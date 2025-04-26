謝霆鋒演唱會｜首場音響一度惹熱議 主辦火速應對獲好評

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》週四開鑼，第二晚（4月25日）再度引爆啟德園主場館，全場近四萬名觀眾激情投入，氣氛比首晚更上一層樓！其中最受樂迷關注的音效問題，經主辦單位連夜調整後，第二晚全面改善，獲觀眾一致激讚！