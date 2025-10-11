79歲狄龍激罕亮相TVB｜半世紀前「裁縫型仔相」首曝光 譚俊彥睇到心心眼激讚一句！

視帝譚俊彥（Shaun）近日為新節目體驗爸爸狄龍昔日裁縫生涯，竟意外令79歲狄龍相隔7年再亮相TVB！節目中不但曝光狄龍超過半世紀前的超英偉裁縫工作照，狄龍更親自點評兒子表現，一句窩心說話盡顯父愛，究竟視帝手藝如何？