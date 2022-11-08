謝寧揭露當年玻璃製港姐后冠唔值錢 被爆拍劇曾遭男主角博懵

前港姐冠軍兼「曲奇四重奏」創辦人謝寧近日現身電台節目《一起走過》被訪問，她大呻80年代的港姐后冠全部都是「朱義盛」，是玻璃製成品，一跌落地就會散晒，不過珍藏價值就非常之高。曾被封「最靚古裝扮相」之一的謝寧更想當年，曾經無辜被指拍劇遲大到，主持人楊紹鴻更是當年拍《成吉思汗》的導演，他更大爆謝寧當年曾被男主角博懵，不過當事人竟然唔記得！