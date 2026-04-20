金像獎2026｜謝霆鋒帥氣現身 與女神爆笑對話翻15年舊帳 意外透露《怒火漫延》動向

謝霆鋒久未現身金像獎舞台，昨晚以頒獎嘉賓身份帥氣登場，與由韋羅莎聲演的金像獎女神展開一段爆笑對話。女神不但調侃霆鋒忙於副業而忘了拍戲，更翻起15年前舊帳質問他當年帶走獎座後便「人間蒸發」，現場氣氛輕鬆有趣。霆鋒在台上狀態極佳，逐一點評四位影帝候選人，更意外透露與劉德華合作的《怒火漫延》最新動向，令全場矚目。