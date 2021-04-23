謝安琪傳將做ViuTV一姐 同老公張繼聰打對台
文：東方新地 ｜ 圖：謝安琪IG、麥浚龍IG、新傳媒圖片庫
ViuTV高層金廣誠 認有同謝安琪傾合作
對於ViuTV有意簽謝安琪（Kay）做「一姐」的傳言，ViuTV製作部副總裁金廣誠回應時，直認有同Kay傾過合作，但只係想搵Kay做節目，至於加盟方面，他只表示：「我哋大門長期打開！」而張繼聰就透過經理人指只要太太開心他就會支持，並認為現在兩台都好開放，可以自由兩邊走，至於講到會否重返無綫拍劇，他就落閘指今年電影檔期已排滿，但不會排除返無綫拍劇的可能性。
謝安琪親證已約滿麥浚龍公司即走 歌迷叫好：唔使再著到披麻戴孝咁啦﹗
謝安琪和麥浚龍在去年屢傳不和，有指是因工作上多次的意見分歧，而謝安琪雖否認不和，但就表示跟Juno除了工作以外，私下沒有共同話題。謝安琪曾在IG發長文，指自己入行第十六個年頭，感謝歌迷多年來的厚愛：「我和你們一起走，如今已第十六個年頭，百般滋味，突然湧上心頭，想跟你們說的，有太多，一時之間，卻不知要怎麼開口…….一關一關，一彎一彎，路，有時不好走，但你們卻從來沒有放開我的手……就讓我心中的千言萬語，都化作一聲衷心的感謝……在我軟弱的時候，最能感受你們的溫柔，出之於心還是宣之於口，我一一撿拾一一領受，一點一滴從不遺漏……」其後謝安琪向傳媒親證和麥浚龍的三年合約已滿，暫時未有最新動向，如有最新消息定必向大家分享！
麥浚龍發表動向暗寸謝安琪？
在謝安琪發千字文前，麥浚龍在IG出post，似有所指：「完成了今天工作的首天部份。質感質素這回事，還是與專業頂尖的合作好。」之後更透露即將有新合作單位，之後貼出莫文蔚合照：「今天，與多年沒見的她再度合作。崗位不同了，而我們這個組合卻依舊迷人。會再遇的，才算緣分。」謝安琪約滿後，麥浚龍火速公布與有份量合作計劃，令外界指他暗寸反目的謝安琪！
謝安琪開新IG疑另起爐灶
是非不斷的謝安琪，17年大鑼大鼓宣布加盟麥浚龍的「幻國文化」旗下，當時已有指她為怕公司分散資源，極力反對Juno（麥浚龍）再簽薛凱琪，一姐地位意氣風發，在Juno力谷下事業成功再上；不過轉眼三年合約快將屆滿，屢傳出Kay計劃另起爐灶，與Juno經常意見分歧，獨斷獨行未經公司同意下上周耀輝Live節目唱從未發布過的新歌，又一度取消關注Juno惹來種種猜測，早前再爆出她未有履行合約精神，瘦身不成令纖體廣告合約泡湯，「幻國文化」因而損失七位數收入，連累公司為她執手尾。
謝安琪傳與Juno擘面兼激怒廣告商
不管是唱片公司定經理人，「合久必分」似乎每次都應驗於謝安琪與她的合作夥伴，先後與環球唱片、經理人夏森美、周博賢不歡而散，17年加盟Juno的「幻國文化」旗下，二人關係密切經常孖住上台合唱，在Juno力谷下，近兩年阿Kay更橫掃叱咤頒獎禮盡擸大獎，不過，隨著Kay的合約屆滿前，二人的蜜月期亦一去不返，早前Kay被發現突然取消關注Juno的IG，令二人不和傳聞不脛而走，早前再爆出「幻國文化」年初為Kay接下一個纖體廣告，但Kay身形一直不達標令廣告拍攝期一拖再拖，更有指她棄用廣告商提供的纖體用品，又不理指示自行跟教練操肌，激怒廣告商最終令合約終止。
Juno以千萬簽謝安琪 3年後老闆都無面畀
據知情者透露：「六年前Kay同Juno首次合唱，Juno有財力，嗰時Kay好識做，成日黐住Juno又大讚對方有頭腦，兩個好快已經成為密友，到Kay停工生完女， Juno仲以千萬簽Kay加盟公司旗下，因為要收復失地，Kay入公司初期，真係好聽話，乜都會依Juno意思去做，不過時間耐咗，Kay已經好有自己意見，公司職員幫佢接工作，唔滿意就唔做，搞到班員工無所適從，近期佢連Juno都唔畀面！兩個開會經常各執一詞，依家兩個見面都面左左！」
薛凱琪拒被Kay騎住簽Juno撻Q
家底厚的麥浚龍Juno當年投資成立「幻覺文化娛樂」拓大個人娛樂版圖，鎖定簽起雙「琪」謝安琪薛凱琪發圍，講足大半年，近來產女抖足年幾的謝安琪，終於復工坐正成為公司一姐，Juno更落足本幫Kay大堆頭製作新歌。見Kay頭威頭勢先聲奪人，難免令薛凱琪眼紅，同Juno傾足大半年約仍未成事，全因唔甘心過檔畀Kay騎住只做阿二，決定反口縮沙，最終無緣合作！
薛凱琪 Juno 傾足大半年
12年離開效力十年、一手捧紅自己嘅華納唱片，薛凱琪就係貪可以喺太陽娛樂坐正一姐之位，兼且旨意Paco出力打入內地電影市場。六年來雖然靠太陽娛樂同Paco成功北闖佔一席位，不過又係簽完約即遇上鄧麗欣回流，表面一姐實情身份地位都遠遠不如Paco多年愛將，自然耿耿於懷。當年36歲未有拖拍唯一寄託就係事業同買磚頭，Fiona兩年前與Juno合作歌曲〈結〉時已經密密斟商量合約事宜，直到17年底落實細節，一心諗住滿約就有得過檔，一圓一姐夢。
一山不能藏二琪
據知情人士透露，Fiona的如意算盤全部因為生完女自由身隨時可以簽約開工的謝安琪打亂：「Juno間幻國娛樂同電影公司一定會愈做愈大，第一步就係簽晒『雙琪』返嚟。其實Juno冇諗過邊個先係一姐，反而Kay好大方，佢好有音樂理想，一早話過新公司簽多啲人百花齊放仲多元化，係Fiona一直以為一姐過檔件事可以好隆重，點知佢舊約未完、嗰頭Kay已經簽咗約仲開緊工，第一首主打歌就係Juno監工導演動員全公司拍MV。見到Kay係威係勢，Fiona唔想過檔被人騎住。」