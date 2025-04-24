謝霆鋒演唱會丨現場直擊各大重點！4萬觀眾入場撐場 台下星光熠熠
1丨謝霆鋒啟德開騷 帶黑超震撼登場
演唱會於晚上7時57分開場，大會先以大自然風光、群眾與宇宙片段交織的影像揭開序幕，謝霆鋒的剪影不時穿插其中，接著謝霆鋒戴上太陽眼鏡，以一身隨性造型從舞台後方緩緩步出，全場即時爆發尖叫聲。
謝霆鋒先以粵語情歌《不要說謊》打頭陣，接連唱出《改造人》後走到台邊，拿起紅色結他自彈自唱《活火山》，配合火焰特效，場面震撼。演唱完畢，他脫下黑超親切打招呼：「好耐無見，大家好似冇乜點變！」隨即幽默問台下：「頂唔頂得順？」更笑言看到有觀眾白了頭髮，希望大家都撐得住，說罷便唱出《估計錯誤》，將氣氛推至另一高潮。
2丨嘉賓王嘉爾驚喜現身助陣
當唱出《愛最大》前，舞台播放電影《救火英雄》的片段，當中包括謝霆鋒彈煙頭的經典畫面，引發全場回憶。此時，驚喜嘉賓王嘉爾（Jackson Wang）現身舞台，以一段勁Rap為霆鋒助陣，掀起全場高潮。緊接其後，曾志偉的標誌性聲音突然響起，大螢幕播出電影《半支煙》的片段，霆鋒隨即演唱《愛後餘生》，並笑言：「大家年紀唔細啦！」一語道破今場演唱會主打回憶殺。
3丨世界級團隊操刀 舞台製作震撼全場
謝霆鋒今次演唱會請來國際頂尖舞台設計公司 Stufish 操刀，團隊曾為 Beyoncé、Sabrina Carpenter、Post Malone 等巨星設計巡演舞台。Stufish 擅長融合專輯概念與藝人風格，今次更將啟德體育館變身成電影級場景，完美呈現「鋒」格魅力。
除了背景特效非常震撼外，謝霆鋒在演唱《邊走邊愛》時，站上懸浮的大型球體，隨著歌聲慢慢升高至三層樓的半空中，漂浮向觀眾席上方。這個球體不斷變換顏色，營造出強烈的視覺效果，非常震撼。
4丨4萬觀眾入場撐場 台下星光熠熠
謝霆鋒今晚舉行盛大演唱會，現場除了有大約4萬觀眾入場睇騷之外，台下亦星光熠熠，堪稱年度娛樂盛事。多位重量級嘉賓親臨現場支持，包括英皇集團主席楊受成博士、楊政龍（Alex）、文體旅局局長羅致光，還有天后級人物容祖兒、蔡卓妍、張敬軒、李幸倪等雲集。任達華、歐陽震華與太太也盛裝出席，增添風采。
演藝圈人氣代表如沈震軒（Sammy Sum）、何佩瑜（Jeanna Ho）、鄧小巧、洪卓立、泳兒（Vicky）、許靖韻（Angela）、黎展峯（Andy）等亦現身捧場。此外，新生代與幕後音樂人如Aiden 洪助昇、郭思（Suey）、海兒（Hedy）、衛詩雅與丈夫、張鈊貽（Valc）、姜咏鑫（Ada）、劉若寶（Polly）、楊天宇（Angus）、朱天（Justin）等也齊聚一堂，共同見證謝霆鋒舞台魅力。整晚氣氛高漲，演出與嘉賓陣容同樣精彩。
5丨「鋒味」驚喜登場 推出限定紀念品與美食
配合《Evolution Nic Live進化演唱會》，謝霆鋒自家品牌「鋒味」特別推出多款限量紀念品，包括盲盒公仔、結他造型掛件、貼紙、保溫杯及購物袋，價格由港幣50元至188元不等，極具收藏價值。同場亦設有小賣部販售演唱會限定「鋒味」小食，如「鋒味Viva爆汁熱狗」（豬肉及蝦肉腸）與「進化」餐肉芝士漢堡，售價分別為78元及98元，數量有限，售完即止。現場更見不少樂迷排隊搶購，有觀眾大讚熱狗味道出色。
7丨謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》歌單：
- 不是說謊
- 改造人
- 活火山
- 估計錯誤
- 罪人
- 愛最大
- 愛後餘生
- 前面後後左右左右
- 不是定理
- 對峙
- 邊走邊愛
- 一了百了（短版）
- 我甚麼都不是（短版）
- 早知（短版）
- 無聲仿有聲
- 一擊即中
- 玉蝴蝶
- 潛龍勿用
- 逆行
- 今天你生日
- 黃種人
- 因為愛所以愛
- 別來無恙
- 青空
- 遊樂場
- 壞習慣
- 非走不可
- 只要為你活一天
- 曝光（HALF）
- 開放日（HALF）
- 活著VIVA