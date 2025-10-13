視帝譚俊彥｜重現《英雄本色》經典場面！一件戲服惹當場爆喊 狄龍罕有開腔：「盡在不言中」
視帝譚俊彥（Shaun）昨晚在真人騷節目中，為爸爸狄龍親手還原經典電影《英雄本色》的造型，場面極度感人！譚俊彥更因一件戲服，憶起父親當年養家的重擔而當場灑下男兒淚，硬漢形象的狄龍亦罕有流露溫情。究竟是甚麼令這對一向不擅表達的父子，如此真情流露？
譚俊彥親手還原《英雄本色》 豪哥褸一披上身回憶湧現
在全新節目《家傳之「保」》中，譚俊彥走入爸爸狄龍昔日學師的裁縫店，由度身到縫紉親力親為，決心為父親打造一套獨一無二的西裝。為了給爸爸一個大驚喜，Shaun不僅西裝款式參考了《英雄本色》的設計，更在試身期間，為狄龍披上預先準備好的「豪哥褸」，完美重現電影中的經典造型。當狄龍披上大褸時，亦不禁感嘆《英雄本色》是他演藝生涯的里程碑，坦言：「如果我冇拍《英雄本色》，根本好似冇拍過戲咁，好嘅劇本同好嘅資深朋友（演員）係可遇不可求嘅。」父子二人透過這件衫，瞬間穿越時空，重溫昔日光輝歲月。
譚俊彥一件包青天戲服爆喊 「呢件衫真係好重」
除了「豪哥褸」，譚俊彥還準備了另一件意義重大的禮物——包青天戲服。原來Shaun相隔24年接棒父親出演包青天，當年所穿的戲服，正正就是狄龍在1995年拍攝《包青天》時的同一件。Shaun將戲服交到爸爸手上時，感觸落淚：「呢套衫唔係屬於我，永遠都係屬於你，係你嘅回憶嚟，送番畀你。」他更哽咽道出心底話：「嗰時我試裝第一次都係著呢套衫，好重好重。我著上身時，我就明白嗰件衫真係好重，你話我膊頭重、嗰時佢（狄龍）膊頭仲重，做演員要養活自己小朋友，每一分每一毫都係好重咁賺番嚟。」一番話道盡了作為兒子對父親的體諒與敬意。
狄龍罕有真情流露 回贈龍袍「望子成龍」
面對兒子連番的感性攻勢，一向內斂的狄龍亦難掩欣慰之情，更悄悄準備了回禮。他將自己平時甚為喜愛、繡有一條龍的中式外套送給譚俊彥，笑言寓意「望子成龍」。這三件別具意義的衣服，成為父子間傳情的橋樑。製作組更送上AI生成的短片，記錄了狄龍陪伴譚俊彥成長的點滴，令Shaun再度流下男兒淚，直言：「我又好我爸爸又好，我哋都係唔識表達自己嘅人。」最後狄龍一句：「有時父子就係咁，盡在不言中」，為這段微妙又深厚的父子關係寫下最佳註腳，場面溫馨動人。
