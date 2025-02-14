謝霆鋒演唱會｜勢再掀全城撲飛潮 驚喜宣布加開1場 購票關鍵日期公開！

相隔25年後，謝霆鋒早前宣布將於4月假啟德體育園主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，消息一出即現全城搶飛效應，上月嘅信用卡優先訂購被秒殺後，網上隨即有唔少極高價飛出現，最貴更達17萬一張！正當歌迷擔心不知是否可以搶到票之際，主辦單位英皇娛樂昨日公布好消息，謝霆鋒將為大家加開4月24日（星期四）一場，而門票將於2月19日（下周三）公開發售，兩場變三場，希望大家可以搶到票！