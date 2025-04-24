謝霆鋒2025啟德演唱會入場懶人包全攻略 完整歌單+嘉賓陣容公開
廣告
謝霆鋒2025「Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會」本週4/24-27日在啟德體育園盛大開演，緊隨Coldplay後成為該場館第二個大型演唱會，謝霆鋒更創下亞洲藝人首位在此開騷的紀錄，粉絲熱情高漲！這份入場懶人包涵蓋演出時間、歌單預測、嘉賓陣容、交通指引，助你輕鬆準備，一齊睇睇！
謝霆鋒演唱會2025入場時間及流程
樂迷需留意演唱會入場安排：下午4時30分起進行安檢、企位觀眾驗票排隊及場內購買官方紀念品；下午5時30分正式開放入場，演出於晚上7時30分開始。入場流程簡潔，觀眾需先在隨身行李檢查處出示門票並接受安檢，隨後前往指定閘口掃描門票入場。建議提前到場，避免錯過精彩開場。
謝霆鋒演唱會2025歌單曝光
謝霆鋒演唱會的歌單備受期待，粉絲可重溫多首經典金曲，包括「活着 Viva」、「玉蝴蝶」、「謝謝你的愛1999」及「因為愛所以愛」。想提前預熱？不妨透過Joox的「謝霆鋒進化演唱會預熱歌單」回味這些膾炙人口的歌曲，準備在啟德現場與謝霆鋒一同唱爆啟德，感受音樂進化的震撼魅力。
- 《估計錯誤》
- 《前前後後左左右右》
- 《一了百了》
- 《無聲仿有聲》
- 《玉蝴蝶》
- 《一擊即中》
- 《壞習慣》
- 《逆行》
- 《活著viva》
- 《開放日》
- 《因為愛所以愛》（國語歌）
- 《黃種人》（國語歌）
- 《愛最大》
- 《遊樂場》
- 《潛龍勿用》
- 《活火山》
- 《邊走邊愛》
- 《只要為你活一天》
- 《早知》
- 《不要說謊》
- 《我甚麼都不是》
除了流出歌單，一眾歌迷還希望安歌環節會唱以下金曲：
- 《愛後餘生》（伍樂城作曲中最著名的三首之一）
- 《非走不可》（代表作，很有可能作為壓軸曲目）
- 《謝謝你的愛1999》（國語經典三首之一，考慮到國語聽眾）
- 《黃種人》（國語經典三首之一，考慮到國語聽眾）
- 《活著viva》（快節奏代表作）
- 《壞習慣》（快節奏歌曲必唱）
- 《末世紀的呼聲》（自己作曲填詞，意義非凡）
- 《從前以後》（一首underrated 嘅歌，歌詞入肉，完全表達了中學男女同學之間嘅曖昧。）
- 《塞車》（專輯主打歌，有機會）
- 《舊傷口》（內地聽眾比較熟）
- 《曝光》（快歌常備）
- 《別來無恙》（澳門美食節有唱，這次會嗎）
- 《不是定理》（快歌常備）
- 《鋒味》（照顧內地聽眾）
- 《天空那麽大》（電視劇「撻出愛火花」主題曲，最近也重播為演唱會預熱樂，參考鄧麗欣唱let it flow，有機會）
謝霆鋒演唱會嘉賓陣容流出
網上更瘋傳謝霆鋒演唱會嘉賓名單，據稱包括劉德華、陳奕迅、容祖兒、Twins及張學友等重磅巨星，每位均星光熠熠，令人期待。不過網友質疑可信性：「假到爆，唔會係學友啦！佢自己做緊巡唱係唔會做其他演唱會嘉賓」、「祖兒第三日應該係澳門開緊show喎」、「唔駛嘉賓啦thanks」。
圖片來源：IG@chefnicookies、鋒味@微博、threads圖片、IG@focusentertainmentofficial、新傳媒資料室資料或影片來源：原文刊於新假期