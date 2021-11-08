33歲謝芷倫甜蜜承認婚訊 轉型賣海味 Mr.Right是大幾年的圈外人
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_tse、東方新地資料庫
謝芷倫社交網報喜
謝芷倫於14年參選港姐後入行，憑無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》大小姐秘書Mandy一角成功入屋，多年來從冇提及感情生活的她，日前突然在社交網上載一段短片，片中一對結婚羊駝公仔非常甜蜜，她更加上9個心形圖案又hashtag「我願意」，疑似被求婚成功，圈中好友如黃嘉雯、傅嘉莉、王菲、李君妍等都即時留言恭喜她。
兩次被影到與肥叔叔約會
33歲的謝芷倫去年與今年年初先後被影到與一名身形略胖的中年男子行街，有指二人態度親暱，謝芷倫主動挽着男方的手臂咬耳仔，男方更幫她拎手袋，最後謝芷倫坐上男方價值60萬的名車回家，有傳二人秘密拍拖近三年，不過謝芷倫一直表示自己單身。
笑言要為未來老公增肥
謝芷倫終於忍唔住要報喜，她在社交網分享承認婚訊：「Mr. Right 你都唔係好肥啊，定係我太瘦所以顯得你肥呢，為咗你，我惟有好好增肥啦。Mr. Right 係一個大我幾年嘅圈外人，我一定會好好保護愛護我嘅超人老公。」她更多謝大家的祝福，不過回應傳媒時就表示，對於求婚細節及婚禮詳情，都要低調處理。
生活奢華唔憂做
近年謝芷倫退出《愛‧回家》後，主持過《姊妹淘》及拍劇，不過工作量唔多，但她就不時在社交網大晒富貴生活，過住一般有錢人的生活，除了打高爾夫球，更頻頻出入遊艇會，上月的生日都在遊艇上度過，又經常出海玩Wakesurf，生活無憂，據知她現時住的複式豪宅更擁有巨型露台，望住無敵海景，未結婚已經是闊太。
謝芷倫自封花膠公主
謝芷倫憑《愛‧回家之開心速遞》Mandy「林美香」一角成功入屋，又是已停播的《姊妹淘》一分子，雖然Keep住有工開，但疫情關係令搵銀機會大減，所以她亦另謀財路，除幕前演出外，還投資6位數字開網店賣花膠，升呢做老闆娘，她不時在社交網為自家的紐西蘭花膠做宣傳，更自封是花膠公主。
開網店一腳踢
謝芷倫親力親為打理網店，除了在社交網親自教授浸花膠的技巧，就連接單與宣傳都自己做晒，不用開工的日子更親自交貨給客人，據知她投資了6位數，因為她自己非常喜歡食花膠，所以想把好的貨源介紹給大家。謝芷倫更表示有家人在紐西蘭從事相關生意，有可靠貨源之餘，遇上問題時又不怕求助無門，故對首次投資做生意充滿信心。