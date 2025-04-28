謝霆鋒演唱會︳LucasQuintus現身睇騷正面曝光 重溫兄弟成長史
謝霆鋒兩子年齡與出生背景
謝霆鋒與張栢芝的大仔謝振軒（Lucas）於2007年8月2日出生，截至2025年4月，他年滿17歲。二兒子謝振南（Quintus）則於2010年5月12日出生，目前為14歲。回溯至兩兄弟的出生年份，今年44歲的謝霆鋒在27歲初為人父；Quintus出生時，謝霆鋒則約29歲，由於父母離異加上後來謝霆鋒與王菲傳奇復合，令娛樂圈增添了不少話題。
謝霆鋒 張柏芝 2011年離婚
44歲謝霆鋒與張柏芝在2011年離婚，兩個兒子都交由張柏芝撫養，不過每逢年過節、嫲嫲生日，兩子都會跟父親見面，近年有網友目擊到謝霆鋒帶著兒子出遊，2023年暑假就被目擊到帶著大仔Lucas去澳洲滑雪，今年1月，謝霆鋒罕有地在Instagram上分享Lucas滑雪照，父子感情不俗。
童年時，Lucas和Quintus兩兄弟經常獲栢芝帶入主題樂園，被網民拍到親子樂。父母離婚後，Lucas和Quintus兄弟也不時與謝家見面，2013年，謝婷婷就曾在微博上載與Lucas和Quintus的合照。
2010年一家四口向拉姑賀壽
睇翻2010年7月，謝振南 (Quintus ) 兩個月大時，張柏芝和拉姑曾被拍到婆媳同枱，嫲嫲餵奶，坐對面嘅栢芝仲有幫拉姑影相。
2010年10月尾拉姑狄波拉59歲生日宴，謝霆鋒和張柏芝曾以夫妻身份帶兩子與拉姑合照，當時手抱的Quintus僅半歲 。到2011年8月兩人宣布離婚後，同年10月，兩個孫都有出席嫲嫲生日宴，不過就變成由霆鋒單拖帶兩個仔向拉姑賀壽。
Lucas謝振軒：遺傳父親帥氣與叛逆
17歲的Lucas如今已是娛樂圈的「星二代」焦點。他不僅遺傳了謝霆鋒的俊朗外貌，身高更已超越父親。據報導，Lucas的身高比例與謝霆鋒不相上下，甚至被網友讚譽「青出於藍」。2025年初，謝霆鋒罕見在微博分享與Lucas的滑雪照片，父子倆在雪地中帥氣摆pose，引發粉絲熱議。Lucas身穿滑雪裝，單手拎滑雪板，酷勁十足，儼然是個小版謝霆鋒。
除了外貌，Lucas似乎也繼承了父親的運動細胞。他對滑雪情有獨鍾，2023年曾與謝霆鋒一同在澳洲滑雪一個月，期間謝霆鋒親自傳授技巧，父子感情可見一斑。然而，Lucas的感情生活也曾掀起波瀾。2024年，大陸傳媒爆料他與一名46歲滑雪女教練交往，甚至傳出同居消息，引發張栢芝不滿。
Quintus謝振南：低調成長，帥氣初現
相較於哥哥Lucas，14歲的Quintus顯得低調許多，但他的帥氣同樣不容小覷。2025年1月，Quintus在新加坡被網友拍到正面近照，照片一出即引發熱議，網友驚呼其「帥度直逼老爸謝霆鋒」。從照片看，Quintus五官精緻，身形修長，已有少年偶像的雛形。
雖然Quintus曝光度較低，但他與父親的互動同樣溫馨。2025年春節期間，謝婷婷（謝霆鋒妹妹）在Instagram分享家庭出遊照，謝霆鋒與兩個兒子並肩散步的背影令人動容。Quintus的身高已與謝霆鋒齊平，顯示他正處於飛速成長的階段！
謝霆鋒演唱會尾場 兩子再度同框現身支持父親
謝霆鋒與前妻張栢芝育有的兩個兒子——謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），如今一位17歲、一位14歲，已成長為帥氣少年，頻頻成為媒體焦點。在謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》第三場晚上，他們同時現身於觀眾席上欣賞父親的演出，與前一晚王菲身處貴賓包廂不同，兩子與嫲嫲狄波拉一樣坐在台前觀眾席，近距離觀看謝霆鋒的演出。
謝霆鋒順應民意！尾場加唱《壞習慣》
個唱尾段霆鋒由場尾位置去到場中嘅旋轉四面台，根據之前歌單，邊唱邊打木箱鼓，隨後再自彈自唱《別來無恙》，跟住霆鋒再同fans大合唱《遊樂場》，來到尾場，霆鋒唱咗大家期待已久嘅出道作品《壞習慣》！前奏一起秒引哄動，全場fans企晒起身同霆鋒一齊jam歌！睇見fans咁high，霆鋒不時偷笑，唱完嗰陣仲搞笑扮打冷震：「咦，打冷震呀！」
（圖片來源：大會提供）
謝霆鋒演唱會王菲包廂甜笑應援
在兩子現身之前一晚，少有作公開露面的謝霆鋒女友王菲驚喜現身包廂，低調現身支持男友謝霆鋒。雖刻意保持低調，但當謝霆鋒獻唱經典《玉蝴蝶》時，王菲被現場觀眾捕捉到隨節奏輕輕搖擺、哼唱旋律，更在快歌環節與全場觀眾齊齊起身熱舞，甜笑滿面，幸福氣場滿瀉。
星光熠熠撐場 陳奕迅全家到場捧場
除了王菲，第二場的星級觀眾名單同樣星光熠熠，包括陳奕迅、徐濠縈、蘇永康、周慧敏、李克勤與太太盧淑儀、胡定欣、炎明熹、張家輝、胡子彤、楊受成博士等，儼如一場紅地毯大會師。眾星全程跟唱《因為愛所以愛》、《潛龍勿用》等金曲，更不時站立揮動手燈打氣，High到爆！
首場音響惹熱議 主辦火速應對獲好評
有別於首場部分觀眾反映的音效覆蓋問題，大會主辦及演唱會總監馮貽柏迅速回應，調派專業團隊通宵實測、重設分區音響系統，更親自走訪場館各層角落與觀眾交流意見，務求每個座位都有最佳音效體驗。第二晚隨機訪問多位觀眾，幾乎一面倒好評：「感受到主辦好用心」、「低音震撼到心口、人聲清晰得好似霆鋒貼住耳仔唱」等。