謝霆鋒揭從來唔肯化妝原因！網友勁讚：唯一敢素顏喺啟德開演唱會嘅人

謝霆鋒一連四場的啟德演唱會已圓滿結束，不過霆鋒帶來的熱潮尚未減退，近日就有網友翻出他昔日上電台接受訪問的片段，發現原來謝霆鋒出道至今近29年，無論是開演唱會還是拍電影，他都一直堅持不肯化妝，要以最真的面貌示人，令網友都好驚訝，封他做「素顏男神」！