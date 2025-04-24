謝霆鋒演唱會｜網傳6大嘉賓陣容曝光 劉德華張學友都榜上有名！

謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會將於今晚（24日），正式於啟德體育館正式開鑼，作為首位於新場館開騷嘅歌手，唔少fans都直言十分期待！隨住演唱會即將開始之際，近日網上就流傳住4日騷嘅嘉賓陣容，當中仲有唔少天王級人物！