謝霆鋒演唱會2025｜17歲女結他手Dale驚艶全場 猛料背景公開 又型又可愛！

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》昨晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，除了一連唱出多首金曲，謝霆鋒與樂隊們電結他交流同樣精彩，班底相當有份量，包括吳林峰、王雙駿、Jason Kui、恭碩良等音樂人助陣，有觀眾昨晚發現有位年輕女結他手在台上份外搶鏡，原來背景大有來頭！