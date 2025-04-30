謝霆鋒演唱會餘波未停！串流平台重溫熱潮 串流平台排行榜佔10席位！
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謝霆鋒近日於啟德主場館舉行了一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》，成為首位在該場地舉辦演唱會的歌手。這次演唱會是他相隔25年後再次舉辦，每晚吸引了4.3萬名觀眾，但由於門票一票難求，許多人選擇在家中透過串流平台重溫謝霆鋒的經典歌曲。
演唱會氣氛熱烈 歌迷完騷後大合唱
雖然相隔25年再開show，但演唱會上每當歌曲前奏響起時，歌迷都耳熟能詳，更跟着一起大合唱，氣氛high爆。演唱會於星期日圓滿結束，不過「鋒」潮持續發酵，霆鋒經典金曲強勢回歸，於Apple Music「香港百大排行榜」頭15位中，霸氣佔據10個席位，歌曲包括《玉蝴蝶》、《無聲仿有聲》、《非走不可》、《愛後餘生》及《潛龍勿用》等，新歌《逆行》也在其中 ，從抒情到搖滾，首首都能勾起集體回憶，看來四場演唱會未夠喉，歌迷繼續回憶「鋒味」要「補課」！
謝霆鋒感性致謝歌迷 期待未來再開演唱會
在演唱會的最後一場，謝霆鋒在演唱《活著VIVA》前感性地說：「好多謝由世界各地來同我完成呢個夢想嘅你哋，其實如果仲有期，我會繼續開嘅！」、「但係冇，哈哈。」這番話引起了現場觀眾的強烈共鳴，許多歌迷都希望不久的將來能夠再次參加謝霆鋒的演唱會。
圖片來源：Apple Music 資料或影片來源：原文刊於新假期