謝霆鋒揭從來唔肯化妝原因！網友勁讚：唯一敢素顏喺啟德開演唱會嘅人
謝霆鋒一直堅持素顏演出
這段影片出自謝霆鋒2018年上商台節目《口水多過浪花》接受Do姐鄭裕玲訪問時，講到：「我唔化妝㗎！我從來…我就算做節目都唔化妝，我唔鍾意！」Do姐問他：「做戲化妝啦啩？」霆鋒即回答：「唔化！我除咗特技化妝，同埋好多血嗰啲妝之外，我未化過妝，我唔肯㗎！」
Do姐驚訝下再追問：「靚仔如你，都可能有少少斑、少少freckles（雀斑），都要遮㗎嘛？你唔理？由得佢？」但霆鋒堅持：「唔可以…我又覺得男仔要似返個男仔！我又唔可以男仔太過濃妝。」
網民勁讚霆鋒「唔化都好靚仔」
霆鋒這番說話引起網民熱議，不少網民都勁讚他：「唯一敢素顏喺啟德開演唱會嘅人」、「睇返啟德大頭，唔化都好靚仔」、「靚仔系可以橫行無忌的」、「返工見過佢，keep得好，有男人味，唔使搞咁多花臣」、「型到核爆」、「性格man爆」、「佢真係好靚仔，到家下都仲keep到」、「想問佢點樣護膚？44歲都keep得好好。」
也有網民笑指他那一句唔化妝係因為「男仔要似返個男仔」得罪了不少化妝的男人：「得罪男藝人系列」、「佢呢一句說話打沉晒所有韓國男明星」、「佢巳經得罪晒而家嘅後生仔」、「一次過地圖炮晒全世界化過妝嘅男人」等，亦有網民反駁：「其實佢只係強調自己唔鍾意化妝，又唔係話所有男藝人都唔應該化妝，點解大家要起晒杆。」
經理人Mani爆霆鋒「不讓人碰他臉」
謝霆鋒的經理人霍汶希（Mani）在一次訪談中，亦曾分享謝霆鋒的叛逆故事，直指他出道以來從來唔肯化妝：「他連上綜藝都素顏，我請個化妝師幫他吸油而已，他都不讓，他不讓人碰他的臉，眉毛也不讓，他最給面子也只能是我去幫他吸吸油！」
趙薇也曾讚揚好友謝霆鋒的皮膚狀態，她在《中餐廳》節目中表示：「謝霆鋒演任何戲，做任何工作，他從來不化妝的，他皮膚也真的很好。」霆鋒的好友容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）都曾公開表示對謝霆鋒的皮膚狀態感到羨慕。