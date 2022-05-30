海關戰線｜謝霆鋒赤膊上陣展示完美肌肉 網民讚：仲弗過以前﹗

謝霆鋒在《海關戰線》首度任動作指導，與相隔六年再拍戲的張學友合作，加埋林嘉欣、吳鎮宇及劉雅瑟等，配搭新鮮又令人期待﹗謝霆鋒兼任動作指導及演員，近年甚少騷肌的他，為電影赤膊上身晒出完美肌肉，網民大讚：仲弗過以前﹗