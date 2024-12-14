「謝添地」是什麼意思？《聲生不息》舞台標語被吐槽！3字變熱搜好尷尬

《聲生不息 大灣區季》本周六晚上8點在TVB播出，節目由芒果TV、湖南衛視聯合香港無綫電視製作，今輯再度邀請大批香港歌手參家，以香港流行曲為主題，節目早在11月尾於芒果TV開播，官方的 YouTube 影片每段都有幾十萬點擊，不過今輯舞台設計就有離奇的字幕「謝添地」放置於舞台四周，經常在畫面出現甚至被誤會為歌手名字，節目播出後觀眾紛紛於網上搜索其背後意思 ⋯⋯