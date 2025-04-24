謝霆鋒2025啟德演唱會完整歌單曝光 歌迷期待Encore環節唱呢首！
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謝霆鋒演唱會歌單｜謝霆鋒於2025年4月24日至27日在香港啟德體育園舉辦《Evolution Nic Live》個人演唱會，這是他自2000年後、相隔25年首次在港舉行大型個唱！網上流傳一份完整歌單，讓我們一起重溫多首陪伴無數人成長、深入人心的「鋒」式經典金曲！
謝霆鋒演唱會2025 啟德主場館入場時間及流程
樂迷需留意演唱會入場安排：下午4時30分起進行安檢、企位觀眾驗票排隊及場內購買官方紀念品；下午5時30分正式開放入場，演出於晚上7時30分開始。入場流程簡潔，觀眾需先在隨身行李檢查處出示門票並接受安檢，隨後前往指定閘口掃描門票入場。建議提前到場，避免錯過精彩開場。
謝霆鋒演唱會2025 啟德歌單曝光
謝霆鋒演唱會的歌單備受期待，粉絲可重溫多首經典金曲，包括「活着 Viva」、「玉蝴蝶」、「謝謝你的愛1999」及「因為愛所以愛」。想提前預熱？不妨透過Joox的「謝霆鋒進化演唱會預熱歌單」回味這些膾炙人口的歌曲，準備在啟德現場與謝霆鋒一同唱爆啟德，感受音樂進化的震撼魅力。
- 《估計錯誤》
- 《前前後後左左右右》
- 《一了百了》
- 《無聲仿有聲》
- 《玉蝴蝶》
- 《一擊即中》
- 《壞習慣》
- 《逆行》
- 《活著viva》
- 《開放日》
- 《因為愛所以愛》（國語歌）
- 《黃種人》（國語歌）
- 《愛最大》
- 《遊樂場》
- 《潛龍勿用》
- 《活火山》
- 《邊走邊愛》
- 《只要為你活一天》
- 《早知》
- 《不要說謊》
- 《我甚麼都不是》
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除了流出歌單，一眾歌迷還希望安歌環節會唱以下金曲：
- 《愛後餘生》（伍樂城作曲中最著名的三首之一）
- 《非走不可》（代表作，很有可能作為壓軸曲目）
- 《謝謝你的愛1999》（國語經典三首之一，考慮到國語聽眾）
- 《黃種人》（國語經典三首之一，考慮到國語聽眾）
- 《活著viva》（快節奏代表作）
- 《壞習慣》（快節奏歌曲必唱）
- 《末世紀的呼聲》（自己作曲填詞，意義非凡）
- 《從前以後》（一首underrated 嘅歌，歌詞入肉，完全表達了中學男女同學之間嘅曖昧。）
- 《塞車》（專輯主打歌，有機會）
- 《舊傷口》（內地聽眾比較熟）
- 《曝光》（快歌常備）
- 《別來無恙》（澳門美食節有唱，這次會嗎）
- 《不是定理》（快歌常備）
- 《鋒味》（照顧內地聽眾）
- 《天空那麽大》（電視劇「撻出愛火花」主題曲，最近也重播為演唱會預熱樂，參考鄧麗欣唱let it flow，有機會）
圖片來源：IG@chefnicookies、鋒味@微博資料或影片來源：原文刊於新假期