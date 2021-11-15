譚仔也造星 經海選揀出6位姐姐成女團 將特色鄉音發揚光大
呢個時代個個都話要造星，ViuTV有《全民造星》、TVB有《聲夢傳奇》，就連譚仔米線都搞咗個女聲合唱團，經過海選揀出6位唱得的姐姐，與林家謙合作唱出譚仔25周年主題曲，仲拍埋MV，證明只要有夢想，造星無分年齡與職業。
撰文：東方新地 圖片：譚仔雲南米線發相
譚仔25周年多搞作
ViuTV的《全民造星4》大搞女團，不過未成軍已被譚仔捷足先登，為慶祝品牌廿五周年，譚仔特別以發源地「深水埗」為引子，並以「廿五載情如初見」為主題，找來人氣創作歌手林家謙與6位「譚仔女聲合唱團」打造一首主題曲，又舉行《譚仔．姐．遮》藝術展、「譚仔姐姐2046未來制服設計比賽」及「譚仔廿五載情如初見啓動禮」，宣布「譚仔女聲合唱團」正式出道。
6位姐姐組成女團
譚仔不假外求，在旗下米線店1,300名員工中，揀選了六位姐姐組成「譚仔女聲合唱團」，目測平均年齡過四十，再選出隊長玲玲姐和副隊長彩燕姐，二人分別來港十年和四年，她們在內地未曾工作過，同樣是來港後加入譚仔大軍搵私己錢。但原來女團成員都一人有一個夢想，當中副隊長彩燕姐接受訪問時更表示自己從小就好有表演慾，很想站在舞台上成為主角，入選女團後，就連兒子也叫她不要開玩笑。
「勿演」「懶肉」成獨有語言
雖然這6位姐姐都操「唔鹹唔淡」廣東話，但她們都不介意成為取笑對象，更同聲表示這些都是她們獨有的語言，為了唱歌，眾人放工後要接受訓練，變得更加專業。「譚仔女聲合唱團」有份和唱和參與拍攝主題曲MV。日前在記者會上，身為「譚仔廿五周年宣傳大使」的林家謙剖白歌曲的創作靈感：「因就讀的中學位於深水埗，所以我人生有一段極長時間在深水埗度過，連第一次認識譚仔亦是在深水埗的本店，那一段回憶開始淡褪，但當我收到譚仔的邀請，再次重返舊地，才赫然發現這份記憶和情感未有減退，因此以這份『初見』作為這首歌的中心。」