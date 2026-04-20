金像獎2026｜謝霆鋒帥氣現身 與女神爆笑對話翻15年舊帳 意外透露《怒火漫延》動向

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謝霆鋒久未現身金像獎舞台，昨晚以頒獎嘉賓身份帥氣登場，與由韋羅莎聲演的金像獎女神展開一段爆笑對話。女神不但調侃霆鋒忙於副業而忘了拍戲，更翻起15年前舊帳質問他當年帶走獎座後便「人間蒸發」，現場氣氛輕鬆有趣。霆鋒在台上狀態極佳，逐一點評四位影帝候選人，更意外透露與劉德華合作的《怒火漫延》最新動向，令全場矚目。

謝霆鋒帥氣現身金像獎 與女神爆笑對話

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上，謝霆鋒以「最佳男主角」頒獎嘉賓身份現身，甫上台僅以簡短「大家好」打招呼，隨即引來金像女神深情回應「好耐冇見，你今晚好靚」。然而女神語氣一轉，拿出「正宮」氣勢調侃霆鋒站姿「我唔該你企返直啲先同我講嘢」，更連珠炮發揶揄他忙於副業「你咁得閒嘅？唔使煮嘢食咩？唔使買香腸呀？搞演唱會嗰啲呢？」現場觀眾被這段即興對話逗得哈哈大笑，霆鋒亦展現招牌幽默感從容應對。

韋羅莎聲演女神翻舊帳 網民熱議神秘聲線

金像女神更翻起15年前舊帳，幽默指責謝霆鋒當年拿走獎座後便消失「十幾年前第30屆電影金像獎嗰晚，你帶咗我返屋企，跟住就唔見咗人喇。霆鋒，你點交代呀？」原來這把磁性聲線來自實力派舞台劇演員韋羅莎，她以獨特的劇場張力與霆鋒展開跨越時空對話。不少網民在社交平台熱議這把神秘女聲身份，紛紛大讚韋羅莎的聲演功力，認為她與謝霆鋒的化學反應十足，為嚴肅的頒獎環節增添不少趣味。

謝霆鋒透露《怒火漫延》動向 與劉德華12年後再合作

面對女神追問何時正式回歸拍戲，謝霆鋒大派定心丸透露最新動向「快喇快喇。我同阿華哥（劉德華）嗰部《怒火漫延》呢……都係唔好講住喇」。這部電影是2021年陳木勝導演《怒火》之精神續作，由劉德華監製兼領銜主演，郭子健導演，謝霆鋒擔任動作指導兼領銜主演。電影在2023年10月於香港啟德郵輪碼頭舉行開鏡儀式，這是劉德華與謝霆鋒繼《新少林寺》後相隔12年再度合作，據悉電影在2024年已完成主要拍攝，目前正進行後期製作。

回顧謝霆鋒2011年影帝時刻 向父親謝賢道歉成經典

謝霆鋒在2011年憑《線人》精彩演出擊敗周潤發、梁家輝、張家輝和張學友等強勁對手，獲封第30屆金像獎影帝。當年他在劉青雲和周迅手中接過獎座，發表了向父親謝賢「挑機」後道歉的感人感言「我知你（謝賢）喺屋企睇緊電視機，但我唔知點解呢番說話喺我心入面哽住12年，希望你原諒一個咁不知天高地厚、冇禮貌嘅小朋友」。這段真情流露的得獎感言至今仍被影迷津津樂道，成為金像獎歷史上的經典時刻之一。

網民激讚謝霆鋒狀態極佳 期待電影作品回歸

謝霆鋒在台上狀態極佳，逐一點評四位影帝候選人，大讚古天樂一人提名兩部作品「誠意分爆燈」、張繼聰練得一身驚人肌肉、陳家樂有顏值有實力，更對前輩梁家輝致以最高敬意。網民紛紛留言「霆鋒哥狀態好好」「好想睇佢拍多啲戲」「同女神嘅對話好搞笑」「期待《怒火漫延》快啲上映」。最終由梁家輝憑《捕風追影》奪得影帝，這也是家輝哥第5次獲得金像獎影帝殊榮，謝霆鋒親手頒發獎座的一刻成為當晚焦點。

謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
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謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
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謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：ViuTV）
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謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：《怒火漫延》海報）
（圖片來源：《怒火漫延》海報）
謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：《怒火漫延》海報）
（圖片來源：《怒火漫延》海報）
謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：《怒火漫延》劇照）
（圖片來源：《怒火漫延》劇照）
謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：亞洲台）
（圖片來源：亞洲台）
謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：亞洲台）
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謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：亞洲台）
（圖片來源：亞洲台）
謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：亞洲台）
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謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：亞洲台）
（圖片來源：亞洲台）
謝霆鋒 金像獎 （圖片來源：亞洲台）
（圖片來源：亞洲台）

圖片來源：ViuTV、《怒火漫延》海報、《怒火漫延》劇照、亞洲台資料或影片來源：原文刊於新假期

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