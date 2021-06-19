識貨│陳自瑤Yoyo直播帶貨表現差被狠批 感挫敗即場爆喊 直斥上錯賊船

陳自瑤Yoyo自從在《好聲好戲》勝出後，自信返晒嚟，更被無綫創意官王祖藍點名參加下周一(6月21日)推出的直播帶貨節目《識貨》，全冇帶貨經驗的陳自瑤，拍第一集時表現強差人意遭評判不留情面狠批，陳自瑤一時接受唔到喊到收唔到聲，要主持Do姐鄭裕玲多番安慰。

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖