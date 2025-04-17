謝霆鋒演唱會｜Fans豪擲百萬「全港包圍式」應援 謝霆鋒超感動致謝Fans

謝霆鋒將於下星期四於啟德主場館舉行一連四場的《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，相隔廿五年再開個唱，除了一票難求，同樣餓了四分一個世紀的歌迷更瘋狂發起「全港包圍式」應援，由巨型LED屏幕、電車到雪糕車，實行全面攻陷港九，認真威水！