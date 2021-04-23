謝安琪傳將做ViuTV一姐 同老公張繼聰打對台

謝安琪（Kay）今年1月同麥浚龍（Juno）旗下的幻國文化娛樂結束三年合約，但並未有透露新動向，今日就傳出ViuTV正密斟Kay加盟，據知ViuTV除了承諾會為她度身訂造開劇做女一，更會讓其「姊妹」唱片公司大國文化幫她出碟及舉行世界巡迴演唱會，讓Kay一躍成為ViuTV加唱片公司的「一姐」，隨時有機會同返無綫助陣的老公張繼聰打對台！

文：東方新地 ｜ 圖：謝安琪IG、麥浚龍IG、新傳媒圖片庫