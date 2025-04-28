謝霆鋒演唱會︳LucasQuintus現身睇騷正面曝光 重溫兄弟成長史

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》週四開鑼，4月27日尾場再度引爆啟德園主場館，全場近四萬名觀眾激情投入，氣氛比之前更熱烈，當晚霆鋒兩名兒子Lucas和Quintus亦有現身睇騷，更坐在台前觀眾席，近距離觀看父親的演出！