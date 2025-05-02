謝霆鋒演唱會化妝師幕後揭秘：分享20年無添加「噴水」心路歷程

謝霆鋒於啟德體育園主場館舉行一連四天的「謝霆鋒進化演唱會」，不僅創下香港演唱會歷史新篇章，更讓幕後功臣之一、御用化妝師Andy（歌手Yumiko老公）成為焦點。Andy近日發表長文，細述為謝霆鋒「化妝」的獨特工作——噴水，並分享他在演唱會中的幕後故事，展現這項看似簡單卻意義非凡的任務背後的專業與默契。