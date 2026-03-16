謝霆鋒新歌MV白蟒蛇纏身搏命演出 親自導演爆破場面震撼眼球

謝霆鋒今日推出全新國語作品《推倒重來》，不但親自作曲兼監製，更擔任MV總導演一腳踢，將歌曲概念化為超現實畫面。MV中他被粗大白蟒蛇纏頸的震撼場面，加上親身上陣的爆破戲份，展現其一貫搏命精神，背後創作理念更引人深思。