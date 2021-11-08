33歲謝芷倫甜蜜承認婚訊 轉型賣海味 Mr.Right是大幾年的圈外人

謝芷倫憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演大小姐秘書Mandy而為人熟悉，然而她的感情生活一直成謎，去年曾被影到與一名男子約會，生活亦富貴。日前謝芷倫在社交網上戴短片放閃，片中一對結婚羊駝公仔，附有九9個心形圖案又留言「我願意」，其後更公開承認婚訊，恭喜恭喜！

撰文：東方新地 圖片：[email protected]_tse、東方新地資料庫