「謝添地」是什麼意思？《聲生不息》舞台標語被吐槽！3字變熱搜好尷尬
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《聲生不息 大灣區季》本周六晚上8點在TVB播出，節目由芒果TV、湖南衛視聯合香港無綫電視製作，今輯再度邀請大批香港歌手參家，以香港流行曲為主題，節目早在11月尾於芒果TV開播，官方的 YouTube 影片每段都有幾十萬點擊，不過今輯舞台設計就有離奇的字幕「謝添地」放置於舞台四周，經常在畫面出現甚至被誤會為歌手名字，節目播出後觀眾紛紛於網上搜索其背後意思 ⋯⋯
「謝添地」是什麼意思目錄
「謝添地」是什麼意思？
「謝添地」呢3個大字無論是在歌手演唱、遠景節目舞台還是歌手綵排等環節，總是能準時登場，令觀眾留下了「每個歌手都叫謝添地」的錯覺！咁「謝添地」究竟係咩？係歌手定係幕後工作人員？
其實「謝添地」是越秀乳業近期重磅發布的高端牛奶品牌，品牌標語「一杯好奶，聽天由地」，有好天好地出好奶的意思。
《聲生不息 大灣區季》TVB版播放的版本會否打格「謝添地」？
除了在各種《聲生不息 大灣區季》中的活躍表現，「謝添地」還發起了「添地贈禮 好歌獻給你」的活動。這個活動包含了7個城市的聯動巡遊路演，邀請用戶一同享受音樂的樂趣。活動現場還設有3大主題遊戲互動，讓參與者體驗謝添地的黑土娟姍純牛乳。
網民爆笑留言：「祈求添地放過一班歌手⋯⋯」
目前未知TVB版播放的版本會否打格，但係此廣告標語字幕極其巨大，於節目內無處不在，部份畫面與歌手形式1:1等身高，如果要打格相信畫面會十分奇怪，如要後製打格，相信也極花功夫。
聲生不息‧大灣區季播放時間：
12月14日（星期六）翡翠台晚上8點至10點
圖片來源：《聲生不息 大灣區季》、官方圖片、小紅書圖片