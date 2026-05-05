英皇群星演唱會啟德落幕｜謝霆鋒壓軸驚喜空降 容祖兒狂跳19分鐘霸氣宣佈再開騷

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啟德主場館再次成為全城焦點！英皇群星演唱會一連兩場圓滿落幕，昨晚（4日）第二場更迎來重磅驚喜——剛完成成都個唱的謝霆鋒空降壓軸，以「鋒式搖滾」引爆全場，加上容祖兒連續狂跳19分鐘霸氣封台、Twins與關智斌爆笑互損的回憶殺金句，令萬人場館氣氛沸騰到最高點，網民紛紛大呼過癮。

Twins關智斌開場互爆金句笑到碌地

第二晚繼續由Twins阿Sa、阿嬌打頭陣，關智斌（Kenny）接力，三人勁歌熱舞後即展開連環互窒模式，笑聲不斷。阿Sa感觸回想十七歲簽約英皇至今百感交集，話未說完Kenny即插嘴：「做埋人妻啦！嫁埋啦！」全場即時歡呼，阿嬌和應：「可喜可賀呀！」阿Sa哭笑不得：「喂呀！係咪日日都要Que呢句㗎？」三人的默契互動令觀眾笑到停唔到。

Kenny自嘲當年骨瘦嶙峋阿Sa認面細咗

三人話鋒一轉齊齊多謝金牌經理人霍汶希（Mani），Kenny笑問點解廿幾年前會有慧眼將佢哋「執返嚟」，更自嘲當年頭髮「一支支插晒出嚟」。阿嬌即補刀：「同埋好瘦㗎嘛，骨瘦嶙峋咁樣。」阿Sa大讚阿嬌中文勁，Kenny反攻阿Sa：「你都唔差呀，由十一吋pizza面而家變咗七吋pizza面。」阿Sa笑住認：「大pizza變細pizza。」阿嬌更爆料Mani每日打電話叫佢減肥，最後阿Sa與Kenny齊拋金句：「正所謂肥過瘦過冇醜過！」全場歡呼大表贊同。

古巨基咳出血絲照唱不誤感動全場

古巨基唱完Medley後坦白身體狀況，透露因聲帶發炎數日，演出當日更曾咳出血絲，醫生警告若聲帶受損必須考慮是否繼續演唱。然而基仔未有令樂迷失望，更請來四位新晉歌手曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）合唱，感謝佢哋「義無反顧一口答應」幫手。基仔直言：「我好對唔住大家，唔能夠以最佳狀態表演。」更即場承諾會入錄音室錄一個正式版本送俾大家，全場大叫支持。

VIVA出道未夠兩年已壓住啟德萬人舞台

女子組合VIVA出道未夠兩年，四位成員Carina、Ada、Macy及VALC已能登上啟德主場館萬人舞台，表現毫不怯場。首場與師兄陳偉霆大跳勁舞已令人眼前一亮，第二場更獲獨立Solo機會，跳唱最新團歌《Baby Savage》，台風穩健，舉手投足散發超越新人的自信與壓台感，成功圈粉無數。

網民激讚VIVA唱跳超穩吸盡男飯

演出後眾多網民於社交媒體熱烈討論，紛紛大讚：「叻女呀！你哋今日好壓到台！好穩！希望可以俾更多人見到、認識VIVA。」、「呢個live唱得超穩超勁呀！」、「個live超掂，應該吸咗好多男飯，見前面啲男仔睇得好開心。」可見VIVA的舞台魅力已經成功突圍，未來發展令人期待。

容祖兒狂跳19分鐘霸氣宣佈下年再見

全晚另一高潮非容祖兒莫屬，她以個人快歌與熱舞為主軸，一口氣連續跳唱19分鐘，由頭到尾氣勢如虹，舞步精準凌厲，全場氣氛持續沸騰。祖兒特別鳴謝韓國頂尖舞團WEDEMBOYZ為她編舞，該舞團曾與NCT 127、SEVENTEEN等國際巨星合作，亦是《LIKE JENNIE》的合編舞者，實力毋庸置疑。祖兒更以韓文多謝：「감사합니다！」隨後霸氣宣佈：「我會繼續強大。下年！喺度見啦！」全場瘋狂歡呼。

謝霆鋒全黑造型壓軸登場引爆全場大合唱

剛完成成都演唱會的大師兄謝霆鋒驚喜加入第二晚陣容壓軸演出，以全黑造型配上黑超型格登場，攜手王雙駿及樂隊演繹多首新舊金曲。先以充滿搖滾風的《逆行》開唱，隨後送上經典的《遊樂場》、《非走不可》及《玉蝴蝶》，全場樂迷自動波大合唱，場面震撼。霆鋒將「鋒式搖滾」的狂熱再度帶到啟德主場館舞台，為整晚演出注入最熾熱的能量，同時為第二晚畫上完美句號。

黃子華許冠文狄波拉等星光熠熠撐場

台下觀眾同樣星光熠熠，第二晚吸引眾多政商界及娛樂圈嘉賓出席，包括霍震霆、霍震寰、李家誠伉儷等政商界人士，娛樂圈則有狄波拉、許冠文、黃子華、蘇永康、陳茂賢及連詩雅等。英皇旗下兩位影后惠英紅、劉雅瑟，影帝方中信、歐陽震華，以及米雪、石修、溫碧霞等資深演員亦拉大隊出席看足全場，陣容鼎盛。

謝霆鋒 容祖兒 （圖片來源：英皇娛樂）
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謝霆鋒 容祖兒 （圖片來源：英皇娛樂）
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謝霆鋒 容祖兒 （圖片來源：英皇娛樂）
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謝霆鋒 容祖兒 （圖片來源：英皇娛樂）
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謝霆鋒 容祖兒 （圖片來源：英皇娛樂）
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謝霆鋒 容祖兒 （圖片來源：英皇娛樂）
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圖片來源：英皇娛樂資料或影片來源：原文刊於新假期

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