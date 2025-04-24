謝霆鋒2025啟德演唱會入場懶人包全攻略 完整歌單+嘉賓陣容公開

謝霆鋒2025「Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會」本週4/24-27日在啟德體育園盛大開演，緊隨Coldplay後成為該場館第二個大型演唱會，謝霆鋒更創下亞洲藝人首位在此開騷的紀錄，粉絲熱情高漲！這份入場懶人包涵蓋演出時間、歌單預測、嘉賓陣容、交通指引，助你輕鬆準備，一齊睇睇！