謝賢爆當年摑曾江係做戲 被擺上枱好陰功…
猶記得2015年8月時，謝賢(四哥)在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江，事件震驚娛樂圈，成為全港市民茶餘飯後的話題。事隔多年，四哥出席活動時重提此事，竟然話自己同曾江不知幾老友， 大爆當年怒摑一幕其實係做戲，仲話自己好陰功…
謝賢笑說回復單身
謝賢(四哥)在掌摑事件後數年，於尖沙嘴出席鮑魚宴，見到佢精神奕奕、心情大好，笑說自己已「回復單身」，好彩之前有跟兒子謝霆鋒拍《鋒味》賺番兩個錢！又話唔介意再拍旅遊節目。
謝賢爆當年摑曾江係做戲…
講開旅遊節目，四哥被問到現時係咪要嚴選對手，唔再同因《4個小生去旅行》有積怨的曾江合作，呢個時候四哥突然大爆內幕，表示自己同曾江不知幾咁friend，稱其實「當時係做戲嘅」…
經典回帶：
回一回帶先！事緣2015年8月時，四哥與曾江、胡楓 (修哥)及Joe Junior齊齊宣傳大台節目《4個小生去旅行》，但記者會上四哥疑與曾江有積怨，竟然大庭廣眾出手怒摑曾江！修哥勸交時被打飛眼鏡、Joe Junior則在旁做專業收音員，場面一片混亂…
有片睇：
謝賢自覺好陰功
睇完上文，相信大家都記得番件事，四哥呢日喺活動上大爆當時只係做戲，「怒摑」呢幕戲係佢哋四人一齊商量邊個做，最後就決定由四哥「出手」！四哥笑說打完一巴攞晒風頭，不過事後就唔過癮啦，個個都指住佢嚟鬧，好陰功！四哥又稱本來係由修哥出手，但對方說話唔太流利，所以自己頂上！
最好戲係修哥？
但當時打到修哥眼鏡都甩埋喎？四哥又爆係修哥做出來的戲劇效果，老戲骨即係老戲骨，好戲過晒佢哋所有人咁話！
假的真不了？
想當年《4個小生去旅行》記者會上四哥怒摑曾江，修哥勸交時更被打飛眼鏡。當時四哥表示到俄羅斯拍攝期間，曾江以痛風為由，一拍完立即坐上輪椅並要求工作人員推輪椅。「X！果陣無理由叫人由早推佢推到晚啫，仲要俾佢喝！」
謝賢(四哥)表示一路忍住曾江無出聲。心諗：「真係痛風又點會有日拍煮嘢食，突然又可以企足兩個鐘又唔痛！」
事後交足戲？
當時四哥愈講愈嬲，覺得入行60年首次受辱，得知曾江表示等謝賢(四哥)電話道歉果陣，謝賢(四哥)一口拒絕表示：「叫佢等我入棺材嗰日啦！」
四哥仲表示：「打佢好出奇咩？佢真係打得少啊！，不可一世，拍嘢果陣已經忍夠佢」