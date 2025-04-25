謝霆鋒演唱會2025｜17歲女結他手Dale驚艶全場 猛料背景公開 又型又可愛！
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謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》昨晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，除了一連唱出多首金曲，謝霆鋒與樂隊們電結他交流同樣精彩，班底相當有份量，包括吳林峰、王雙駿、Jason Kui、恭碩良等音樂人助陣，有觀眾昨晚發現有位年輕女結他手在台上份外搶鏡，原來背景大有來頭！
17歲女結他手Dale驚艶全場
呢位年輕女結他手在霆鋒演唱會上驚艶全場，網民紛紛人肉搜尋呢位小女子究竟是誰：「又型又charm❤️有冇人有佢ig?」網民紛紛留言：「17歲幫Lemon伴奏打敗99%香港人」、「佢tone music fest有上埋亞博」、「己經幫Lolly Talk 彈過兩場Star Hall! 直接Skip咗紅館直上啟德主場館」
Dale背景猛料師承靚仔吉他手Teddy Fan
年僅17歲女結他手Dale背景猛料，師承香港吉他手兼叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎Teddy Fan范梓謙。Dale演出經驗多多，包括在Tone Music Festival出show，曾與多位年輕歌手合作，包括Tyson Yoshi、Moon Tang、楊雅文THAIMAY，亦係女團Lolly Talk Star Hall演唱會御用結他手之一。
Dale青春無敵 後生可畏
Dale除了結他了得仲識彈琴編曲，富有音樂才華。除此之外，Dale亦會在IG分享生活日常，會去打Golf，又會煮嘢食，形象超活潑！網民指年僅17歲已幫謝霆鋒伴奏，真係「打敗99%香港人」，相信前途無可限量！
圖片來源：Threads圖片、東方新地、IG@dale626_資料或影片來源：原文刊於新假期