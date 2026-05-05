英皇群星演唱會啟德落幕｜謝霆鋒壓軸驚喜空降 容祖兒狂跳19分鐘霸氣宣佈再開騷

啟德主場館再次成為全城焦點！英皇群星演唱會一連兩場圓滿落幕，昨晚（4日）第二場更迎來重磅驚喜——剛完成成都個唱的謝霆鋒空降壓軸，以「鋒式搖滾」引爆全場，加上容祖兒連續狂跳19分鐘霸氣封台、Twins與關智斌爆笑互損的回憶殺金句，令萬人場館氣氛沸騰到最高點，網民紛紛大呼過癮。