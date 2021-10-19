換命真相｜譚俊彥太太任祉妍原來都係圈中人 為家庭甘願放棄事業
文：東方新地｜圖：譚俊彥IG、任祉妍IG及微博、新傳媒圖片庫、TVB影片截圖
譚俊彥 獲太太教演戲
譚俊彥指太太任祉妍對他的演技很有要求，經常在他演戲時提出意見，對他助益良多。曾在03年轉戰內地的譚俊彥，2015年與新加坡舞台劇演員任祉妍結婚，先後誕下大女譚晴（Renee）同細仔譚杺（Rex）湊成「好」字。為爭取更多家庭相聚時間、亦都為父母狄龍、陶敏明更多機會享受湊孫樂，譚俊彥2016年決定簽約無綫，回港拍劇。
任祉妍 新加坡讀戲劇出身
原來譚俊彥的太太任祉妍出生在遼寧省大連巿，16歲時到北京讀了三年高中，之後到新加坡入讀南洋藝術學院（Nanyang Academy of Fine Art）戲劇系，據知她當時在校四年，每年都能取得獎學金，並以全系第一名的成績畢業，獲得最佳畢業生獎。
拍內地劇撻著
除了演出過多部舞台劇外，任祉妍又曾演出過內地電視劇《愛情面前誰怕誰》和《冰酒窩》，她和譚俊彥就是在2013年合演《冰酒窩》時認識，兩人在劇中演情侶，因而擦出愛火花，於2015年結婚，同年生下女兒。
奉女成婚無行婚禮
譚俊彥曾透露在拍攝《冰酒窩》時，由北京拍到天津，再到大連同新疆，之後再拍到溫哥華，差不多用了八個月的時間，見證了他和太太由相識到相愛的經過。他又直認兩人是奉女成婚，而得知任祉妍懷孕時，譚俊彥正在內地拍劇，因此兩人沒有舉行婚禮和度蜜月，只是簡單簽了紙註冊結婚。
留北京追求一年
譚俊彥憶述同太太拍《冰酒窩》時，有一次在新疆的滿天繁星下，見到太太一個人在蕩韆鞦，感覺非常浪漫。不過當時他向對方表白卻被拒絕，之後他以朋友關係繼續和對方相處，並留在北京生活了一年，好讓大家互相了解，最後任祉妍被他的誠意打動，終於和他在一起。
稱太太為最大後盾
婚後任祉妍放棄喜愛的演藝事業，陪著譚俊彥來港，專心相夫教女，到2017年再為譚俊彥誕下一子，湊夠一個「好」字。譚俊彥直言非常感激太太為家庭作出的犧牲，一直希望能夠彌補她，更指太太是他最大的後盾。