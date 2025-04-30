謝霆鋒演唱會餘波未停！串流平台重溫熱潮 串流平台排行榜佔10席位！

謝霆鋒近日於啟德主場館舉行了一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》，成為首位在該場地舉辦演唱會的歌手。這次演唱會是他相隔25年後再次舉辦，每晚吸引了4.3萬名觀眾，但由於門票一票難求，許多人選擇在家中透過串流平台重溫謝霆鋒的經典歌曲。