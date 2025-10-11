79歲狄龍激罕亮相TVB｜半世紀前「裁縫型仔相」首曝光 譚俊彥睇到心心眼激讚一句！
譚俊彥雞手鴨腳學做裁縫 狄龍背後全程監工
在全新真人騷《家傳之「保」》的最新一集中，主角譚俊彥走入裁縫店，由零開始體驗爸爸狄龍昔日的學師生涯。從為客人度身、畫紙樣、以至親手縫紉，阿Shaun都一絲不苟地學習，但過程卻是蝦碌百出。據悉，單是度尺寸已出現不少「小差池」，畫弧形線時更令他大感頭痛，足見裁縫工藝的博大精深。正當阿Shaun埋頭苦幹之際，其79歲的父親狄龍原來正化身「背後軍師」，全程觀察著兒子的一舉一動，並準備為他的表現評分，場面既緊張又溫馨。
狄龍罕有亮相撐愛兒 甜爆金句：因為我錫佢
為了全力支持兒子，年屆79歲的狄龍大哥相隔長達7年，再度亮相TVB綜藝節目，對上一次已經是2018年的《爸爸的告白》，同樣是與兒子譚俊彥父子檔上陣，愛子之情溢於言表。雖然阿Shaun的表現與專業水平仍有距離，但狄龍在點評時卻毫不猶豫地給予超越滿分的支持，盡顯慈父本色。當被問到評分時，狄龍一句話便融化眾人：「如果有十分，我畀佢十分多一啲啲，因為我錫佢。」簡單直接的父愛表白，感動全場，狄龍更笑言看著兒子重操故業，勾起了自己不少青春時的難忘回憶。
狄龍半世紀前裁縫史曝光 曾為五星級酒店服務
節目更首次曝光狄龍年輕時擔任裁縫的超型格工作照，相中他穿上恤衫、繫上領呔，一表人才，帥氣程度不輸現時的譚俊彥。原來狄龍在投考邵氏演員訓練班前，曾有數年裁縫經驗，更師承上海師傅，專門度身訂造女裝。令人驚訝的是，他當時已為美麗華酒店、半島酒店等五星級酒店的客人提供高級訂製洋服服務。阿Shaun坦言對爸爸這段過去印象模糊，只記得一張舊相：「我見到一個好靚仔、好後生嘅我爸爸，攞住條裙，佢個表情係好自豪自己設計咗一條裙。」如今看到更多珍貴照片，讓他更了解父親的奮鬥史。
譚俊彥狄龍互送驚喜 溫馨場面預告勁催淚
除了體驗父親的舊行業，節目中最感人的環節莫過於父子間的真情流露。為了報答爸爸的養育之恩，譚俊彥精心準備了一份極具心思的特別禮物送給狄龍，而狄龍亦有「禮尚往來」，為兒子送上驚喜。兩位硬漢平時甚少宣之於口的「真心話」，在鏡頭前真情剖白，場面溫馨感人。預告片段中已見到二人情深對望的畫面，相信屆時播出定必會成為節目的一大催淚彈，觀眾記得準備紙巾收看。