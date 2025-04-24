謝霆鋒2025啟德演唱會完整歌單曝光 歌迷期待Encore環節唱呢首！

謝霆鋒演唱會歌單｜謝霆鋒於2025年4月24日至27日在香港啟德體育園舉辦《Evolution Nic Live》個人演唱會，這是他自2000年後、相隔25年首次在港舉行大型個唱！網上流傳一份完整歌單，讓我們一起重溫多首陪伴無數人成長、深入人心的「鋒」式經典金曲！