻的偽術〉執導、出動公司上下創意團隊打造、又班埋自家電影班底拍攝，Juno在Kay身上投放愈多、Fiona愈係深明過檔後又係冇得做一姐。

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