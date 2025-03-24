謝霆鋒演唱會｜大會驚喜宣布終極加場 公開發售次次秒殺人氣超勁！
謝霆鋒演唱會｜終極加場日子公開
謝霆鋒《進化 Evolution》演唱會2025，三場演唱會門票一開售迅速售罄，同時亦有很多歌迷買不到票，不停向主辦單位及霆鋒留言，希望可以加場， 終於在距離開騷一個月的日子，英皇娛樂今日宣布重磅加開終極場——4月27日（星期日）！無疑是送給粉絲們最好的復活節禮物！
主辦單位亦向大家溫馨提示： 由於最近發現，互聯網上有不少黃牛炒賣霆鋒演唱會的票，請大家通過正規渠道購買門票，慎防買到假票上當受騙。
在 Instagram 查看這則貼文
《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》
日期：24-27 / 4 / 2025
時間：7:30PM
地點：啟德主場館
票價：HK$1380 / 1180 / 980 / 680
主辦：英皇娛樂
冠名贊助：Manulife 宏利
指定信用卡：匯豐銀行
旅行夥伴：Trip.com Group
贊助：英皇地產 / 英皇鐘錶珠寶 / 英皇金融集團 / 英皇酒店集團 / Myfoodie / CATHAY
逐電追鋒：叱咤903
場地：啟德體育園
票務：Cityline
開售日期：3月31日（星期一）中午12時
網上購票：www.cityline.com
電話購票：2111 5333
節目查詢：2835 6688
查詢網址：www.eeg.zone
謝霆鋒演唱會｜3場門票今日公售極速秒爆 大會同時宣布想再搞 Part 2
相隔25年後，謝霆鋒宣布將於4月24、25、26日假啟德體育園主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，消息一出即現全城搶飛效應，上月嘅信用卡優先訂購被秒殺後，網上隨即有唔少極高價飛出現，最貴更達17萬一張！門票於今日（2月19日）中午12:00pm公開發售，不到半小時宣布售完！
演唱會門票火速售罄 謝霆鋒拍片多謝大家支持
主辦單位英皇娛樂感謝大家熱烈支持，目前大會正積極跟場館研究，是否可以再拿到檔期開Part 2。而霆鋒亦在社交媒體上發放影片，多謝大家支持，4月見！
謝霆鋒舞台設計團隊超猛料
這次謝霆鋒演唱會，票價分為HK$1380 / 1180 / 980 / 680 ，每人限買4張。今次演唱會有坐位同時亦有企位，據知這次舞台除了本地所有精英一齊合力，大會還邀請到國際級的舞台制作公司Stufish為舞台做設計，Stufish曾經為Adele、Beyonce、Blackpink、Lady Gaga、U2等等設計舞台，創意無限！而啟德體育園的啟德主場館場地比較大，舞台設計上，如何令入場觀眾於聽覺、視覺上有不同感受，也是目前團隊正努力共同籌劃的目標，希望第一次香港的超級大型演唱會，能帶給觀眾聽覺視覺感受上不同體驗。所以因應舞台設計及製作上的特別元素，企位與坐位都將有不同體驗或近距離觀賞到表演的機會，觀眾最好視乎個人喜好自行選擇。
謝霆鋒演唱會舞台配套香港場限定
是次謝霆鋒演唱會，製作上所有配套均為啟德主場館而設，由於是一個全新場地，團隊都面對很多不同的新挑戰，可以形容為香港演唱會制作史上，一個全新的突破，所有基建及舞台，期望可以為香港演出業寫下歷史一刻。由於舞台配套專為香港啟德主場館而設，這也將會是一個香港特定版的制作，其他地方是沒有可能重現同樣效果，意味著霆鋒暫不會開啟巡唱，世界各地歌迷務必要飛來香港參與。
謝霆鋒親自出post感謝歌迷
謝霆鋒早前亦出 post 表示，「真係好感謝大家嘅支持！雖然隔了20多年再開演唱會，但大家都係咁熱烈，真係好感動。可能大家都會諗點解隔了咁多年先再開演唱會，當然有好多考慮因素，合適嘅場地、合適嘅時間先可以呈現我心目中嘅音樂旅程俾歌迷。對我嚟講，今次唔只係一個演唱會，而係我同大家一齊見證香港啟德場館啟動呢個歷史性時刻，亦係香港演唱會文化嘅另一次「進化」。有好多歌迷都擔心搶唔到飛會好失望，我真係有聽到㗎！所以我哋盡力爭取加場！現爭取到4月24號多加一場，往後我會繼續爭取，雖然檔期唔一定能連續加，但我一定會喺將來安排更多場次，盡量滿足大家，希望大家唔洗花嗰啲唔合理嘅價格去買飛。四月見！🤘🏻」