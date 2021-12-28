港姐謝芷倫中式裙掛風光出嫁 有米老公繼續玩神秘被指似一男藝人

港姐出身謝芷倫在《愛回家》演出而入屋，近來《愛回家》喜事重重，在劇中「龔水」CP及大小姐同送水輝兩pair人結婚大團圓﹗在劇中飾演「大小姐」林淑敏秘書Mandy一角的謝芷倫，現實中亦同男友正式拉埋天窗，不過圈外老公仍然保持神秘，婚照只得夫婿得小半邊面﹗