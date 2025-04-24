謝霆鋒演唱會｜網傳6大嘉賓陣容曝光 劉德華張學友都榜上有名！
廣告
謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會將於今晚（24日），正式於啟德體育館正式開鑼，作為首位於新場館開騷嘅歌手，唔少fans都直言十分期待！隨住演唱會即將開始之際，近日網上就流傳住4日騷嘅嘉賓陣容，當中仲有唔少天王級人物！
謝霆鋒演唱會｜網傳4日嘉賓陣容曝光
近日網上流傳出1張謝霆鋒演唱會嘉賓陣容嘅名單，當中列出第1日嘉賓係劉德華、第2日係陳奕迅、第3日係容祖兒加Twins，以及第4日係張學友，重量級陣容曝光隨即引起唔少網民熱議。
謝霆鋒演唱會｜網民2原因力指名單「好流」
雖然流傳出嘅名單令唔少人表示有驚喜，但係就有網民以2原因力指名單嘅可信度受質疑：「假到爆，唔會係學友啦！佢自己做緊巡唱係唔會做其他演唱會嘉賓」、「容祖兒第三日應該係澳門開緊show喎」、「容祖兒上個月的採訪說過不當嘉賓當觀眾啊」更有人直指謝霆鋒其實唔需要請嘉賓：「佢自己的歌都多得唱不完，而且人氣又夠，根本不需要嘉賓。」
撰文：東方新地圖片來源：threads圖片、大會提供、ig@mreasonchan、ig@yungchoyee、ig@twinshk、微博@鋒味資料或影片來源：原文刊於新假期