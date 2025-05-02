謝霆鋒演唱會化妝師幕後揭秘：分享20年無添加「噴水」心路歷程
20年「噴水」默契：化妝師獨特任務
Andy透露，他為謝霆鋒服務超過20年，工作內容極為特別：僅在謝霆鋒出場前於其臉上噴兩下水，隨後任務即告完成。謝霆鋒以天然形象聞名，幾乎不需化妝，噴水成為保持其清爽狀態的關鍵環節。Andy與謝霆鋒多年合作，早已培養出無言的默契，精準掌握「何時噴水」、「何時無需操作」，堪稱舞台背後的隱形守護者：
這噴水的工作，為謝先生已經噴了二十多年，我和他都掌握了默契，知道他什麼時候需要噴水，什麼時候不用噴水。
通行證「神級」作用 台上救場顯身手
演唱會第二場，Andy的專業精神展露無遺。當謝霆鋒在半空LED圓球上表演時，Andy發現其臉上出現一條疑似機油的黑色污跡，Andy 立即憑藉主辦方提供的「全場通行證」，迅速與導演協商，親自登台為謝霆鋒清理污垢。這一舉動不僅化解危機，更讓Andy成為首位登上啟德體育園舞台的化妝師，寫下歷史一刻。
網民熱議：噴水化妝師引發話題
Andy的文章在網上掀起熱烈討論，網民對其「噴水」工作反應熱烈且幽默。一位網民好奇地問：「噴邊隻水？我都想噴」，表達對這神秘任務的好奇。另一位網民驚訝地表示：「睇緊D咩，化妝師係負責噴水 😀 原來上台抺走機油係佢」，對Andy的臨場應變讚嘆不已。亦有網民質疑：「呢20年負責噴水，無化妝經驗，仲係化妝師？」，對這非傳統化妝工作感到意外。另有人幽默稱：「舞台點勁，都唔夠唔洗化妝咁勁」，盛讚謝霆鋒的天然魅力。更有網民羨慕地說：「絕世好工！要請助手嗎？我都幾叻買水」，表達對這份獨特工作的嚮往。最後，一位網民總結道：「把噴水這項工作寫進隨筆..發揮到極致..」！
啟德體育園震撼體驗「神級舞台設計！」
作為參與過無數國際演唱會的資深化妝師，Andy對啟德體育園的舞台設計讚不絕口。他形容場地、燈光、舞台效果及製作均達「神級水平」，令人難忘。而謝霆鋒親自操刀演唱會主題、流程及音響效果，並與國際級製作公司合作，將其天馬行空的想法化為現實，展現全能才華。
Andy 透露謝霆鋒秘密練「手碟鼓」
Andy憶述，謝霆鋒早在十多年前已自學手碟鼓，並在演唱會中以精湛演出震撼觀眾。他更提到謝霆鋒在演唱會前數月仍一派輕鬆，甚至在滑雪時毫無壓力，背後卻是閉門苦練的成果。此外，謝霆鋒將「鋒味」美食融入演唱會，推出爆汁香腸及貴賓包廂晚宴，顛覆傳統演唱會體驗，令觀眾一邊享受音樂，一邊品嚐美食。
萬人見證全城傳唱謝霆鋒金曲
演唱會結束後，數萬名觀眾離場時齊聲合唱謝霆鋒的經典歌曲，場面感人。Andy表示，無論在卡拉OK、西餐廳還是火鍋店，謝霆鋒的歌曲無處不在，成為全城熱潮。即使演唱會已落幕，網上仍充斥其演出片段，Andy直言謝霆鋒今次「寫下香港演唱會歷史新一頁」！