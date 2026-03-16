謝霆鋒新歌MV白蟒蛇纏身搏命演出 親自導演爆破場面震撼眼球

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謝霆鋒今日推出全新國語作品《推倒重來》，不但親自作曲兼監製，更擔任MV總導演一腳踢，將歌曲概念化為超現實畫面。MV中他被粗大白蟒蛇纏頸的震撼場面，加上親身上陣的爆破戲份，展現其一貫搏命精神，背後創作理念更引人深思。

謝霆鋒親自操刀MV爆破場面搏命演出

MV前期籌備工作長達四個月，謝霆鋒在片中不但要面對多個爆破場面，更有一幕被粗大的白色蟒蛇纏頸，畫面極為震撼。出名搏命的他當然親身上陣置身其中，完全不用替身。MV開場時謝霆鋒身處一個冷冰冰的機械世界，四周都是機械臂環繞，他拿起結他在科技空間中照樣夾band，將歌曲內核具象呈現。隨後機械竟神奇地變成泥土，並長出花草，視覺效果令人驚艷。

謝霆鋒透過《推倒重來》探討科技與人性

謝霆鋒表示，今時今日科技發達，AI逐漸融入人類生活，於是他便將這種感覺放入歌中，以最直白的搖滾節奏，編出人類與科技的更叠。他認為就算「推倒重來」，人類內心那團火及堅持，才是至為緊要。英文歌名《Evolution》與他即將舉行的Evolution巡回演唱會主題相互呼應，以統一的音樂表達，完成一次關於時代、自我與邊界的思考。

謝霆鋒Evolution演唱會3月深圳揭幕

謝霆鋒想透過MV表達出，無論世界如何冰冷、如何機械化，只要我們擁抱一切，生命的溫度始終可以打破一切，迎來陽光。除了新歌發布，謝霆鋒《Evolution》巡迴演唱會即將開啓，3月20日至22日深圳站率先登場，隨後4月11日至12日武漢站、5月2日至3日成都站，壓軸5月30日至31日北京站鳥巢連開兩場，令人期待。

網民激讚謝霆鋒全才表現期待演唱會

新歌及MV推出後，網民紛紛留言激讚謝霆鋒的全才表現。有網民表示「霆鋒真係好勁，作曲監製導演樣樣掂」，亦有人大讚MV視覺效果震撼，「白蟒蛇嗰幕真係好有衝擊力」。不少歌迷更表示已準備好搶購演唱會門票，期待親身感受謝霆鋒的現場魅力，「鳥巢兩場一定要去」成為熱門留言。

謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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謝霆鋒 推倒重來 （圖片來源：大會提供）
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圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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