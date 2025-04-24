謝霆鋒演唱會丨現場直擊各大重點！4萬觀眾入場撐場 台下星光熠熠

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相隔25年，謝霆鋒一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚於啟德體育園主場館正式揭開序幕，首場吸引約43,763名觀眾入場，氣氛沸騰。以下為大家直擊謝霆鋒香港演唱會震撼現場！

1丨謝霆鋒啟德開騷 帶黑超震撼登場

演唱會於晚上7時57分開場，大會先以大自然風光、群眾與宇宙片段交織的影像揭開序幕，謝霆鋒的剪影不時穿插其中，接著謝霆鋒戴上太陽眼鏡，以一身隨性造型從舞台後方緩緩步出，全場即時爆發尖叫聲。

謝霆鋒先以粵語情歌《不要說謊》打頭陣，接連唱出《改造人》後走到台邊，拿起紅色結他自彈自唱《活火山》，配合火焰特效，場面震撼。演唱完畢，他脫下黑超親切打招呼：「好耐無見，大家好似冇乜點變！」隨即幽默問台下：「頂唔頂得順？」更笑言看到有觀眾白了頭髮，希望大家都撐得住，說罷便唱出《估計錯誤》，將氣氛推至另一高潮。

謝霆鋒 （圖片來源：Threads圖片）
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謝霆鋒 （圖片來源：Threads圖片）
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2丨嘉賓王嘉爾驚喜現身助陣

當唱出《愛最大》前，舞台播放電影《救火英雄》的片段，當中包括謝霆鋒彈煙頭的經典畫面，引發全場回憶。此時，驚喜嘉賓王嘉爾（Jackson Wang）現身舞台，以一段勁Rap為霆鋒助陣，掀起全場高潮。緊接其後，曾志偉的標誌性聲音突然響起，大螢幕播出電影《半支煙》的片段，霆鋒隨即演唱《愛後餘生》，並笑言：「大家年紀唔細啦！」一語道破今場演唱會主打回憶殺。

3丨世界級團隊操刀 舞台製作震撼全場

謝霆鋒今次演唱會請來國際頂尖舞台設計公司 Stufish 操刀，團隊曾為 Beyoncé、Sabrina Carpenter、Post Malone 等巨星設計巡演舞台。Stufish 擅長融合專輯概念與藝人風格，今次更將啟德體育館變身成電影級場景，完美呈現「鋒」格魅力。

除了背景特效非常震撼外，謝霆鋒在演唱《邊走邊愛》時，站上懸浮的大型球體，隨著歌聲慢慢升高至三層樓的半空中，漂浮向觀眾席上方。這個球體不斷變換顏色，營造出強烈的視覺效果，非常震撼。

謝霆鋒 今次Stufish再用球體做重點，將謝霆鋒放在地球移動台上！（圖片來源：Threads圖片）
今次Stufish再用球體做重點，將謝霆鋒放在地球移動台上！（圖片來源：Threads圖片）
謝霆鋒 仲會變成火球。（圖片來源：Threads圖片）
仲會變成火球。（圖片來源：Threads圖片）
謝霆鋒 唱到《玉蝴蝶》的時候全場天花版都有蝴蝶的圖案，非常壯觀。（圖片來源：Threads圖片）
唱到《玉蝴蝶》的時候全場天花版都有蝴蝶的圖案，非常壯觀。（圖片來源：Threads圖片）

4丨4萬觀眾入場撐場 台下星光熠熠

謝霆鋒今晚舉行盛大演唱會，現場除了有大約4萬觀眾入場睇騷之外，台下亦星光熠熠，堪稱年度娛樂盛事。多位重量級嘉賓親臨現場支持，包括英皇集團主席楊受成博士、楊政龍（Alex）、文體旅局局長羅致光，還有天后級人物容祖兒、蔡卓妍、張敬軒、李幸倪等雲集。任達華、歐陽震華與太太也盛裝出席，增添風采。

演藝圈人氣代表如沈震軒（Sammy Sum）、何佩瑜（Jeanna Ho）、鄧小巧、洪卓立、泳兒（Vicky）、許靖韻（Angela）、黎展峯（Andy）等亦現身捧場。此外，新生代與幕後音樂人如Aiden 洪助昇、郭思（Suey）、海兒（Hedy）、衛詩雅與丈夫、張鈊貽（Valc）、姜咏鑫（Ada）、劉若寶（Polly）、楊天宇（Angus）、朱天（Justin）等也齊聚一堂，共同見證謝霆鋒舞台魅力。整晚氣氛高漲，演出與嘉賓陣容同樣精彩。

謝霆鋒 （圖片來源：Threads圖片）
（圖片來源：Threads圖片）
謝霆鋒 （圖片來源：Threads圖片）
（圖片來源：Threads圖片）
謝霆鋒 （圖片來源：Threads圖片）
（圖片來源：Threads圖片）
謝霆鋒 （圖片來源：Threads圖片）
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5丨「鋒味」驚喜登場 推出限定紀念品與美食

配合《Evolution Nic Live進化演唱會》，謝霆鋒自家品牌「鋒味」特別推出多款限量紀念品，包括盲盒公仔、結他造型掛件、貼紙、保溫杯及購物袋，價格由港幣50元至188元不等，極具收藏價值。同場亦設有小賣部販售演唱會限定「鋒味」小食，如「鋒味Viva爆汁熱狗」（豬肉及蝦肉腸）與「進化」餐肉芝士漢堡，售價分別為78元及98元，數量有限，售完即止。現場更見不少樂迷排隊搶購，有觀眾大讚熱狗味道出色。

謝霆鋒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

7丨謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》歌單：

  1. 不是說謊
  2. 改造人
  3. 活火山
  4. 估計錯誤
  5. 罪人
  6. 愛最大
  7. 愛後餘生
  8. 前面後後左右左右
  9. 不是定理
  10. 對峙
  11. 邊走邊愛
  12. 一了百了（短版）
  13. 我甚麼都不是（短版）
  14. 早知（短版）
  15. 無聲仿有聲
  16. 一擊即中
  17. 玉蝴蝶
  18. 潛龍勿用
  19. 逆行
  20. 今天你生日
  21. 黃種人
  22. 因為愛所以愛
  23. 別來無恙
  24. 青空
  25. 遊樂場
  26. 壞習慣
  27. 非走不可
  28. 只要為你活一天
  29. 曝光（HALF）
  30. 開放日（HALF）
  31. 活著VIVA

圖片來源：Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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