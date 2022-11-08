謝寧揭露當年玻璃製港姐后冠唔值錢 被爆拍劇曾遭男主角博懵
謝寧1985年成港姐冠軍
謝寧於1985年憑嬌小玲瓏的身形艷壓群芳，成為香港小姐冠軍，近日她到港台接受楊紹鴻和文頌嫻主持的節目《一起走過》訪問，大呻80年代的港姐后冠看上去是閃閃發光巨鑽，其實只是玻璃製品。
港姐領獎同上獎門人攞獎品差唔多
謝寧表示當年她獲得港姐冠軍最貴的獎品是一部車，后冠權杖根本不值錢：「玻璃后冠，其實屆屆都係咁，只有一年係真鑽石，但唔記得邊屆，而玻璃係會變色嘅，權杖都係。」主持文頌嫻好奇問：「跌落地會爛晒？」謝寧直認：「係架，係甩頭甩髻，之後有人有樓，我哋就冇。嗰啲珠寶公司贊助攞獎品其實都冇意思，同上獎門人攞獎品差唔多，你知嗰啲鑽石可以唔值錢㗎嘛，細細粒幾百粒嗰啲迷你鑽石，佢話做個心口針畀你，價值幾多十萬，問題賣唔賣得出？除非你拆咗佢，但都有紀念價值，到依家我都有keep住。」
謝寧初入行曾被屈遲到
謝寧當年奪冠後其實發展不錯，一出道就被安排拍重頭劇《楊家將》飾演楊伍娘，之後好快擔正做《狄青》做女主角，她坦言初入行曾受不少委屈：「拍《楊家將》幾乎係全女班，每日化妝間都堆滿好多人，我哋唔識人就被安排最後先有得化妝整頭，我每次都係最尾入廠仲畀人投訴，監製添哥（李添勝）就問我係咪遲到，我解釋咗佢都明。」
謝寧唔記得曾被博懵
主持人楊紹鴻又突然在節目中向謝寧公開道歉，原來當年他執導《成吉思汗》發生了一件事：「可能佢已經忘記咗呢件事，不過我都覺得要處理吓，嗰陣有場古裝戲，係話謝寧畀某一個人強姦咗，之後有咗BB，佢要返去同老公講，本來係話謝寧捉住男主角隻手，擺落自己個肚上面，意思係話自己有咗……點知埋位變咗男主角捉住謝寧隻手，由個胸掃落去肚，嗰陣謝寧塊面黑晒，仲有啲想喊，我睇完都打咗個突，排戲都唔係咁，我唔評論佢係咪故意，亦唔講佢係邊個，但嗰陣我唔識得點處理，真係好唔好意思！」
不過謝寧竟然對這件事沒有印象，只笑說：「原來我都畀人恰過，好彩我都唔記得，冇乜記性，可能嗰陣佢知我係妹妹仔……」而楊紹鴻與謝寧只在蒙古相處過一段時間，當時是拍《成吉思汗》，故男主角是誰呼之欲出。
第1位在內地出世選港姐奪冠被封TVB古裝美女
謝寧生於廣州之後移居香港，於名校香港真光中學畢業，直至22歲，謝寧參選1985年香港小姐競選，成為第一位在內地出世的佳麗。雖然她的廣東話字正腔圓，可是她的身份遭受歧視，甚至被傳媒攻擊稱為「燦妹」。最終，謝寧打破歧視，得到冠軍。
她曾接受傳媒訪問，指有港人因為有少少大陸人來港時做得不好，而對所有內地人有所偏見，但她指自己沒有多理會，只澄清自己在香港成長，擁有香港永久身份證，更得到黃霑替她出頭：「黃霑喺報紙鬧呢啲人，話邊個父母唔係由內地來港，憑咩批評人？」
當選，她後加入TVB，於80年代成為古裝劇的當紅花旦之一，演出包括《倚天屠龍記》、《名門》、《邊城浪子》和《連城訣》等，更因《絕代雙驕》參演蘇櫻一角獲得關注更被封為「TVB古裝美女」。
呻前夫岑建勳不解溫柔 再婚終得幸福
91年，謝寧嫁給藝人岑建勳，更為愛甘願退出娛樂圈，婚後育有兩女，二人一直表現恩愛，但在05年，她突然宣布與對方分居，維持14年的婚姻告終。事件謝寧曾接受傳媒訪問，表示前夫不解溫柔，令她婚後失去自我。因為信仰，又怕離婚會對囡囡童年造成陰影，所以才拖了這麼久。最後謝寧認清對前夫不是愛情，只有兄長崇拜之情，二人終和平分開，成為另一種家人不時聚會。
同年，謝寧宣告復出，為TVB烹飪節目《為食救兵》和電台節目做主持。其實謝寧一直對愛情婚姻充滿憧憬，所以在10年亦與拍拖多年的王德偉結婚，成為幸福人妻。
大女岑寧童被封廣告女神 細女做幕後
謝寧與前夫岑建勳所生的兩個女兒長大後亦在娛樂圈發展，大女岑寧童在28歲時曾接拍銀行廣告，當時已掀起被封為廣告女神的風波。其後她去紐約修讀電影課程，跟隨杜琪峯做副導演學習，有份執導ViuTV劇集《理想國》。現時兼為演員，曾於《春日裡的溫妮莎》飾演大學生兼小說作家的文青女神，節目一播出即被網民稱讚很靚女，似足媽咪謝寧。不過前年，岑寧童曾於服藥後反鎖自己在房內，在住所危站，警方及消防到場。謝寧及前夫岑建勳指女兒只是身體不適，工人太緊張而報警。而妹妹岑寧樂都在圈內擔任電影幕後的工作。
前夫女兒岑寧兒憑絕美唱腔爆紅
原來岑建勳與謝寧之前亦有過一段婚姻，與前妻劉天蘭後誕下長女岑寧兒。岑寧兒現時作為歌手，曾為夢想移居台灣闖音樂路，更被李宗盛收為徒弟學唱歌，曾為陳奕迅、林憶蓮和容祖兒等天王天后擔任演唱會和音。之後岑寧兒為偶像劇《夏至未至》唱插曲《追光者》，在兩岸三地爆紅。
謝寧和前夫岑建勳兩名女兒，大女岑寧童(右一)和細女岑寧樂(右二)跟同父異母家姐岑寧兒(左)感情相當要好，四父女更不時結伴出遊。
被稱為「曲奇皇后」
謝寧與朋友合資開鋪賣曲奇餅成為老闆，身為「曲奇四重奏」的創辦人之一，標明曲奇以全手工製作，選用有機麵粉和優質牛油配合營養豐富的果仁制成，採用全天然食材，走健康路線。創業24年的謝寧一度將「曲奇四重奏」開到第九間分店，被稱為「曲奇皇后」。
18年，「曲奇四重奏」曾向聯交所申請主板上市，但最後上市申請失效。其實按17年收益計，「曲奇四重奏」已是香港第二大曲奇零售商，主打年賣接近80噸重量的蝴蝶酥和近60噸的牛油曲奇。她計劃將自家曲奇銷售到海外地區，目標是加拿大及台灣等海外市場。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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