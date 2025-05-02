謝霆鋒演唱會化妝師幕後揭秘：分享20年無添加「噴水」心路歷程

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謝霆鋒於啟德體育園主場館舉行一連四天的「謝霆鋒進化演唱會」，不僅創下香港演唱會歷史新篇章，更讓幕後功臣之一、御用化妝師Andy（歌手Yumiko老公）成為焦點。Andy近日發表長文，細述為謝霆鋒「化妝」的獨特工作——噴水，並分享他在演唱會中的幕後故事，展現這項看似簡單卻意義非凡的任務背後的專業與默契。

20年「噴水」默契：化妝師獨特任務

Andy透露，他為謝霆鋒服務超過20年，工作內容極為特別：僅在謝霆鋒出場前於其臉上噴兩下水，隨後任務即告完成。謝霆鋒以天然形象聞名，幾乎不需化妝，噴水成為保持其清爽狀態的關鍵環節。Andy與謝霆鋒多年合作，早已培養出無言的默契，精準掌握「何時噴水」、「何時無需操作」，堪稱舞台背後的隱形守護者：

這噴水的工作，為謝先生已經噴了二十多年，我和他都掌握了默契，知道他什麼時候需要噴水，什麼時候不用噴水。

謝霆鋒揭從來唔肯化妝原因！網友勁讚：唯一敢素顏喺啟德開演唱會嘅人

謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko 霆鋒早前在啟德舉行了一連四場演唱會。（圖片來源：官方圖片）
霆鋒早前在啟德舉行了一連四場演唱會。（圖片來源：官方圖片）

通行證「神級」作用 台上救場顯身手

演唱會第二場，Andy的專業精神展露無遺。當謝霆鋒在半空LED圓球上表演時，Andy發現其臉上出現一條疑似機油的黑色污跡，Andy 立即憑藉主辦方提供的「全場通行證」，迅速與導演協商，親自登台為謝霆鋒清理污垢。這一舉動不僅化解危機，更讓Andy成為首位登上啟德體育園舞台的化妝師，寫下歷史一刻。

謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko 近日謝霆鋒一段接受Do姐訪問的舊片瘋傳，當中提及他不習慣化妝，與時下韓風男妝的潮流完全「逆行」！（圖片來源：商業電台）
近日謝霆鋒一段接受Do姐訪問的舊片瘋傳，當中提及他不習慣化妝，與時下韓風男妝的潮流完全「逆行」！（圖片來源：商業電台）
謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko Andy與謝霆鋒多年合作，早已培養出無言的默契，精準掌握「何時噴水」。（圖片來源：ndnco@IG）
Andy與謝霆鋒多年合作，早已培養出無言的默契，精準掌握「何時噴水」。（圖片來源：ndnco@IG）

網民熱議：噴水化妝師引發話題

Andy的文章在網上掀起熱烈討論，網民對其「噴水」工作反應熱烈且幽默。一位網民好奇地問：「噴邊隻水？我都想噴」，表達對這神秘任務的好奇。另一位網民驚訝地表示：「睇緊D咩，化妝師係負責噴水 😀 原來上台抺走機油係佢」，對Andy的臨場應變讚嘆不已。亦有網民質疑：「呢20年負責噴水，無化妝經驗，仲係化妝師？」，對這非傳統化妝工作感到意外。另有人幽默稱：「舞台點勁，都唔夠唔洗化妝咁勁」，盛讚謝霆鋒的天然魅力。更有網民羨慕地說：「絕世好工！要請助手嗎？我都幾叻買水」，表達對這份獨特工作的嚮往。最後，一位網民總結道：「把噴水這項工作寫進隨筆..發揮到極致..」！

謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko Andy 立即憑藉主辦方提供的萬用「通行證」，迅速與導演協商，親自登台為謝霆鋒清理臉上污垢！（圖片來源：ndnco@IG）
Andy 立即憑藉主辦方提供的萬用「通行證」，迅速與導演協商，親自登台為謝霆鋒清理臉上污垢！（圖片來源：ndnco@IG）

啟德體育園震撼體驗「神級舞台設計！」

作為參與過無數國際演唱會的資深化妝師，Andy對啟德體育園的舞台設計讚不絕口。他形容場地、燈光、舞台效果及製作均達「神級水平」，令人難忘。而謝霆鋒親自操刀演唱會主題、流程及音響效果，並與國際級製作公司合作，將其天馬行空的想法化為現實，展現全能才華。

謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko 拱門式機動無台令人印象深刻！（圖片來源：東方新地 ）
拱門式機動無台令人印象深刻！（圖片來源：東方新地 ）

Andy 透露謝霆鋒秘密練「手碟鼓」

Andy憶述，謝霆鋒早在十多年前已自學手碟鼓，並在演唱會中以精湛演出震撼觀眾。他更提到謝霆鋒在演唱會前數月仍一派輕鬆，甚至在滑雪時毫無壓力，背後卻是閉門苦練的成果。此外，謝霆鋒將「鋒味」美食融入演唱會，推出爆汁香腸及貴賓包廂晚宴，顛覆傳統演唱會體驗，令觀眾一邊享受音樂，一邊品嚐美食。

謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko （圖片來源：東方新地 ）
（圖片來源：東方新地 ）
謝霆鋒 化妝師 演唱會 Andy Yumiko 2020年謝霆鋒在《中國好聲音》示範手碟鼓（圖片來源：中國好聲音）
2020年謝霆鋒在《中國好聲音》示範手碟鼓（圖片來源：中國好聲音）

萬人見證全城傳唱謝霆鋒金曲

演唱會結束後，數萬名觀眾離場時齊聲合唱謝霆鋒的經典歌曲，場面感人。Andy表示，無論在卡拉OK、西餐廳還是火鍋店，謝霆鋒的歌曲無處不在，成為全城熱潮。即使演唱會已落幕，網上仍充斥其演出片段，Andy直言謝霆鋒今次「寫下香港演唱會歷史新一頁」！

圖片來源：官方圖片、商業電台、ndnco@IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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