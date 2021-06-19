識貨│陳自瑤Yoyo直播帶貨表現差被狠批 感挫敗即場爆喊 直斥上錯賊船
陳自瑤Yoyo自從在《好聲好戲》勝出後，自信返晒嚟，更被無綫創意官王祖藍點名參加下周一(6月21日)推出的直播帶貨節目《識貨》，全冇帶貨經驗的陳自瑤，拍第一集時表現強差人意遭評判不留情面狠批，陳自瑤一時接受唔到喊到收唔到聲，要主持Do姐鄭裕玲多番安慰。
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖
《識貨》第一集陳自瑤滑鐵盧
早前勝出《好聲好戲》的陳自瑤，人氣急升曝光率大增，演技與聲演都得到認同的她，終於遇上演藝事業中的最大挫折。在無綫全新節目《識貨》中，參賽者入面有黎諾懿、黃建東、何遠東同DJ路芙等，陳自瑤第一集就爆喊，鏡頭前後都喊到收唔到聲。
陳自瑤被即場批評
再參加比賽節目的陳自瑤，挾住冠軍之名壓力非常大，就連主持Do姐亦看好她能勝出比賽。不過事與願違，比賽中的陳自瑤表現麻麻，更被評判即場兜口兜面話唔掂，搞到陳自瑤在鏡頭前落淚。
Yoyo喊到收唔到聲
可能一時未能接受自己帶貨失敗，陳自瑤返到後台見到其他參賽者，講唔夠兩句又再次爆喊，大家都不知所措，最後要出動Do姐。
被同事視為勁敵
壓力愈大陳自瑤就愈失準，第一集信心大失的她硬著頭皮繼續錄影。陳自瑤表示有很多無形壓力，可能剛贏完《好聲好氣》，面對不認識的範疇，見其他對手都很強，但又被人認為是勁敵，所以她不懂得應對。
陳自瑤嚇親Do姐
陳自瑤失控爆喊嚇親Do姐，Do姐多次上前安慰她，講了很多鼓勵說話，更陪住陳自瑤接受訪問。
陳自瑤一提劣評即喊
雖然有Do姐陪住，但陳自瑤接受訪問一提帶貨表現差受批評，又即時爆喊，Do姐亦直指評判毫不留情地批評，好殘忍。
陳自瑤承受不了挫敗 直頭上錯賊船
當日陳自瑤兩度接受訪問都忍唔住爆喊，更直斥上錯賊船，她表示自己只是一個演員，入行至今從未遇過如此強烈的挫敗感，所以情緒有點波動，對自己失望而灑淚，她亦承認自己有很多不足之處，之後會調節以學習心態迎戰，平常心面對。