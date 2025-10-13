視帝譚俊彥｜重現《英雄本色》經典場面！一件戲服惹當場爆喊 狄龍罕有開腔：「盡在不言中」

視帝譚俊彥（Shaun）昨晚在真人騷節目中，為爸爸狄龍親手還原經典電影《英雄本色》的造型，場面極度感人！譚俊彥更因一件戲服，憶起父親當年養家的重擔而當場灑下男兒淚，硬漢形象的狄龍亦罕有流露溫情。究竟是甚麼令這對一向不擅表達的父子，如此真情流露？