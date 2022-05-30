海關戰線｜謝霆鋒赤膊上陣展示完美肌肉 網民讚：仲弗過以前﹗
謝霆鋒在《海關戰線》首度任動作指導，與相隔六年再拍戲的張學友合作，加埋林嘉欣、吳鎮宇及劉雅瑟等，配搭新鮮又令人期待﹗謝霆鋒兼任動作指導及演員，近年甚少騷肌的他，為電影赤膊上身晒出完美肌肉，網民大讚：仲弗過以前﹗
海關戰線｜大場面 謝霆鋒戲中受傷赤膊台療
謝霆鋒聯同劉雅瑟日前現身中環9號碼頭，位於摩天輪對開空地，拍攝由邱禮濤導演執導的動作巨製《海關戰線》，拍攝場面浩大，現場安排警車、消防車、救護車及海關車輛拍攝，過百名臨時演員，而劇情講述霆鋒為拘捕犯人，背脊受傷，霆鋒赤膊接受救護員治理傷勢，赤膊上陣的霆鋒展示出完美體態肌肉，看來經過艱苦訓練，吸引不少途人圍觀。
謝霆鋒首任動作指導 張學友好放心：我是長輩他一定會對我好
由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏編劇，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂、楊天宇、米雪、石修、黃錦燊、袁富華、Amanda S、邱占輝、Brahim Chab、劉若寶、朱天、黎峻傾力合演，電影拍攝進入如火如荼階段。
《海關戰線》謝霆鋒首任動作導演
相隔6年，再度接拍新片的張學友，與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，學友笑言：「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是搏一搏，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，早前邱禮濤導演跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」
《海關戰線》張學友謝霆鋒互推主題曲
對於學友與霆鋒是否有機會合唱主題曲，霆鋒笑指：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友補充：「你是的，其實我拍戲以來都很少會自己提出（唱主題曲），多數都是別人要求才會唱，如果霆鋒唱的話，我就不唱留給他了。」