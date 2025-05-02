謝霆鋒大仔Lucas傳考入劍橋呢個系 用3年讀完5年課程 原來兩兄弟都係學霸
謝霆鋒大仔Lucas 獲讚「有樣有腦」
謝霆鋒的《Evolution Nic Live 進化演唱會》早前已圓滿結束，17歲的Lucas與14歲的弟弟Quintus亦有在祖母狄波拉的陪同下到場支持，兩兄弟的出現立刻成為焦點，大讚二人都繼承了謝霆鋒俊俏的外貌。但原來兩兄子不只有外表，仲好有頭腦，其中Lucas考入劍橋物理系的消息一經傳出，便在網上引起熱烈討論，網友都大讚Lucas「有樣有腦」，不過這一消息尚未得到家長的確認。
謝霆鋒兩子就讀星級國際學校
Lucas和Quintus都是基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）的學生，這間位於沙田石門的學校被譽為「星二代學府」，學生家生包括有毛舜筠、蔡少芬、姚嘉妮、羅霖、吳綺莉、周家蔚，以及前財政司司長梁錦松與跳水皇后伏明霞等。據知Lucas在年僅15歲時，便以3年時間完成了5年的課程，學業進度領先同齡人，而Quintus亦屢獲全A的佳績。
重現父親機械臂設計獲科技館收錄
Lucas今次有傳考入了劍橋大學的物理系，他對科學的熱情可謂源遠流長，他在小時候曾重現了父親謝霆鋒10年前設計的機械臂模型，這一作品甚至被香港科技館收錄。而他的弟弟Quintus也不甘示弱，曾用礦泉水瓶自製智能投餵器，獲得日內瓦發明展特別創意獎。
為入「星二代學府」等足幾年終如願
謝霆鋒與張柏芝對兩名兒子的教育一向非常重視，2015年，兩人就曾為傳媒關於兩子學業的報道發出聯合聲明，澄清兩子從未被學校取消入學資格，又指數年前張柏芝已為兩子申請入讀ICS，但學校一直未有空缺，直到2015年兩子才成功考入該校，同時搬回香港居住，有更多時間跟祖父母及外公外婆見面，令霆鋒和柏芝都非常開心。
謝霆鋒兩子年齡與出生背景
謝霆鋒與張栢芝的大仔謝振軒（Lucas）於2007年8月2日出生，截至2025年4月，他年滿17歲。二兒子謝振南（Quintus）則於2010年5月12日出生，目前為14歲。回溯至兩兄弟的出生年份，今年44歲的謝霆鋒在27歲初為人父；Quintus出生時，謝霆鋒則約29歲，由於父母離異加上後來謝霆鋒與王菲傳奇復合，令娛樂圈增添了不少話題。
謝霆鋒 張柏芝 2011年離婚
44歲謝霆鋒與張柏芝在2011年離婚，兩個兒子都交由張柏芝撫養，不過每逢年過節、嫲嫲生日，兩子都會跟父親見面，近年有網友目擊到謝霆鋒帶著兒子出遊，2023年暑假就被目擊到帶著大仔Lucas去澳洲滑雪，今年1月，謝霆鋒罕有地在Instagram上分享Lucas滑雪照，父子感情不俗。
童年時，Lucas和Quintus兩兄弟經常獲栢芝帶入主題樂園，被網民拍到親子樂。父母離婚後，Lucas和Quintus兄弟也不時與謝家見面，2013年，謝婷婷就曾在微博上載與Lucas和Quintus的合照。
2010年一家四口向拉姑賀壽
睇翻2010年7月，謝振南 (Quintus ) 兩個月大時，張柏芝和拉姑曾被拍到婆媳同枱，嫲嫲餵奶，坐對面嘅栢芝仲有幫拉姑影相。
2010年10月尾拉姑狄波拉59歲生日宴，謝霆鋒和張柏芝曾以夫妻身份帶兩子與拉姑合照，當時手抱的Quintus僅半歲 。到2011年8月兩人宣布離婚後，同年10月，兩個孫都有出席嫲嫲生日宴，不過就變成由霆鋒單拖帶兩個仔向拉姑賀壽。
Lucas謝振軒：遺傳父親帥氣與叛逆
17歲的Lucas如今已是娛樂圈的「星二代」焦點。他不僅遺傳了謝霆鋒的俊朗外貌，身高更已超越父親。據報導，Lucas的身高比例與謝霆鋒不相上下，甚至被網友讚譽「青出於藍」。2025年初，謝霆鋒罕見在微博分享與Lucas的滑雪照片，父子倆在雪地中帥氣摆pose，引發粉絲熱議。Lucas身穿滑雪裝，單手拎滑雪板，酷勁十足，儼然是個小版謝霆鋒。
除了外貌，Lucas似乎也繼承了父親的運動細胞。他對滑雪情有獨鍾，2023年曾與謝霆鋒一同在澳洲滑雪一個月，期間謝霆鋒親自傳授技巧，父子感情可見一斑。然而，Lucas的感情生活也曾掀起波瀾。2024年，大陸傳媒爆料他與一名46歲滑雪女教練交往，甚至傳出同居消息，引發張栢芝不滿。
Quintus謝振南：低調成長，帥氣初現
相較於哥哥Lucas，14歲的Quintus顯得低調許多，但他的帥氣同樣不容小覷。2025年1月，Quintus在新加坡被網友拍到正面近照，照片一出即引發熱議，網友驚呼其「帥度直逼老爸謝霆鋒」。從照片看，Quintus五官精緻，身形修長，已有少年偶像的雛形。
雖然Quintus曝光度較低，但他與父親的互動同樣溫馨。2025年春節期間，謝婷婷（謝霆鋒妹妹）在Instagram分享家庭出遊照，謝霆鋒與兩個兒子並肩散步的背影令人動容。Quintus的身高已與謝霆鋒齊平，顯示他正處於飛速成長的階段！