港姐謝芷倫中式裙掛風光出嫁 有米老公繼續玩神秘被指似一男藝人
謝芷倫保護「超人老公」
33歲謝芷倫14年參加港姐入行，上月初宣布獲男友求婚，不過另一半背景及樣貌都保持神秘，年初影到謝芷倫被影到與一身形略胖的中年男士行街，謝芷倫雖沒有公開另一半樣貌，但就發文護夫指另一半大自己幾年，由於是圈外人所以會好好保護她口中的「超人老公」。
謝芷倫感謝老公圓滿了人生
謝芷倫在《愛回家》喜事播出一集前，率先報喜，謝芷倫貼出婚照，並寫道：「Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me.」（感謝你圓滿了我的人生，你是上天賜給我最好的禮物）。謝芷倫穿上中式裙褂、手戴至少六對龍鳳鈪及金豬牌出嫁，相當貴氣﹗另一張相是謝芷倫穿上白色禮服，兩張相老公都只看到小半邊臉﹗
謝芷倫老公被網民指似蔡一傑﹗（圖片來源：[email protected]_tse）
網民指神秘老公似蔡一傑
謝芷倫出po後，圈中好友紛紛留言祝福﹗《姊妹淘》拍檔傅嘉莉更留言：「姊妹淘真的很旺﹗」亦有網民指謝芷倫老公側面激似草蜢蔡一傑，留言指「咁似蔡一傑嘅﹗」、「我以為同草蜢傑仔結婚，哈哈哈﹗嚇一嚇﹗」、「側面睇都有八成似蔡一傑，正面會唔會變咗蔡一智㗎？」
謝芷倫轉營賣花膠 11月社交網報喜
謝芷倫於14年參選港姐後入行，憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》大小姐秘書Mandy一角成功入屋，多年來從冇提及感情生活的她，日前突然在社交網上載一段短片，片中一對結婚羊駝公仔非常甜蜜，她更加上9個心形圖案又hashtag「我願意」，疑似被求婚成功，圈中好友如黃嘉雯、傅嘉莉、王菲、李君妍等都即時留言恭喜她。
兩次被影到與肥叔叔約會
33歲的謝芷倫去年與今年年初先後被影到與一名身形略胖的中年男子行街，有指二人態度親暱，謝芷倫主動挽着男方的手臂咬耳仔，男方更幫她拎手袋，最後謝芷倫坐上男方價值60萬的名車回家，有傳二人秘密拍拖近三年，不過謝芷倫一直表示自己單身。
笑言要為未來老公增肥
謝芷倫終於忍唔住要報喜，她在社交網分享承認婚訊：「Mr. Right 你都唔係好肥啊，定係我太瘦所以顯得你肥呢，為咗你，我惟有好好增肥啦。Mr. Right 係一個大我幾年嘅圈外人，我一定會好好保護愛護我嘅超人老公。」她更多謝大家的祝福，不過回應傳媒時就表示，對於求婚細節及婚禮詳情，都要低調處理。
生活奢華唔憂做
近年謝芷倫退出《愛‧回家》後，主持過《姊妹淘》及拍劇，不過工作量唔多，但她就不時在社交網大晒富貴生活，過住一般有錢人的生活，除了打高爾夫球，更頻頻出入遊艇會，上月的生日都在遊艇上度過，又經常出海玩Wakesurf，生活無憂，據知她現時住的複式豪宅更擁有巨型露台，望住無敵海景，未結婚已經是闊太。
謝芷倫自封花膠公主
謝芷倫憑《愛‧回家之開心速遞》Mandy「林美香」一角成功入屋，又是已停播的《姊妹淘》一分子，雖然Keep住有工開，但疫情關係令搵銀機會大減，所以她亦另謀財路，除幕前演出外，還投資6位數字開網店賣花膠，升呢做老闆娘，她不時在社交網為自家的紐西蘭花膠做宣傳，更自封是花膠公主。
開網店一腳踢
謝芷倫親力親為打理網店，除了在社交網親自教授浸花膠的技巧，就連接單與宣傳都自己做晒，不用開工的日子更親自交貨給客人，據知她投資了6位數，因為她自己非常喜歡食花膠，所以想把好的貨源介紹給大家。謝芷倫更表示有家人在紐西蘭從事相關生意，有可靠貨源之餘，遇上問題時又不怕求助無門，故對首次投資做生意充滿信心。