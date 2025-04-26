謝霆鋒演唱會｜首場音響一度惹熱議 主辦火速應對獲好評
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謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》週四開鑼，第二晚（4月25日）再度引爆啟德園主場館，全場近四萬名觀眾激情投入，氣氛比首晚更上一層樓！其中最受樂迷關注的音效問題，經主辦單位連夜調整後，第二晚全面改善，獲觀眾一致激讚！
首場音響惹熱議 主辦火速應對獲好評
有別於首場部分觀眾反映的音效覆蓋問題，大會主辦及演唱會總監馮貽柏迅速回應，調派專業團隊通宵實測、重設分區音響系統，更親自走訪場館各層角落與觀眾交流意見，務求每個座位都有最佳音效體驗。第二晚隨機訪問多位觀眾，幾乎一面倒好評：「感受到主辦好用心」、「低音震撼到心口、人聲清晰得好似霆鋒貼住耳仔唱」等。
王菲包廂甜笑應援
少有作公開露面的謝霆鋒女友王菲驚喜現身包廂，低調現身支持男友謝霆鋒。雖刻意保持低調，但當謝霆鋒獻唱經典《玉蝴蝶》時，王菲被現場觀眾捕捉到隨節奏輕輕搖擺、哼唱旋律，更在快歌環節與全場觀眾齊齊起身熱舞，甜笑滿面，幸福氣場滿瀉。
星光熠熠撐場 陳奕迅全家到場捧場
除了王菲，第二場的星級觀眾名單同樣星光熠熠，包括陳奕迅、徐濠縈、蘇永康、周慧敏、李克勤與太太盧淑儀、胡定欣、炎明熹、張家輝、胡子彤、楊受成博士等，儼如一場紅地毯大會師。眾星全程跟唱《因為愛所以愛》、《潛龍勿用》等金曲，更不時站立揮動手燈打氣，High到爆！
圖片來源：官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期